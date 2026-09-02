Colombia

Alias Calarcá quedó bajo medida de aseguramiento por homicidios, desapariciones y reclutamiento: le imputaron ocho delitos

Alexander Díaz Mendoza es el máximo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. La Fiscalía reactivó las órdenes de captura en su contra

La violencia ha afectado zonas rurales clave, provocando reclutamientos, desplazamientos masivos y bloqueos en el sur de Colombia - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
Alias Calarcá es investigado por el asesinato de firmantes de paz - crédito Joaquín Sarmiento/AFP
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La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, máximo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

Al señalado criminal también le fueron activadas las órdenes de captura que hay en su contra, a través de la resolución Resolución 0263 de 2026, expedida por el ente acusador.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un equipo especializado de la Fiscalía ―conformado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Meta―, alias Calarcá impartido órdenes para la ejecución de varios delitos y para el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

Entre los crímenes que se le endilgan está el asesinato de formantes de paz ocurridos entre 2023 y 2025, desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores de edad.

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Así las cosas, el equipo de especializado de fiscales imputó cargos al cabecilla por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.

En desarrollo...

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