Colombia

ICE detuvo a un colombiano mientras compraba un café en un McDonald’s a pesar de que está en un proceso por asilo, tiene permiso de trabajo y licencia

Zoilo Viloria fue interceptado al salir de un McDonald’s cuando iba a su empleo y, según su familia, mostró documentos en español antes de quedar bajo custodia federal

Zoilo Viloria, un colombiano de 6 6años con solicitud de asilo pendiente, fue detenido por agentes de ICE en Tacoma, Washington - crédito steffviva/IG

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El caso de Zoilo Viloria, un solicitante de asilo colombiano de 66 años, ha dejado a su familia en Washington en una situación de angustia. Tras ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estacionamiento de un restaurante, permanece bajo custodia mientras avanza su proceso de expulsión.

La detención ocurrió cuando Viloria y un compañero de trabajo hicieron una breve parada para tomar café antes de iniciar su jornada de mantenimiento. Ambos fueron abordados por agentes que, hablando en español, le pidieron información sobre su estatus migratorio.

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De acuerdo con su hija Stephany, que a través de sus redes sociales contó: “Mi papá salió a trabajar y nunca más lo volvimos a ver. Este sábado pasado, mi papá iba rumbo a su trabajo y decidió parar en un McDonald’s y en ese McDonald’s ICE estaba escaneando la placa de los vehículos, verificando si los dueños de los vehículos eran residentes o ciudadanos y al no ser, ni residente ni ciudadano, se llevaron a mi papá esposado”. Ella relata que, nervioso, Viloria entregó toda su documentación y fue arrestado en ese momento.

Durante las imágenes, la mujer afirmó que: “Mi papá no es un criminal, no ha cometido ningún delito, ni siquiera tiene una infracción de tráfico. Es una persona supertrabajadora que llegó a este país hace ocho años de forma legal y hoy en día está en un centro de detención en Tacoma, Washington. Nosotros no sabemos cómo está, no sabemos si está comiendo, no sabemos si tiene cobijas para el frío, no sabemos cómo está durmiendo. Está tratado como si fuera un crimi-un criminal. Como pueden ver, se lo llevaron esposado, donde mi papá ni siquiera una infracción de tráfico tiene”.

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El colombiano llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turismo para visitar a su familia y decidió quedarse por amenazas recibidas en Colombia - crédito David 'Dee' Delgado/Reuters/Captura video
El colombiano llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turismo para visitar a su familia y decidió quedarse por amenazas recibidas en Colombia - crédito David 'Dee' Delgado/Reuters/Captura video

Zoilo Viloria llegó a Estados Unidos en 2018 con una visa de turismo para visitar a su familia. Según relata Stephany, su padre tenía un negocio de taxis en Colombia y decidió quedarse tras recibir amenazas graves en su país de origen. Sobre ese momento, la hija recuerda: “Llegaron a la casa un montón de panfletos (que decían) que le iban a hacer daño a él o a su familia y el miedo de nosotros era muy grande”.

Durante su estancia en Estados Unidos, Viloria solicitó asilo y obtuvo un permiso de trabajo, además de una licencia de conducir. También, según su familia, cumplió con el pago de impuestos. Sin embargo, la situación migratoria se vio afectada por decisiones recientes del gobierno federal. El Departamento de Estado anunció la revocación de más de 175.000 visas y prepara medidas que podrían afectar a cientos de miles de extranjeros que hayan pedido asilo tras ingresar con visas temporales.

Traslado y condiciones de detención

Días después de su arresto, Viloria fue trasladado a El Paso, Texas, donde pudo volver a comunicarse con su familia. Stephany describe el impacto emocional de ese momento a : “Mi papá nos llama devastado, nos llama llorando porque en el traslado los llevan encadenados de pies y de manos y fue un vuelo muy largo. Entonces, imagínate, para una persona que nunca ha estado en contacto con la Policía, él es el ser humano más correcto que conozco”.

Según información proporcionada por CNN, Viloria no cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que ingresó legalmente en 2018, pero permaneció más allá del tiempo autorizado. El organismo explicó que continuará bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso de expulsión, y que una solicitud de asilo pendiente no le otorga estatus legal.

La familia de Zoilo Viloria afirmó que recibió panfletos con amenazas contra él y sus allegados en Colombia - crédito Captura video
La familia de Zoilo Viloria afirmó que recibió panfletos con amenazas contra él y sus allegados en Colombia - crédito Captura video

La familia de Viloria busca una audiencia de fianza para que pueda esperar el desenlace de su caso fuera del centro de detención. Mientras tanto, han organizado una campaña para recaudar fondos y cubrir los gastos legales. Stephany expresa su preocupación: “Un llamado a la humanidad. Una persona de 64 años esposada de pies y manos, como hija, me ha dolido muchísimo”.

Resiliencia familiar y pedido de libertad

A pesar de las condiciones adversas, la familia resalta el carácter optimista de Viloria. Stephany cuenta que su padre intenta ver el lado positivo incluso en el encierro: “Mi papá siempre le ve el lado bueno de la vida, siempre quiere ayudar, es muy bondadoso, muy noble. Él me dice: ‘Hija, comí, estaba rico, estaba calientita la comida’, pero tú no sabes cómo se siente saber en qué condiciones está tu papá, y él es muy fuerte”.

El caso de Viloria ilustra la incertidumbre que enfrentan quienes buscan asilo en Estados Unidos bajo las actuales políticas migratorias. La familia insiste en que solo desean poder defenderlo mientras permanece en libertad: “Déjenme defender a mi papá desde la casa. Así él no pueda salir, no me importa, yo me quedo con mi papá aquí en el cuarto, pero que me lo devuelvan, que me lo devuelvan es lo único que yo quiero”, pide Stephany.

Según su hija, Viloria obtuvo permiso de trabajo, licencia de conducir y pagó impuestos mientras su caso de asilo seguía en trámite - crédito Captura video
Según su hija, Viloria obtuvo permiso de trabajo, licencia de conducir y pagó impuestos mientras su caso de asilo seguía en trámite - crédito Captura video

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