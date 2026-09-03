Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 3 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este jueves 3 de septiembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Números ganadores del último sorteo de Super Astro

Fecha:jueves 3 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 0038.

Signo ganador: Leo.

A qué hora se juega Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claro invierte USD 180 millones para llevar la red 5G a Colombia

Más de 7 millones de clientes ya utilizan la red más avanzada de la compañía en el país

Claro invierte USD 180 millones para llevar la red 5G a Colombia

Israel quiere volver a comprar carbón de Colombia y Analdex propone reactivar el TLC

El gremio exportador asegura que representantes de la embajada israelí expresaron interés en recuperar las compras del mineral por sus características, mientras el Gobierno define la autorización para reanudar las ventas

Israel quiere volver a comprar carbón de Colombia y Analdex propone reactivar el TLC

Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

El equipo paisa se medirá al pereirano este jueves 3 de septiembre a partir de las 8:00 p. m.

Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

Salvatore Mancuso compareció ante la fiscal delegada que lleva el caso de Álvaro Uribe, por las masacres de El Aro y La Granja: de esto habló

El testimonio del excabecilla paramilitar quedó incorporado a la indagación por las citadas masacres, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas

Salvatore Mancuso compareció ante la fiscal delegada que lleva el caso de Álvaro Uribe, por las masacres de El Aro y La Granja: de esto habló

‘Bendito Menor’ habría caído a manos de las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: inteligencia militar verifica si fue ejecutado

El reporte sobre su posible asesinato surgió después de que el señalado criminal dejara de aparecer durante tres días en las interceptaciones efectuadas por las autoridades en Magdalena, Cesar y La Guajira, en donde las Fuerzas Militares y la Policía mantienen una operación conjunta para ubicarlo

‘Bendito Menor’ habría caído a manos de las propias Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: inteligencia militar verifica si fue ejecutado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

“Dejen de seguir a pendejos”: Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, arremetió contra Karina García por polémica con la raza de los perros

Shakira hizo historia otra vez con su cuarto himno mundialista: ‘Dai Dai’ arrasó en el listado de Spotify en el verano 2026

La historia de Valentina Trespalacios, la DJ asesinada en Bogotá, ya tiene película: María José Vargas será la protagonista

⁠Escro, prometido de Aida Victoria, arremetió contra Yina Calderón por defender al ‘Agropecuario’: la empresaria y su hermana, Juliana Calderón, respondieron

El acordeonero Juancho de la Espriella se refirió a los crecientes rumores de que padece cáncer: “No sean tan irresponsables”

Deportes

Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

Se conoció la razón por la que Frank Fabra no está convocado con el Independiente Medellín para jugar ante Deportivo Pereira

Violencia en el Deportivo Cali: hinchas intimidaron con revólver al jugador Johan Martínez y a su familia

El fútbol colombiano recibió más de 20 millones de dólares por venta de jugadores en 2026: estas fueron las transferencias más lucrativas

Richard Ríos compartirá con varias figuras del fútbol mundial en el Al-Ittihad: de quiénes se trata

Quién es Evangelos Marinakis, el polémico nuevo jefe de los jugadores colombianos Gustavo Puerta y Daniel Muñoz: tiene inversiones en el fútbol colombiano