Colombia

Así reaccionaron los políticos de oposición al nombramiento de Ilva Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación: “Escuela antiderechos de Alejandro Ordóñez”

La exprocuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia asumirá en reemplazo de Viviane Morales, quien renunció al cargo por motivos familiares

Ilva Myriam Hoyos - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Angelica Lozano/Facebook/Colprensa
Las reacciones de los políticos fueron hechos a través de la red social X - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Angelica Lozano/Facebook/Colprensa
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El miércoles 2 de septiembre de 2026 se conoció que Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella, en reemplazo de Viviane Morales, quien, según afirmó, renunció al cargo por motivos familiares.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores” de Hoyos. Además, dijo que confía en que asumirá el cargo con “entrega, carácter y convicción”.

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Sin embargo, el nombramiento generó numerosas reacciones en la red social X, sobre todo entre políticos de la oposición.

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
El miércoles 2 de septiembre de 2026 se conoció que Ilva Myriam Hoyos será la nueva ministra de Educación del gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito X

La representante María Fernanda Carrascal afirmó en una publicación que la situación “siempre puede ser peor” y cuestionó la visión sobre la educación del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Además, recordó el perfil profesional de la futura ministra de Educación.

“Qué visión de educación, familia, género, derechos sexuales y reproductivos y educación pública representa esta señora… está claro. Su perfil parece todavía más marcado en las batallas culturales del conservadurismo. Siempre puede ser peor (sic)“, expresó.

María Fernanda Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
María Fernanda Carrascal afirmó en una publicación que la situación “siempre puede ser peor” y cuestionó la visión sobre la educación del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

La senadora Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella “le entrega” el Ministerio de Educación “a la escuela antiderechos de Alejandro Ordóñez”.

“Miriam Hoyos, la nueva ministra, fue nombrada por Ordóñez como procuradora y usó su cargo para cerrar la clínica de la mujer, perseguir profesionales de la salud y evitar que las minorías LGBTI gozaran de plenos derechos. El Presidente Abelardo de la Espriella nos demuestra que peor sí es posible (sic)“, indicó.

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Y agregó: “Oficialmente tenemos una ministra de Educación que usa el poder político para excluir a quienes no piensan como ella. Todo lo contrario al mandato constitucional de la educación como derecho fundamental en un país diverso y plural. Retrocedemos al oscurantismo mas bárbaro (sic)”.

Jennifer Pedraza - crédito @JenniferPedraz/X
Jennifer Pedraza afirmó que Abelardo de la Espriella “le entrega” el Ministerio de Educación “a la escuela antiderechos de Alejandro Ordóñez” - crédito @JenniferPedraz/X

La senadora Esmeralda Hernández aseguró que durante su administración como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia “empezó a perseguir a la comunidad LGBTI” y estar contra el aborto.

“Nada que celebrar con la renuncia de Viviane Morales. Llega Ilva Myriam Hoyos, quien fue formada por Alejandro Ordóñez y nombrada por él como procuradora de Familia. Desde allí empezó a perseguir a la comunidad LGBTI, el aborto y el matrimonio de parejas del mismo sexo (sic)”, indicó.

Además, recordó que trabajó para la Conferencia Episcopal, donde, según la senadora Esmeralda Hernández, defendió a presuntos pederastas.

“Por si fuera poco, también trabajó para la Conferencia Episcopal, donde su función era defender a pederastas reconocidos por abusar sexualmente de niños. Perfecta para el gobierno de Abelardo y su batalla cultural antiderechos (sic), aseveró.

Esmeralda Hernández - crédito @EsmeHernandezSi/X
Esmeralda Hernández aseguró que durante su administración como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia “empezó a perseguir a la comunidad LGBTI” y estar contra el aborto - crédito @EsmeHernandezSi/X

La exsenadora Angélica Lozano recordó que Ilva Miriam Hoyos fue su profesora de derecho natural en La Sabana y afirmó que no sabe nada de educación.

“Ilva Miriam Hoyos fue mi profesora de derecho natural en La Sabana. Es efectivamente abogada. Sabe lo mismo de educación que Vivian Morales y Daniel Rojas: nada. Una cosa es ser abogada, otra saber de educación para formular políticas públicas de educación (sic)”, expresó.

Angélica Lozano - crédito @AngelicaLozanoC/X
Angélica Lozano recordó que Ilva Miriam Hoyos fue su profesora de derecho natural en La Sabana y afirmó que no sabe nada de educación - crédito @AngelicaLozanoC/X

Reacciones a favor

El expresidente del Congreso Ernesto Macías destacó la trayectoria de la nueva ministra de Educación y señaló que “es una fiel defensora de la infancia, la adolescencia y la familia”. Según Macías, el presidente Abelardo de la Espriella acertó en el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos.

Ernesto Macías - crédito @ernestomaciast/X
Ernesto Macías destacó la trayectoria de la nueva ministra de Educación y señaló que “es una fiel defensora de la infancia, la adolescencia y la familia” - crédito @ernestomaciast/X

La senadora Sara Castellanos calificó como un “gran nombramiento” de Hoyos en el Ministerio de Educación.

“Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación. Defensora de la vida. Defensora de la familia. Defensora de los niños (sic)“, señaló.

Sara Castellanos - crédito @sarag12/X
Sara Castellanos calificó como un “gran nombramiento” de Hoyos en el Ministerio de Educación. - crédito @sarag12/X

El representante Luis Miguel López aseguró que con el nombramiento de Hoyos el presidente Abelardo de la Espriella fue coherente “con los principios y valores que ha defendido”.

“Felicitaciones a Ilva Myriam Hoyos por este nombramiento. Que Dios la ilumine y la Virgen María la acompañe en la misión de trabajar por nuestros niños y por la educación de Colombia (sic)”, expresó..

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