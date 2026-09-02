Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 2 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Con la lotería de Super Astro puedes ganar desde los dos aciertos. (Infobae)
Guardar

Súper Astro Sol compartió los dígitos ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este miércoles 2 de septiembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Números ganadores del último sorteo de Super Astro

Fecha:miércoles 2 de septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

Número ganador: 6757.

Signo ganador: Cáncer.

En que horario sale Súper Astro

Súper Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Súper Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Súper Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

Bayern Múnich ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück con Luis Díaz en cancha todo el partido: así fueron los goles

El atacante colombiano acumula, en el inicio de la temporada, un gol en el arranque de la Bundesliga y un título: la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück con Luis Díaz en cancha todo el partido: así fueron los goles

Mientras arden los bosques por incendios, senadora cuestionó la reducción al presupuesto ambiental: “Abelardo decidió recortar más del 26%”

Esmeralda Hernández cuestionó el proyecto de presupuesto presentado al Congreso y aseguró que el déficit pasó de $30 billones a $90 billones, un aumento de $60 billones

Mientras arden los bosques por incendios, senadora cuestionó la reducción al presupuesto ambiental: “Abelardo decidió recortar más del 26%”

Motos en Colombia aceleran sus ventas: estas fueron las marcas y modelos más registrados en agosto

El mercado de motocicletas mantiene una tendencia positiva en lo corrido de 2026 y concentra buena parte de la demanda en referencias de baja cilindrada

Motos en Colombia aceleran sus ventas: estas fueron las marcas y modelos más registrados en agosto

Polo Polo ‘estalló’ contra Cabal y reveló detalles del porqué de su distanciamiento: “No voy por la vida echando en cara lo que hago por alguien”

La relación política y personal entre ambos políticos, que durante años los mostró como aliados en la derecha colombiana, volvió a quedar expuesta tras un cruce público de reproches de parte del exrepresentante, que profundizó esta ruptura

Polo Polo ‘estalló’ contra Cabal y reveló detalles del porqué de su distanciamiento: “No voy por la vida echando en cara lo que hago por alguien”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

Pautips habló del tratamiento que inició para ser mamá tras sus problemas alimenticios: “Me lo he guardado”

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Reconocida actriz María Margarita Giraldo reaccionó a las declaraciones que ofreció Jerome Sanabria sobre la reforma pensional: “Podrás salvar la pensión de los de tu generación”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

Bayern Múnich ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück con Luis Díaz en cancha todo el partido: así fueron los goles

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Alberto Gamero sería el favorito para dirigir a Millonarios: sin embargo directivas también habrían buscado al extécnico del Junior Alfredo Arias

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama llegó a los 65 años: así le rindió homenaje el mundo del fútbol a la leyenda de la selección Colombia