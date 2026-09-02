Polo Polo ‘estalló’ contra Cabal y reveló detalles del porqué de su distanciamiento: “No voy por la vida echando en cara lo que hago por alguien”

Miguel Polo Polo destapó los motivos por los cuales terminó alejándose de la que era su gran amiga, María Fernanda Cabal - crédito Colprensa

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Con una serie de mensajes en sus redes sociales, el exrepresentante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo reveló en la tarde del miércoles 2 de septiembre de 2026 detalles inéditos de su evidente ruptura con la que en su momento fue considerada su mentora: la exsenadora María Fernanda Cabal, con la que tomó distancia desde que él anunció su apoyo a la presidencia a Abelardo de la Espriella, quien finalmente ganó la contienda electoral.

Polo Polo, a través de la red social X, reveló que su distanciamiento de Cabal también responde a unas denuncias que, según él, pusieron en riesgo su continuidad política y su libertad. El exrepresentante a la Cámara sostuvo que una persona cercana a la entonces senadora estuvo detrás de unas acciones judiciales en su contra y cuestionó la respuesta que recibió de quien consideraba su amiga.

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“Llevaba un año callado. Estábamos en plenas elecciones y no quería que después salieran a decir que yo estaba dividiendo a la derecha. Pero las elecciones ya pasaron y llegó el momento de hablar”, afirmó Polo Polo en el inicio de lo que se denominó una especie de catarsis, toda vez que, hasta el momento, más allá de algunos cruces, no se conocían los verdaderos motivos de la forma en que rompieron contacto.

Con este extenso mensaje en X, el exrepresentante Miguel Polo Polo se despachó contra la exsenadora María Fernanda Cabal y reveló aspectos desconocidos del distanciamiento entre ambos - crédito @MiguelPoloP/X

¿Por qué Miguel Polo Polo se distanció de María Fernanda Cabal?

El excongresista aseguró que en 2023 fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por presuntamente solicitar dinero a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Según su versión, las acusaciones eran falsas y podían derivar en consecuencias penales y electorales para él, que tuvo que afrontar una serie de diligencias en el alto tribunal relacionadas con este proceso judicial.

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“Lo que estaba en juego no era cualquier cosa: mi libertad. Querían meterme a la cárcel y darme muerte política”, expresó.

Polo Polo agregó que el proceso le exigió recursos y tiempo para su defensa y, para su fortuna, afirmó que el Consejo de Estado falló a su favor. A su vez, vinculó el origen de las denuncias con alguien que, según dijo, pertenecía al entorno de Cabal y llegó a su equipo por recomendación de la senadora.

“¿Y saben quién estuvo detrás de todo esto? Una persona de las entrañas de María Fernanda Cabal”, reiteró Polo Polo, sin mencionar el nombre de esa persona en el mensaje. Y es que, según relató, decidió apartarla de su despacho porque supuestamente firmaba documentos sin autorización, adquiría compromisos en su nombre y tenía conflictos con otros miembros de su UTL, además de intentarse quedar con su partido.

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En otra de sus publicaciones, el exrepresentante Miguel Polo Polo dijo saber cosas de María Fernanda Cabal, pero que no las contaría por ser un "verdadero caballero" - crédito @MiguelPoloP/X

En su versión, Polo Polo afirmó que, después de salir de su equipo, esa persona se alió con el excandidato al Senado por el Pacto Histórico Alí Bantú, al que identificó como un dirigente de izquierda cercano al proyecto político de Francia Márquez, para actuar en su contra. Pese a su versión, reiteró que esas afirmaciones corresponden a la versión del excongresista y no están acompañadas por evidencias de tal tipo.

El reclamo por la falta de respaldo en los procesos judiciales

En su descarga, el exrepresentante señaló que puso la situación en conocimiento de Cabal en varias oportunidades y le pidió intervenir. Afirmó que la entonces senadora conocía las implicaciones de las denuncias, aunque no recibió de ella el respaldo que esperaba; siendo este uno de los motivos por los cuales optó por tomar distancia y enfocarse en el posterior respaldo que le dio a la candidatura de De la Espriella.

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“Cabal conocía la situación y sabía perfectamente lo que esas denuncias podían significar para mi vida y mi futuro político”, escribió Polo Polo. “Aun así, no recibí de ella la respuesta que esperaba ni la contundencia con la que yo habría actuado si la situación hubiera sido al revés”, remarcó en sus mensajes en las plataformas digitales, en las que expresó su indignación por la manera en que, en su concepto, se sintió abandonado.

Como se dejaban ver en redes sociales, la relación entre Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal no solo era política, también personal - crédito suministradas a Infobae Colombia

Fue entonces cuando Polo Polo mencionó a su abogado, Jhonatan Peláez, y al hoy presidente entre las personas que, según dijo, lo acompañaron durante ese momento. “¿Quiénes sí estuvieron ahí para defenderme? Mi abogado, Jhonatan Peláez, y Abelardo de la Espriella”, afirmó el excongresista, que perdió la posibilidad de continuar en el Congreso en representación de los movimientos de negritudes.

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Estos señalamientos se dieron como parte de una confrontación que ya era pública entre ambos dirigentes. En la jornada del martes 1 de septiembre, Cabal había calificado a Polo Polo como “muy malagradecido” después de que sus aliados recordaran antiguas críticas dirigidas al exrepresentante por apoyar la candidatura de De la Espriella en vez de la aspiración presidencial de la dirigente del Centro Democrático.

“Hay ropa que, después de tanto tiempo, necesita sol”

En sus mensajes, Miguel Polo Polo respondió a los cuestionamientos de quienes consideran que sus diferencias con María Fernanda Cabal debían resolverse en privado y afirmó que trató de manejar la situación sin exponerla durante tres años.

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“Ahora algunos dirán: ‘Polo, la ropa sucia se lava en casa’. No. Durante tres años intenté lavarla en casa. Pero hay ropa que, después de tanto tiempo, necesita sol”, expresó el excongresista nacido en Tolú.

Como si no fueran suficientes sus mensajes anteriores, el exrepresentante Miguel Polo Polo lanzó en una nueva publicación duros dardos contra María Fernanda Cabal - crédito @MiguelPoloP/X

También negó que la relación entre ambos hubiera sido unilateral. Frente a los reproches por la ayuda política y personal que Cabal le habría brindado en sus primeros años, afirmó que él también aportó a esa alianza, aunque decidió no divulgar esos episodios, toda vez que se considera un “verdadero caballero” para sacar a la luz hechos que podrían comprometer la imagen de la excongresista, aún del Centro Democrático.

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“La diferencia es que yo no voy por la vida echando en cara lo que hago por alguien en medio de una amistad, porque para mí las amistades no son transaccionales”, indicó. “La gente sabe lo que ella hizo por mí porque ella misma se ha encargado de contarlo. Lo que la gente no sabe es todo lo que yo hice por ella, precisamente porque yo sí me quedé callado”, agregó el excongresista en su exposición pública.

Polo Polo, que fue incisivo en señalar que se “sorprenderían” al ver el nivel de su compromiso, dejó abierta la posibilidad de divulgar más detalles sobre el conflicto. El mensaje fue publicado después de que varios usuarios le cuestionaran exponer diferencias con una dirigente a la que había considerado cercana, como se veía en las redes sociales, pues fueron incontables los momentos que hicieron públicos ambos en redes.

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“Polo Polo, un verdadero caballero no se pone en esas con una dama”, le escribió un usuario, a lo que exrepresentante respondió que su silencio obedecía precisamente a ese criterio. “Porque soy un caballero es que no he contado TODO. Porque lo que falta por contar es más… y peor”, sentenció el exrepresentante, que no se arrepiente de haberse apartado de la vallecaucana, cuando se lanzó como precandidata presidencial.