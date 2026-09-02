Mientras arden los bosques por incendios, senadora cuestionó la reducción al presupuesto ambiental: “Abelardo decidió recortar más del 26%”

La senadora Esmeralda Gómez denunció que mientras el déficit se triplica a 90 billones, se recortan drásticamente los fondos para inversión social - crédito @EsmeHernandezSi/X

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La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella debido a la reducción presupuestal aplicada al sector ambiental dentro de las partidas de gasto nacional, al señalar que la medida coincide con las emergencias generadas por incendios forestales en varios departamentos del país.

El pronunciamiento se da mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) mantiene la atención sobre los incendios forestales en el territorio nacional, reportando conflagraciones activas en Tolima, Valle del Cauca y Norte de Santander.

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En medio de la emergencia por los incendios forestales, el gobierno de Abelardo dela Espriella ha concentrado parte de sus recursos en el Tolima, uno de los departamentos más afectados. La respuesta contempla cerca de $7.000 millones para proyectos productivos, alivios crediticios y el plan “Tolima Verde Renace”.

También se anunciaron subsidios de hasta $65 millones por productor para atender las pérdidas del sector rural, que superarían los $134.000 millones. A esto se suman $2.000 millones para comprar 80.000 pacas de pasto y garantizar alimento para el ganado en las zonas afectadas.

El Gobierno ha destinado recursos y ayudas para atender la emergencia por los incendios forestales que afecta al Tolima y otras regiones del país - crédito Ejército Nacional de Colombia

El Gobierno habilitó además un fondo de recompensas de hasta $50 millones por información que permita identificar a quienes provoquen incendios de manera intencional. La emergencia, sin embargo, mantiene una dimensión nacional. Según las cifras reportadas al 2 de septiembre, más de 50.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego y cerca de 28.000 hectáreas agrícolas y ganaderas resultaron afectadas.

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Más de 2.600 pequeños y medianos productores han sufrido las consecuencias de los incendios y la sequía. Mientras tanto, la Ungrd, la fuerza pública y los cuerpos de bomberos mantienen operaciones terrestres y aéreas, con apoyo de Estados Unidos, Chile y España.

Frente a esto, a través de su cuenta en la red social X, la congresista de oposición expuso los porcentajes de reducción presupuestal fijados para diferentes ministerios e instituciones públicas: “Abelardo decidió recortar más del 26% del presupuesto para el sector ambiental mientras los incendios forestales ya arrasan más de 30.000 hectáreas de ecosistemas estratégicos”.

Esmeralda Hernández cuestionó la reducción presupuestal para el sector ambiental y relacionó la medida con las emergencias por incendios forestales que afectan distintas regiones del país - crédito @EsmeHernandezSi/X

Esmeralda Hernández cuestiona el recorte al presupuesto ambiental

“Agricultura sufre una reducción del 30% justo cuando el campo necesita auxilio para salvar cultivos y animales. Para rematar, Cultura vuelve a ser la cenicienta de la agenda pública con una reducción del 27%”, publicó la senadora en su publicación.

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En la misma declaración, la congresista responsabilizó a la administración gubernamental por los impactos que puedan derivarse del desabastecimiento o la falta de recursos para atender las contingencias climáticas.

“Todavía hay quienes piensan que Abelardo se preocupa por los ecosistemas y los animales. Si se desatan tragedias irreparables, el único responsable será el gobierno de Abelardo, totalmente desconectado de la realidad nacional”, agregó la legisladora.

Hernández aseguró que el presupuesto contempla reducciones para ambiente, agricultura y cultura, mientras cuestionó el aumento de los gastos de funcionamiento del Estado - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Asimismo, la senadora compartió parte de su intervención en la 60 Convención Bancaria, en donde detalló las modificaciones observadas en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso de la República y cuestionó los ajustes al monto general.

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“En las comisiones conjuntas terceras y cuartas, tanto de Cámara como de Senado, el ministro de Hacienda solicita devolver el proyecto de presupuesto porque tenía un desfase, un déficit de treinta billones de pesos”, dijo la congresista.

Además, señaló: “Y lo que encontramos hoy es que el déficit ya no es de treinta, sino que es de noventa billones de pesos, es decir, sesenta más”.

Hernández comparó los discursos del mandatario sobre la reducción de la burocracia estatal con las cifras asignadas al funcionamiento del aparato público en la nueva propuesta fiscal.

Esmeralda Hernández cuestionó el aumento del déficit presupuestal de Abelardo de la Espriella - crédito Esmeralda Hernández/Facebook - Juan Diego Cano/Presidencia

“Hay un incremento enorme en el funcionamiento del Estado, cosa completamente contraria a lo que escuchamos de Abelardo de la Espriella durante meses, decir que iba a reducir el Estado, que iba a recortar burocracia, que había un aparato estatal absolutamente exorbitante y que lo iba a reducirla”, dijo la senadora en el encuentro económico.

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Esmeralda Hernández cuestiona aumento del gasto de funcionamiento

Durante su intervención, Esmeralda Hernández también cuestionó el aumento de los gastos de funcionamiento y señaló que esta situación contradice el compromiso inicial de reducirlos: “El resultado: un incremento de veinte billones de pesos en gastos de funcionamiento de ese Estado que prometió reducir”.

De igual manera, la senadora contrapuso el incremento del gasto operativo con la disminución de los fondos destinados a las partidas de inversión social en las regiones vulnerables.

En medio de los incendios forestales reportados en varias regiones, Hernández cuestionó una reducción del 26,5% en los recursos destinados al sector ambiental - crédito José Miguel Gómez/Reuters

“Después de un terremoto, después de incendios forestales que han afectado a más de cinco departamentos en el país, que han arrasado con más de treinta mil hectáreas de bosques, de animales y que han dejado en la calle a cientos de familias, reducen la inversión social en 3 billones de pesos; pasa de 90 billones de pesos a 87 billones de pesos”, precisó la dirigente política.

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La advertencia de la senadora sobre los efectos de los recortes

En relación con el sector agropecuario, la senadora señaló que la reducción del 30% perjudica los programas de apoyo a los campesinos y a los sectores productivos que enfrentan sequías: “Al Ministerio de Ambiente le reducen el 26,5% también de su presupuesto destinado, desconociendo que incluso la misma industria de la ganadería está diciendo: ‘Por favor, ayúdenos, porque el fenómeno del Niño (...)’“.

“Se reduce un 26,5% el sector ambiental, una masacre contra la humanidad y contra los animales y contra nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad”, detalló la legisladora.

Según las cifras que presentó Esmeralda Hernández, el desfase habría aumentado de $30 billones a $90 billones - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Al referirse al sector cultural, Hernández indicó que la asignación presupuestal retrocedió un 27% en comparación con las partidas proyectadas para la vigencia anterior.

“Y finalmente se reduce al sector cultura, por supuesto, que también ha sido la cenicienta histórica en los presupuestos generales de la Nación, en un 27 %. Ese es el resumen que tenemos hoy. Para mí es absolutamente inexplicable, no lo entiendo”, concluyó la senadora al cierre de su intervención.

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