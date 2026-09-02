Motos en Colombia aceleran sus ventas: estas fueron las marcas y modelos más registrados en agosto

Bajaj encabezó el listado de marcas con mayor número de motocicletas registradas durante agosto en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

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El mercado de motocicletas en Colombia mantuvo un ritmo de crecimiento importante durante agosto de 2026, aunque el volumen de matrículas fue inferior al registrado un mes antes. En total, se comercializaron 111.896 unidades nuevas, un aumento de 17,83% frente a los 94.966 motocicletas matriculadas en agosto de 2025.

El reporte, elaborado por la Andi y Fenalco con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), muestra que Bajaj conservó el primer lugar entre las marcas con mayor número de registros. TVS, por su parte, presentó el crecimiento anual más alto dentro de las ocho marcas principales.

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La cifra de agosto estuvo por debajo de la alcanzada en julio, cuando se matricularon 131.936 motocicletas. El descenso mensual fue de 15,19%, después del fuerte resultado obtenido durante el séptimo mes del año.

La AK125NKD EIII de AKT fue la referencia que más matrículas acumuló durante el octavo mes de 2026-crédito Luisa González/ Colprensa

Aun así, el balance de los primeros ocho meses refleja una expansión sostenida. Entre enero y agosto fueron registradas 899.078 motocicletas nuevas, frente a las 697.272 del mismo periodo de 2025. La diferencia fue de 201.806 unidades y representó un crecimiento acumulado de 28,94%. Bajaj encabezó la clasificación de agosto con 18.575 motocicletas y una participación de 16,60% del mercado. Sus registros crecieron 19,98% frente al mismo mes del año anterior, cuando había alcanzado 15.482 unidades.

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AKT ocupó el segundo puesto con 16.932 matrículas, equivalentes al 15,13% del total nacional. La marca tuvo un incremento anual de 7,92%. Muy cerca quedó Suzuki, que cerró agosto con 16.770 motocicletas y una participación de 14,99%, después de aumentar sus registros 11,58% frente a agosto de 2025. Honda se ubicó cuarta con 15.973 unidades y un crecimiento de 33,81%. Yamaha quedó quinta, con 15.186 motocicletas y una variación anual de 5,76%, la menor entre las marcas que ocuparon las primeras seis posiciones.

TVS registró 9.205 unidades y avanzó 34,81% en comparación con agosto de 2025, convirtiéndose en la marca con mayor crecimiento porcentual dentro de las ocho principales. Vento tuvo un resultado todavía más pronunciado en el listado general: pasó de 341 motocicletas a 1.650, con una variación de 383,87%.

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Cundinamarca lideró los registros departamentales de motocicletas nuevas, seguida por Antioquia y Valle del Cauca - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Por modelos, la AK125NKD EIII de AKT fue la referencia con más matrículas en agosto. Alcanzó 7.297 unidades y representó 6,52% del mercado nacional. La Yamaha NMAX155 ocupó el segundo lugar con 4.516 registros, seguida por la Bajaj CT100 ES Spoke, que llegó a 4.207. Las diez referencias más matriculadas reunieron 35,03% del mercado colombiano durante el mes. La demanda se concentró además en cilindradas bajas y medias. El segmento de 101 a 125 centímetros cúbicos representó 46,43% de las matrículas y fue el de mayor preferencia entre los compradores.

La distribución territorial también dejó diferencias marcadas. Cundinamarca lideró los registros departamentales con 21.061 motocicletas, equivalentes a 18,82% del total. Antioquia ocupó el segundo lugar con 19.370 unidades y una participación de 17,31%, mientras Valle del Cauca quedó tercero con 10.697 matrículas y 9,56%.

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Los tres departamentos concentraron 45,69% de las motocicletas nuevas registradas en Colombia durante agosto. Después aparecieron Santander, con 6.037 unidades; Atlántico, con 4.672; Córdoba, con 4.530, y Norte de Santander, con 3.994. En la clasificación municipal, Sabaneta registró 9.173 motocicletas y encabezó el listado, con 8,20% del mercado nacional. Funza ocupó el segundo lugar con 7.127 unidades y El Cerrito fue tercero con 5.006.

Las motocicletas entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron la mayor parte de la demanda nacional durante agosto -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los diez municipios con mayor número de matrículas concentraron 38,73% de los registros realizados durante agosto de 2026. Bogotá, en contraste, reportó 167 motocicletas nuevas, cifra que correspondió a 0,15% del consolidado nacional presentado por los gremios.

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El comportamiento de las marcas permite que el crecimiento no fue uniforme. Mientras algunas compañías aumentaron sus matrículas a doble dígito, Yamaha tuvo un avance más limitado y AKT registró una variación inferior a la de sus principales rivales. La distancia entre los primeros lugares fue estrecha: apenas 162 unidades separaron a AKT de Suzuki, lo que mantuvo abierta la competencia por el segundo puesto mensual.