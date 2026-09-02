Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá: estos son los cierres y desvíos viales del domingo 6 de septiembre

La movilidad en Bogotá tendrá restricciones desde la noche del sábado y durante la mañana del domingo, por lo que la SDM recomendó planificar los desplazamientos y usar transporte público o bicicleta - crédito Alcaldía de Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá confirmó una serie de cierres viales y desvíos en el occidente de la ciudad para este domingo 6 de septiembre, con motivo de la realización de la Carrera de la Mujer 2026.

Desde la noche del sábado y durante la mañana del domingo, la movilidad en sectores clave se verá restringida, por lo que las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y priorizar el uso de transporte público, bicicleta o alternativas no motorizadas.

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El evento, que congrega a miles de corredoras y asistentes, implica afectaciones prolongadas en corredores como la avenida carrera 60, avenida calle 53, avenida NQS y vías aledañas. El cierre más prolongado inicia a las 12:00 p. m. del sábado 5 de septiembre en la calzada occidental de la carrera 60 entre la calle 63 y la calle 53, y se extiende hasta las 4:00 p. m. del domingo.

El cierre más prolongado por la Carrera de la Mujer 2026 regirá en la calzada occidental de la Carrera 60 entre calles 63 y 53 desde el sábado al mediodía hasta el domingo a las 4:00 p. m - crédito Secretaría de Movilidad

Detalle de cierres viales: horarios y sectores afectados

La entidad distrital detalló los siguientes cierres totales durante la jornada del domingo 6 de septiembre:

Avenida Carrera 60 (ambas calzadas) entre avenida Calle 26 y avenida Calle 53: de 6:00 a. m. a 9:30 a. m.

Avenida Calle 53 (ambas calzadas) entre avenida Carrera 60 y carrera 66A: de 6:00 a. m. a 9:20 a. m.

Calle 44 (ambas calzadas) entre avenida Carrera 60 y carrera 52: de 6:00 a. m. a 9:30 a. m.

Avenida Calle 53 (calzada sur) entre avenida Carrera 60 y carrera 27: de 6:00 a. m. a 9:40 a. m.

Avenida Calle 53 (calzada norte) entre avenida Carrera 60 y carrera 27: de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Carrera 28 entre avenida Calle 53 y calle 53B Bis: de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Transversal 28 (calzada occidental) entre calle 53B Bis y diagonal 61C: de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Calle 53B Bis entre avenida NQS y transversal 28 (ambas calzadas): de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Diagonal 61C entre transversal 28 y avenida Carrera 30 (NQS): de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Avenida Carrera 30 (NQS, calzada occidental lenta) entre diagonal 61C y calle 93 Bis: de 6:00 a. m. a 11:00 a. m.

Los cierres serán levantados de manera gradual conforme avance la competencia y se despejen los sectores del recorrido, priorizando la apertura de las vías principales para minimizar el impacto en la red vial.

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La Carrera de la Mujer 2026 tendrá salida y llegada en la Avenida Carrera 60 y recorrerá la Calle 57, la Avenida Calle 53, la Carrera 66A, la calle 42, la calle 44 y la avenida Carrera 30 hasta la calle 93 Bis - crédito Secretaría de Movilidad

Recorrido de la Carrera 21K y zonas críticas

La edición 2026 de la Carrera de la Mujer tendrá como punto de inicio y llegada la avenida Carrera 60, movilizando a las participantes por la calle 57, avenida Calle 53, carrera 66A, calle 42, calle 44, carrera 52, carrera 28, Transversal 28, Diagonal 61C y la avenida Carrera 30 (NQS) hasta la calle 93 Bis. El trayecto incluye retornos y desvíos controlados, con afectaciones en calzadas tanto al norte como al sur del área de influencia.

Desvíos y alternativas de movilidad recomendadas

La secretaría autorizó rutas alternas y desvíos en el cuadrante comprendido entre la avenida NQS, calle 63 y calle 92:

Conductores que circulen por avenida Calle 80 en sentido oriente-occidente y deseen tomar la NQS al sur, deberán continuar por calle 80 al occidente y utilizar la avenida Carrera 68 o la avenida Boyacá al sur.

Usuarios en avenida Calle 72 que busquen la NQS al sur, deberán optar por la carrera 68 o Boyacá.

Quienes viajan por avenida Calle 68 y toman la NQS al sur, deberán optar por la carrera 60 al sur.

Conductores en avenida Calle 63 que busquen la carrera 60 o carrera 50 al sur, deberán continuar por Calle 63 al oriente y tomar la NQS al sur.

Usuarios por Carrera 24 en sentido norte-sur y que toman calle 53 al occidente, deberán utilizar la Transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y calle 45 al occidente.

Las vías alternas recomendadas incluyen la avenida NQS (sur-norte), carrera 68, avenida Boyacá, avenida Rojas, calle 80, calle 72, calle 68 y calle 63, en todos los sentidos, para distribuir el flujo vehicular y reducir la congestión en el sector de la carrera.

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Los desvíos autorizados por la SDM en el cuadrante entre la avenida NQS, la calle 63 y la calle 92 redirigirán el tráfico hacia la Carrera 68, la avenida Boyacá, la avenida Rojas y la calle 80 - crédito Secretaría de Movilidad

Recomendaciones para asistentes y usuarios de la ciudad

La Secretaría de Movilidad recomendó a quienes planean asistir al evento hacerlo en Sitp, Transmilenio, bicicleta o a pie. Se sugiere evitar el uso de vehículo particular y programar con anticipación los viajes y las actividades del domingo en los sectores afectados.

A quienes circulan por la NQS entre Calle 92 y Calle 63, se les advierte que no habrá conexión hacia la calle 80, calle 72 o calle 68 durante el cierre. Se recomienda seguir la señalización dispuesta por la organización y atender las indicaciones de la autoridad de tránsito y del personal logístico.

El evento contará con presencia de la Policía de Tránsito, agentes reguladores y personal de la organización, garantizando la seguridad y el normal desarrollo de la actividad.

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