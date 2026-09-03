Israel quiere volver a comprar carbón de Colombia y Analdex propone reactivar el TLC

Analdex plantea que las cancillerías de Colombia e Israel recurran al intercambio de notas diplomáticas para reactivar el TLC - crédito Ministerio de Transporte

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La posibilidad de que el carbón colombiano regrese al mercado israelí volvió a poner sobre la mesa la relación comercial entre los dos países. Para la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la eventual reapertura de las ventas del mineral debería estar acompañada por una decisión más amplia: recuperar la vigencia operativa del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel.

Javier Díaz, presidente del gremio exportador, aseguró que representantes de la Embajada de Israel le informaron que existe interés en volver a comprar carbón colombiano cuando se autoricen las exportaciones. De acuerdo con lo que le expresaron, una de las razones está relacionada con las características y la calidad del mineral producido en Colombia.

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Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó la propuesta del gremio para recuperar el acuerdo comercial entre Colombia e Israel- crédito Analdex

El planteamiento llega mientras el Gobierno colombiano avanza en el trámite que permitiría reanudar esas operaciones. El sector exportador ya conoció el proyecto de decreto y presentó observaciones durante los comentarios. Los empresarios esperan la publicación de la versión definitiva para conocer cuándo comenzaría a aplicarse.

Para Analdex, la discusión no debería terminar con la autorización para vender carbón nuevamente. El gremio considera despejar la situación jurídica y comercial que quedó después de que el Gobierno anunciara la denuncia del acuerdo con Israel. “No basta con recuperar las exportaciones de carbón, necesitamos reactivar el TLC”, señaló Díaz al explicar la posición que presentó Analdex frente al proyecto de decreto.

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El dirigente gremial puso sobre la mesa una interpretación jurídica que, según dijo, resulta relevante para definir el camino que debería seguir el acuerdo. Su argumento parte de que la ley mediante la cual el TLC fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano continúa vigente, pese a la denuncia anunciada por el Gobierno.

Israel representaba cerca del 5% de las exportaciones totales de carbón de Colombia antes de la suspensión de las ventas - crédito Cancilleria de Colombia/Cerrejón

“La ley en Colombia está vigente porque el Gobierno con un decreto no puede tumbar una ley”, afirmó Díaz. A partir de esa consideración, Analdex plantea que la salida podría encontrarse en la vía diplomática. La propuesta consiste en que las cancillerías de Colombia e Israel intercambien notas diplomáticas con el objetivo de reactivar el TLC y permitir que vuelva a tener operatividad.

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El interés israelí por el carbón colombiano adquiere mayor importancia por el peso que ese destino tuvo para las exportaciones nacionales. Díaz explicó que, antes de la suspensión de las ventas, Israel representaba aproximadamente el 5% de las exportaciones totales de carbón de Colombia.

Ese porcentaje convierte una eventual reapertura en algo más que una operación puntual para los exportadores. Se trataría de recuperar un mercado que ya hacía parte de los destinos internacionales del mineral y que, según la información entregada por Díaz, todavía tendría interés en recibir nuevamente el producto colombiano. El presidente de Analdex relató que la conversación con funcionarios de la Embajada de Israel le permitió conocer esa intención. La posibilidad de que el país hubiera reemplazado definitivamente el carbón colombiano por otros proveedores, explicó, no parece estar cerrada.

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El carbón colombiano podría regresar al mercado israelí luego de la suspensión de las exportaciones hacia ese destino - crédito Agencia Nacional de Minería

Según lo que recibió como mensaje de la representación diplomática, Israel quiere volver a comprar el mineral colombiano. La explicación estaría en que el carbón producido en Colombia tendría características que no encuentra en el material que actualmente adquiere de otros proveedores. Esa diferencia mantendría abierta la posibilidad de recuperar el suministro. El escenario plantea dos asuntos para el sector. Por un lado, está la decisión del Gobierno de permitir nuevamente las ventas de carbón hacia Israel. Por otro, aparece la discusión sobre el TLC y las condiciones que deberían regir la relación comercial entre ambos países.

Analdex permanece atento a la expedición del decreto definitivo, pero su expectativa no se limita a que el mercado vuelva a abrirse. Para el gremio, el eventual regreso de las compras israelíes representa una oportunidad para avanzar en una solución más amplia que permita restablecer el acuerdo comercial.

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