La carrera 11 en Bogotá tendrá doble sentido entre las calles 94 y 100 desde el 8 de septiembre: cambio facilitará obras en la carrera Séptima

La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que distrito aplicará la modificación como parte del plan por las obras del Corredor de la Carrera Séptima, con un carril hacia el norte y otro hacia el sur - crédito Secretaría de Movilidad

Guardar

La carrera 11 en Bogotá tendrá doble sentido entre las calles 94 y 100 desde el martes 8 de septiembre de 2026, como parte de los ajustes de movilidad asociados a las obras del corredor de la carrera Séptima.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que el cambio permitirá ampliar la capacidad para los vehículos que se desplazan hacia el norte y preparar el sector para la futura intervención del puente de la carrera séptima con calle 100.

PUBLICIDAD

El tramo de la carrera 11, que actualmente opera solo en sentido norte-sur, pasará a tener circulación en ambos sentidos. El carril oriental funcionará de sur a norte, entre la calle 94 y la calle 100, mientras que el carril occidental conservará el sentido norte-sur.

La medida es temporal y se implementará antes del cierre previsto del puente de la carrera séptima con calle 100, necesario para el avance de las obras del nuevo corredor. La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a conductores y usuarios del transporte público consultar los canales institucionales y herramientas de navegación para conocer los cambios de circulación, cierres y desvíos.

PUBLICIDAD

La franja oriental quedará habilitada hacia el norte y la occidental seguirá hacia el sur en el tramo entre las calles 94 y 100 por ajustes viales temporales - crédito Secretaría de Movilidad

La secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que el ajuste busca fortalecer la conectividad de la zona ante las restricciones que se aplicarán durante las obras. La funcionaria sugirió a los usuarios utilizar Waze, TransMiApp y las redes sociales del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Secretaría de Movilidad y TransMilenio para tomar decisiones de viaje con información actualizada.

Cómo funcionará la carrera 11 entre las calles 94 y 100

A partir del 8 de septiembre, quienes circulen por la carrera 11 tendrán una nueva opción para movilizarse hacia el norte entre las calles 94 y 100. El carril oriental de la vía quedará habilitado en sentido sur-norte.

PUBLICIDAD

De igual manera, el carril occidental continuará operando en sentido norte-sur. Con esta modificación, la vía dejará de tener una única dirección en ese tramo y podrá distribuir el tráfico en dos sentidos.

La modificación en la carrera 11 se suma a las intervenciones que ya están activas sobre la carrera séptima, donde se adelantan frentes de obra y ajustes en la circulación desde agosto. Las autoridades anunciaron que los cambios pueden variar conforme avancen los trabajos.

La Secretaría Distrital de Movilidad indicó que el cambio en la carrera 11 ampliará la capacidad vial hacia el norte y preparará la intervención del puente de la carrera séptima con calle 100 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cierres de carril vigentes en la carrera séptima

Desde el 21 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre de un carril por sentido en la carrera séptima, entre las calles 102 y 116. Esta restricción opera las 24 horas y tendrá una duración aproximada de 12 meses, de acuerdo con la información entregada por la entidad.

PUBLICIDAD

Pese a las obras, permanecerán habilitados dos carriles de circulación en cada sentido sobre la carrera séptima. La medida busca mantener la movilidad de los vehículos particulares, rutas de transporte público y demás usuarios del corredor.

En sentido norte-sur, los vehículos continúan transitando por dos carriles de las calzadas occidentales existentes. En dirección sur-norte, se mantienen dos carriles habilitados en la calzada oriental, aunque pueden presentarse cambios entre las calzadas rápida y lenta según las necesidades de la obra.

Los giros a la izquierda desde la carrera séptima hacia el oriente por las calles 112 y 109 siguen permitidos para quienes se movilizan de norte a sur. A la altura de la calle 116, los conductores que viajan hacia el norte pueden girar a la izquierda para continuar hacia el occidente.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad recomendó rutas alternas para evitar el tramo entre las calles 102 y 116 mientras duren los cierres de carril - crédito Google Maps

En ese mismo punto, los vehículos que circulan en sentido norte-sur mantienen habilitado el giro a la derecha hacia el occidente. La Secretaría recomendó circular con precaución, reducir la velocidad y anticipar los desplazamientos en los sectores intervenidos.

Desvíos sugeridos para vehículos particulares

Para los conductores que prefieran evitar la zona de obras en la carrera séptima, la Secretaría Distrital de Movilidad mantiene rutas alternas en ambos sentidos de circulación.

Quienes se movilicen de norte a sur pueden tomar la avenida calle 127 hacia el occidente. Luego deberán retornar hacia el oriente a la altura de la carrera 11B Bis A, continuar por la avenida carrera 11 en dirección sur y seguir por la calle 94 hacia el oriente para retomar la carrera séptima.

PUBLICIDAD

Los vehículos que circulen de sur a norte pueden utilizar la calle 94 hacia el occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y, posteriormente, tomar la avenida carrera novena en la misma dirección.

Cambios en paraderos de TransMilenio

Las obras también generaron el traslado de varios paraderos de rutas de Transmilenio ubicados sobre la carrera séptima. Los puntos 113B01 y 113A01, que estaban en el costado oriental, serán reubicados 70 metros al norte de la calle 102.

Varios puntos serán reubicados entre las calles 102 y 116; la empresa pidió planear viajes con TransMiApp y consultar canales oficiales - crédito Secretaria de Seguridad

El paradero 165B01, localizado en el costado occidental 40 metros al sur de la calle 106, será trasladado 100 metros más al sur. El punto BD-048A, situado en la misma zona, se moverá 140 metros al sur de la calle 106.

El paradero 166A01, ubicado en el costado oriental 60 metros al norte de la calle 106, será trasladado 30 metros más al norte. Los puntos BD-052A y BD-053A se unificarán en un paradero provisional, localizado 85 metros al norte de la calle 109, sobre el separador lateral oriental.

Los paraderos 049A01 y 049B01 también serán trasladados y unificados en un nuevo punto provisional, ubicado 20 metros al sur de la calle 110A, en el costado oriental de la carrera séptima.

Los paraderos provisionales 116B01 y 048B01, actualmente ubicados 20 metros al sur de la calle 114 en el costado oriental, serán reubicados 20 metros al norte de esa vía. Los puntos 170A01 y 168A01 serán trasladados al costado occidental, sobre la calzada lateral, 100 metros al sur de la calle 116.

Transmilenio recomendó a los usuarios mantener recargada con anticipación su tarjeta TuLlave, planear sus desplazamientos mediante TransMiApp y consultar la información de servicio disponible en sus canales oficiales. Peatones y ciclistas continuarán utilizando la infraestructura dispuesta para sus recorridos.

PUBLICIDAD