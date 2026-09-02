Colombia

Abelardo de la Espriella acumula apoyos en el Congreso: La U se declaró partido de gobierno

La colectividad indicó que respaldarán todas las iniciativas que contribuyan verdaderamente al desarrollo del país

El Partido de La U afirmó que apoyará todas aquellas políticas de De la Espriella que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y @partidodelaucol/X
El Partido de La U afirmó que apoyará todas aquellas políticas de De la Espriella que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters y @partidodelaucol/X
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El presidente Abelardo de la Espriella suma apoyos en el Congreso de la República. Las bancadas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes del Partido de la U se reunieron para decidir la postura que adoptarán durante la administración del jefe de Estado y determinaron que serán partido de gobierno.

Esta decisión reafirma el compromiso de nuestra colectividad con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo conjunto para impulsar las transformaciones que demanda el país, siempre en beneficio de los intereses de los colombianos”, precisó la colectividad en un comunicado oficial.

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De igual manera, indicó que el movimiento político asumirá su decisión de respaldar al Gobierno con responsabilidad. Los congresistas respaldarán todas las iniciativas que sirvan para el progreso de Colombia, específicamente, para el desarrollo del país, el crecimiento económico, la recuperación de la seguridad y la reconstrucción del sistema de salud.

El partido precisó que la administración nacional puede contar con los votos de los senadores y de representantes a la Cámara para impulsar “todas aquellas políticas que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones”.

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya cuenta con el apoyo de otro partido tradicional: el Centro Democrático, que pasó de tener una candidata a la Presidencia (Paloma Valencia), a respaldar a De la Espriella de manera inmediata, luego de que la aspirante fuera derrotada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

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La colectividad expresó en un comunicado “su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”.

En desarrollo...

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