Colombia

Iván Cepeda criticó a De la Espriella por su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico: “Es la perpetuación del desastre”

El senador del Pacto Histórico calificó como “agotada” la estrategia basada en bombardeos, fumigaciones y represión, y pidió discutir alternativas estructurales frente al tráfico de drogas

- crédito Iván Cepeda/Facebook
Iván Cepeda señaló que bombardear campamentos, fumigar cultivos y perseguir a comunidades campesinas no constituye una solución estructural frente al negocio de las drogas ilícitas - crédito Iván Cepeda/Facebook
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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, advirtió que la estrategia basada en bombardeos, fumigaciones y represión militar es, según su concepto, un modelo agotado que perpetúa el desastre y no resolverá el problema del narcotráfico.

La declaración del líder de la oposición se produjo el miércoles 2 de septiembre de 2026 luego de la sesión de la Comisión Primera del Senado, en donde se debatió sobre la reactivación de operaciones aéreas de alta intensidad por parte del Gobierno nacional.

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El pronunciamiento de Cepeda también ocurre luego de que durante el primer mes de mandato del presidente Abelardo de la Espriella se ejecutaran tres bombardeos de gran escala en las regiones del Catatumbo y el departamento del Guaviare contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

Tras los tres bombardeos registrados en Catatumbo y Guaviare, Cepeda pidió al Congreso abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico - crédito Europa Press
Tras los tres bombardeos registrados en Catatumbo y Guaviare, Cepeda pidió al Congreso abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política de seguridad y lucha contra el narcotráfico - crédito Europa Press

Frente a esta coyuntura, el líder de la oposición señaló que retomar la vía de la fuerza significa “la perpetuación del desastre” en el territorio nacional. Según Cepeda, la creencia de que el negocio ilícito se frena destruyendo campamentos o persiguiendo a las comunidades rurales es un enfoque que mostró sus límites a lo largo de los años.

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La crítica a la estrategia contra el narcotráfico

El dirigente enfatizó que las acciones represivas terminan afectando a los cultivadores que carecen de opciones productivas distintas al uso de la hoja de coca.

“El camino que va a recorrer este gobierno es la perpetuación del desastre. En la idea de que se puede acabar el narcotráfico bombardeando unos campamentos, acabando o fumigando unos cultivos, y simplemente reprimiendo a unas poblaciones campesinas que no tienen acceso a otras formas de desarrollo económico distinto al del cultivo de la coca”, aseguró en su texto.

En el documento compartido en su cuenta en la red social X, el excandidato presidencial instó a los sectores políticos a dejar de lado los enfrentamientos partidistas para buscar alternativas de fondo.

Iván Cepeda criticó las operaciones aéreas realizadas durante el primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda criticó las operaciones aéreas realizadas durante el primer mes de gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda advirtió que la actividad ligada a las drogas ilícitas opera como un fenómeno económico a escala global que lleva cinco décadas de expansión a pesar de los esfuerzos militares aplicados en diferentes administraciones.

Por otra parte, el senador del Pacto Histórico rechazó las afirmaciones de voceros del Gobierno que sugieren que el electorado de varias zonas del país acudió a las urnas bajo la presión directa de los actores armados. Calificó este tipo de declaraciones como una lectura irresponsable que expone a los habitantes de los municipios más apartados.

Para sustentar su postura, el congresista citó datos recopilados por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre el comportamiento de los votantes en los campos colombianos.

Los informes de la organización señalan que la participación en los puestos rurales pasó del 52.3% en 2018 al 57.27% en 2022, llegando a un 64.39% en los comicios de 2026.

Vista cenital de un trabajador con un sombrero de paja grande y ropa oscura, agachado entre hileras de plantas verdes frondosas
Cepeda advirtió que las comunidades campesinas terminan afectadas por las estrategias represivas cuando no cuentan con alternativas económicas distintas al cultivo de coca - crédito Federico Ríos

“Ese dato nos debe llamar la atención, porque implica que, a pesar de la presencia de los grupos armados, hay un incremento de la votación, lo cual es un fenómeno supremamente interesante. Estamos ante un mundo rural más participativo en términos electorales”, explicó.

Gobierno contempla hasta 15 operaciones aéreas en 100 días

El legislador resaltó que esta tendencia demuestra una mayor conciencia cívica en las regiones, a pesar del deterioro del orden público y el control de las organizaciones al margen de la ley. Argumentó que los ciudadanos están utilizando el voto democrático con autonomía para incidir en la realidad de sus departamentos.

La meta del Ejecutivo contempla la realización de 12 a 15 incursiones aéreas durante los primeros 100 días de mandato en zonas críticas como el Catatumbo y el sur del país.

La discusión ocurre mientras el Gobierno contempla realizar entre 12 y 15 incursiones aéreas durante los primeros 100 días de mandato. Catatumbo y el sur del país aparecen entre las zonas prioritarias de la estrategia - crédito Europa Press
La discusión ocurre mientras el Gobierno contempla realizar entre 12 y 15 incursiones aéreas durante los primeros 100 días de mandato. Catatumbo y el sur del país aparecen entre las zonas prioritarias de la estrategia - crédito Europa Press

Ante este panorama, el senador del Pacto Histórico reiteró la necesidad de abrir una discusión nacional que priorice la presencia social del Estado sobre el despliegue militar.

De esta manera, el legislador insistió en invitar al Congreso de la República a dar un debate amplio y sin disputas ideológicas que busque “soluciones estructurales frente a un negocio ilícito que lleva 50 años fortaleciéndose bajo las mismas políticas fracasadas” y evitar victorias políticas coyunturales a costa del bienestar del país.

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