Colombia

‘Desde septiembre se siente que viene dicieeembreee’: abogada explicó por qué usar esta popular frase podría costarle una demanda

Dicha expresión está inscrita ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nombre de la Organización Radial Olímpica y su uso para vender, pautar o lanzar productos abre la puerta a reclamos legales

La abogada Annie Márquez Ibarra explicó que la Organización Radial Olímpica registró la icónica frase como marca y eslogan comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio - crédito @amiabogada/Instagram

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En Colombia, la Navidad es una de las temporadas más esperadas por la ciudadanía, al tanto que se dispone de los últimos cuatro meses del año como preparación a la celebración que se realiza en el mes de diciembre.

Esa anticipación no solo es anhelada por el gremio de comerciantes, también se refleja en la cultura popular, con jingles asociados a la temporada decembrina que ganan presencia cada año.

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Uno de los más reconocidos es el que dice: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”, emitido por la emisora Olímpica Estéreo desde el primero de septiembre y que ha generado recordación entre los colombianos.

La creación de un jingle igual o con variaciones directas para una emisora competidora puede configurar una infracción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/archivo particular
La creación de un jingle igual o con variaciones directas para una emisora competidora puede configurar una infracción - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/archivo particular

Incluso, este eslogan normalmente viene acompañado por la canción Los Sabanales del grupo musical colombiano Los Corraleros de Majagual.

En redes sociales, se han expuesto miles de contenidos con el icónico audio que representar la entrada al último cuatrimestre del año.

Sin embargo, el uso de este famoso jingle también podría derivar en problemas legales, lo que conllevaría a que pase dicha temporada sin la algarabía que la caracteriza.

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Annie Márquez Ibarra, abogada y magister en Propiedad Intelectual, explicó a detalle los problemas que podrían tener la ciudadanía si no cumple con los requisitos para la utilización del mismo.

En sus redes sociales, la jurista aseguró que el reconocido audio funciona como marca registrada y eslogan comercial de la Organización Radial Olímpica ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde el año 2022.

Las acciones legales por el uso comercial de “Desde septiembre se siente que viene diciembre” pueden incluir el retiro inmediato del material y reclamos de indemnización - crédito @amiabogada/Instagram
Las acciones legales por el uso comercial de “Desde septiembre se siente que viene diciembre” pueden incluir el retiro inmediato del material y reclamos de indemnización - crédito @amiabogada/Instagram

Inicialmente, Márquez Ibarra afirmó que un audio también puede ser considerado como una marca debido a la recordación que genera entre las personas. “Sí. Existen las marcas no tradicionales: sonidos, marcas 3D, colores o formas también se registran, igual que un logo”, comentó.

El riesgo, para la abogada, aparece cuando la expresión se emplea para vender o promocionar campañas publicitarias corporativas en redes sociales, radio o vallas; la creación de un jingle igual o con variaciones directas para otra emisora competidora; o la fabricación de mercancía como camisetas y agendas para comercializarla.

En esos casos, la empresa titular de la marca, es decir la Organización Radial Olímpica, podría iniciar un proceso por infracción marcaria o competencia desleal, con pedidos de retiro inmediato del material y reclamos de indemnización por daños y perjuicios.

“Cada septiembre, negocios, creadores y marcas la repiten en redes, en campañas, en videos pero casi nadie sabe que está usando una marca ajena (...) si el uso es comercial-para vender, promocionar tu marca o tu contenido pago-el titular puede exigir que pares, y hasta reclamar por uso no autorizado”, explicó.

La empresa titular de la marca puede iniciar un proceso por infracción marcaria o por competencia desleal si detecta un uso comercial no autorizado - crédito @amiabogada/Instagram
La empresa titular de la marca puede iniciar un proceso por infracción marcaria o por competencia desleal si detecta un uso comercial no autorizado - crédito @amiabogada/Instagram

El post de Annie Márquez Ibarra generó repercusión en la red social Instagram, al tanto que generó cierta inquietud la posibilidad de que la emisora radial tome cartas en el asunto por el uso reiterado del jingle.

En sus stories de Instagram, la jurista aclaró que no existe cierto riesgo, excepto si otra cadena radial decide utilizarlo sin autorización. “Honestamente no creo que lo vayan a hacer, a no ser que salga alguna otra emisora colombiana a utilizar el sonido para también hacer como toda esa estrategia de marketing”, expuso.

En cuanto a la utilización de la canción Los Sabanales como parte de la marca sonora de Olímpica para este jingle, Márquez Ibarra señaló: “La canción, al reproducirse en radio, se está haciendo una comunicación pública de la obra, por ende, no hay nada de ilegal con eso. Es como, como se está reproduciendo la canción en la radio, a los compositores de esa canción les va a llegar su pago”.

Dos mujeres y un niño decoran un árbol de Navidad junto a cajas de adornos. Un calendario de diciembre de dos mil veintiséis con una nota.
Una familia en Colombia decora un árbol de Navidad en un día marcado como "Armado del Árbol" en un calendario de diciembre de 2026 visible en la escena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la jurista afirmó que no hay un audio oficial de Olímpica en redes sociales y que algunos usuarios han creado mezclas no oficiales con otros géneros musicales, algo que para ella podría ser la excepción a una posible demanda.

Lo que hay en redes y lo que la gente usa son fragmentos de audios subidos por otros us-usuarios modificados con canciones de tecno, modificados con vallenatos. Algunas también están con Los Sabanales, que es la canción que conocemos de Los Corraleros de Majagual, pero no es como que Olímpica oficialmente haya mezclado una canción con su marca sonora”, concluyó.

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