Colombia

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 2 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este miércoles, 2 de septiembre de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 2 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Números ganadores: 3291.

Quinta: 2.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: termina el primer tiempo, lo gana el equipo de Luis Díaz que lo gana 2-1

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: termina el primer tiempo, lo gana el equipo de Luis Díaz que lo gana 2-1

Abelardo de la Espriella acumula apoyos en el Congreso: La U se declaró partido de gobierno

La colectividad indicó que respaldarán todas las iniciativas que contribuyan verdaderamente al desarrollo del país

Abelardo de la Espriella acumula apoyos en el Congreso: La U se declaró partido de gobierno

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, Liga BetPlay: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, Liga BetPlay: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El equipo bávaro defiende el título conseguido en la temporada 2025-2026 y visitará la Arena Osnatel en el partido de eliminatoria directa del campeonato que disputan 64 clubes

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Gustavo Petro tendría su propio Pódcast: reveló fotografía de una grabación junto a Rafael Correa

El exjefe de Estado colombiano afirmó que planteó criterios distintos a los habituales en seguridad y que el diálogo abordó coordinación política, comunicación de sectores progresistas y cooperación entre fuerzas de América Latina

Gustavo Petro tendría su propio Pódcast: reveló fotografía de una grabación junto a Rafael Correa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

Pautips habló del tratamiento que inició para ser mamá tras sus problemas alimenticios: “Me lo he guardado”

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Reconocida actriz María Margarita Giraldo reaccionó a las declaraciones que ofreció Jerome Sanabria sobre la reforma pensional: “Podrás salvar la pensión de los de tu generación”

Deportes

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: GOL del equipo de Luis Díaz que lo gana 2-1

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: GOL del equipo de Luis Díaz que lo gana 2-1

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, Liga BetPlay: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Alberto Gamero sería el favorito para dirigir a Millonarios: sin embargo directivas también habrían buscado al extécnico del Junior Alfredo Arias

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama llegó a los 65 años: así le rindió homenaje el mundo del fútbol a la leyenda de la selección Colombia