Gustavo Petro tendría su propio Pódcast: reveló fotografía de una grabación junto a Rafael Correa

Gustavo Petro publicó una foto con Rafael Correa en Ciudad de México tras anunciar una reunión durante su gira académica y cultural - crédito Gustavo Petro/Canal de difusión

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Aunque el expresidente Gustavo Petro ya había anunciado hace un día que se reunió con Rafael Correa en Ciudad de México durante una visita académica y cultural, en la mañana del martes 2 de septiembre sorprendió en sus redes con una fotografía junto al ecuatoriano.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, el exmandatario publicó una imagen en la que se le observa con Correa en medio de una grabación de que lo que parecería un formato de pódcast. El encuentro ocurrió mientras el exmandatario ecuatoriano mantiene una condena por cohecho y un proceso de extradición en Ecuador.

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“Una conversación con Rafael Correa sobre el progresismo latinoamericano, en lucha contra la injusticia social por la sociedad del conocimiento y en pie contra el tecnofascismo”, escribió el expresidente.

Hasta donde se conoce, la conversación giró alrededor de la coordinación política regional, la comunicación de los sectores progresistas y una propuesta de cooperación contra el narcotráfico. Petro no informó si ambos trataron la situación judicial de Correa ni entregó otros detalles sobre la reunión.

El expresidente Gustavo Petro reveló detalles del encuentro con Rafael Correa, en la víspera de su presencia en la Unam, en donde dictará una charla sobre cambio climático - crédito @petrogustavo/X

Un día atrás, Petro explicó en su perfil de X que el objetivo central del encuentro consistió en ampliar la capacidad comunicacional del progresismo latinoamericano. También planteó una alianza antinarcotráfico basada en criterios distintos a los que, según su planteamiento, suelen dominar las políticas de seguridad.

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“Me reúno con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, para ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano”, escribió Petro en X. El dirigente colombiano agregó que buscaba “una verdadera alianza antinarcotráfico”.

La propuesta del exjefe de Estado incluyó tres ejes: justicia social para los pueblos, fortalecimiento de la democracia y mayor articulación política entre las fuerzas progresistas de América Latina.

El encuentro entre Gustavo Petro y Rafael Correa se produjo en Ciudad de México mientras el exmandatario ecuatoriano enfrenta una condena de ocho años de prisión por cohecho en Ecuador. Petro dijo que hablaron sobre comunicación política y una alianza regional contra el narcotráfico, aunque no confirmó conversaciones sobre el expediente judicial de Correa.

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El expresidente Gustavo Petro se reunió con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en México, según la información que compartió en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

La reunión formó parte de la primera gira internacional de Petro luego de dejar la Presidencia de Colombia. Su permanencia en México combinó actividades culturales, académicas y encuentros con distintos actores políticos.

Durante su estancia en México, Petro tenía previsto reunirse con directivos del Fondo de Cultura Económica. El encuentro contemplaba un acuerdo para editar en español su libro Economía política de la crisis climática.

La agenda también incluye una conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México. La intervención estaba programada para el miércoles 2 de septiembre y abordaría el mismo tema de su publicación.

Rafael Correa mantiene una condena por el caso Sobornos

La justicia ecuatoriana condenó a Correa en 2020 a ocho años de prisión y a 25 años de inhabilitación política por cohecho en el caso Sobornos, relacionado con hechos ocurridos entre 2012 y 2016.

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La sentencia determinó que funcionó una estructura de recepción de aportes irregulares para financiar al entonces oficialista movimiento Alianza País. Según la decisión judicial, esos recursos se habrían entregado a cambio de contratos estatales.

El fallo señaló al exmandatario como principal responsable de esa estructura. Correa gobernó Ecuador entre 2007 y 2017 y desde entonces se instaló en Bélgica.

El exgobernante solicitó asilo político en ese país europeo en 2017 y sostiene que el proceso en su contra responde a una persecución política. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició el trámite de extradición para que cumpla la pena.

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Sobre Correa no pesa una circular roja de Interpol. El organismo internacional ha precisado que no interviene en asuntos de carácter político, una situación que permite al exmandatario ecuatoriano trasladarse sin que exista una orden de captura internacional para ejecutar.

La reunión en México ocurrió pocos días después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunciara la entrega a Ecuador del exministro del Interior José Serrano, trasladado desde Estados Unidos.

Serrano es investigado por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023. Tras conocerse su detención, Correa publicó varios mensajes en X sobre el futuro judicial de quien integró su gobierno.

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“Lo más probable es que a José Serrano lo mantengan vivo, pero enterrado en vida”, afirmó Correa en la red social. El exmandatario añadió que las autoridades podrían intentar quebrarlo para usarlo como testigo contra antiguos funcionarios de su administración.

Correa también sostuvo que los eventuales delitos atribuidos a dirigentes del correísmo ya habrían prescrito. A la vez, negó que existan pruebas contra integrantes de ese espacio político.

“El problema para ellos es que los ‘delitos’ habrían prescrito y no tendrían prueba alguna”, expresó el exmandatario. Su planteamiento fue que las acusaciones nunca tuvieron sustento.