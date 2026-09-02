Carlos ‘El Pibe’ Valderrama llegó a los 65 años: así le rindió homenaje el mundo del fútbol a la leyenda de la selección Colombia

Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

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Carlos Valderrama cumple 65 años este 2 de septiembre y su aniversario reabre la dimensión de una carrera que marcó a la Selección Colombia: fue el capitán de la generación que jugó tres Mundiales consecutivos y dejó un legado sostenido por cifras, premios internacionales y una influencia que todavía atraviesa el fútbol colombiano.

Entre los datos que resumen ese recorrido aparecen 111 partidos con la selección, 11 goles, 24 asistencias y 11 años con el brazalete de capitán. El exmediocampista además condujo al equipo nacional en cinco ediciones de la Copa América.

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Nacido en Santa Marta en 1961, Carlos Alberto Valderrama se convirtió en una de las referencias más reconocibles del fútbol sudamericano por una combinación de visión de juego, precisión en el pase y liderazgo dentro del campo. Su figura quedó asociada, además, a la identidad competitiva de Colombia en la década de 1990.

El histórico jugador llegó a los 65 años y sigue estando vigente en el mundo del fútbol - crédito X

La FIFA recordó su cumpleaños con un video del único gol que marcó en una Copa del Mundo. Fue ante Emiratos Árabes Unidos en Italia 1990, cuando anotó el 2-0 a los 85 minutos con un remate de derecha que selló la primera victoria colombiana en un Mundial.

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Ese paso por tres Copas del Mundo consecutivas definió el centro de su trayectoria internacional. En Italia 1990, Colombia también logró un empate 1-1 ante Alemania Federal y avanzó a octavos de final, instancia en la que cayó frente a Camerún, citó el medio.

El samario portó siempre la cinta de capitán en esas participaciones mundialistas y quedó como el líder de una camada que devolvió a Colombia a la conversación del fútbol internacional. Esa condición de referente también se sostuvo en Sudamérica, donde fue elegido dos veces como mejor futbolista del continente por el diario uruguayo El País, en 1987 y 1993.

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Caricatura del Pibe Valderrama en el 5-0 de la selección Colombia a Argentina - crédito Omar Momani

La dimensión de su reconocimiento internacional siguió creciendo después del retiro. En 2004 Pelé lo incluyó en la lista FIFA 100 de los mejores futbolistas vivos del mundo. A esa distinción se sumaron el premio Golden Foot, que recibió en 2013 en Mónaco, y su incorporación al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en 2014, en Pachuca, México. Según la publicación, fue el primer colombiano en recibir ese honor.

En el fútbol colombiano, Valderrama debutó en Unión Magdalena y luego dejó etapas recordadas en Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Con el club barranquillero fue campeón en 1993 y 1995.

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En el exterior jugó con Montpellier en Francia, equipo con el que ganó una Copa de Francia, y también vistió la camiseta del Valladolid en España. El diario destacó que estuvo entre los primeros colombianos en abrirse camino en el extranjero y que cerró su carrera en Tampa Bay, en Estados Unidos.

Mensaje del AS Mónaco para Carlos "Pibe" Valderrama con Falcao como protagonista - crédito X

En Francia, el AS Mónaco recordó el encuentro que tuvo ‘El Pibe’ con Radamel Falcao en medio de la recuperación de la lesión de ligamento cruzado anterior que tuvo el delantero colombiano antes de la Copa Mundial de la FIFA 2014.

La vigencia pública de Valderrama no terminó con su retiro de las canchas hace más de dos décadas. El exvolante hoy mantiene presencia como analista deportivo, participa en campañas comerciales y suele ser invitado a partidos de exhibición de leyendas.

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La Federación Colombiana de Fútbol tampoco pasó por alto el cumpleaños de Carlos Valderrama con una tarjeta con hologramas de su logo. El Pibe luce la camiseta con la que Colombia disputó la Copa Mundial de la FIFA 1998 y se resalta su número 10 y la cintilla de capitán.

Pieza gráfica de la Federación Colombiana de Fútbol en el cumpleaños de Carlos 'El Pibe' Valderrama - crédito X

Uno de esos compromisos recientes se disputó el 21 de agosto en el estadio El Campín, en Bogotá, en un encuentro benéfico organizado para recaudar fondos para los damnificados por el terremoto del país, detalló el medio. Su figura, asociada durante años al “10” de Colombia, sigue activa en escenarios deportivos y fuera de ellos.

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