Colombia

Motos en Colombia aceleran sus ventas: estas fueron las marcas y modelos más registrados en agosto

El mercado de motocicletas mantiene una tendencia positiva en lo corrido de 2026 y concentra buena parte de la demanda en referencias de baja cilindrada

Bajaj encabezó el listado de marcas con mayor número de motocicletas registradas durante agosto en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Bajaj encabezó el listado de marcas con mayor número de motocicletas registradas durante agosto en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Guardar

El mercado de motocicletas en Colombia mantuvo un ritmo de crecimiento importante durante agosto de 2026, aunque el volumen de matrículas fue inferior al registrado un mes antes. En total, se comercializaron 111.896 unidades nuevas, un aumento de 17,83% frente a los 94.966 motocicletas matriculadas en agosto de 2025.

El reporte, elaborado por la Andi y Fenalco con información del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), muestra que Bajaj conservó el primer lugar entre las marcas con mayor número de registros. TVS, por su parte, presentó el crecimiento anual más alto dentro de las ocho marcas principales.

PUBLICIDAD

La cifra de agosto estuvo por debajo de la alcanzada en julio, cuando se matricularon 131.936 motocicletas. El descenso mensual fue de 15,19%, después del fuerte resultado obtenido durante el séptimo mes del año.

Motos Colombia
La AK125NKD EIII de AKT fue la referencia que más matrículas acumuló durante el octavo mes de 2026-crédito Luisa González/ Colprensa

Aun así, el balance de los primeros ocho meses refleja una expansión sostenida. Entre enero y agosto fueron registradas 899.078 motocicletas nuevas, frente a las 697.272 del mismo periodo de 2025. La diferencia fue de 201.806 unidades y representó un crecimiento acumulado de 28,94%. Bajaj encabezó la clasificación de agosto con 18.575 motocicletas y una participación de 16,60% del mercado. Sus registros crecieron 19,98% frente al mismo mes del año anterior, cuando había alcanzado 15.482 unidades.

PUBLICIDAD

AKT ocupó el segundo puesto con 16.932 matrículas, equivalentes al 15,13% del total nacional. La marca tuvo un incremento anual de 7,92%. Muy cerca quedó Suzuki, que cerró agosto con 16.770 motocicletas y una participación de 14,99%, después de aumentar sus registros 11,58% frente a agosto de 2025. Honda se ubicó cuarta con 15.973 unidades y un crecimiento de 33,81%. Yamaha quedó quinta, con 15.186 motocicletas y una variación anual de 5,76%, la menor entre las marcas que ocuparon las primeras seis posiciones.

TVS registró 9.205 unidades y avanzó 34,81% en comparación con agosto de 2025, convirtiéndose en la marca con mayor crecimiento porcentual dentro de las ocho principales. Vento tuvo un resultado todavía más pronunciado en el listado general: pasó de 341 motocicletas a 1.650, con una variación de 383,87%.

La regulación persigue reducir emisiones en motos para 2030 - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Cundinamarca lideró los registros departamentales de motocicletas nuevas, seguida por Antioquia y Valle del Cauca - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Por modelos, la AK125NKD EIII de AKT fue la referencia con más matrículas en agosto. Alcanzó 7.297 unidades y representó 6,52% del mercado nacional. La Yamaha NMAX155 ocupó el segundo lugar con 4.516 registros, seguida por la Bajaj CT100 ES Spoke, que llegó a 4.207. Las diez referencias más matriculadas reunieron 35,03% del mercado colombiano durante el mes. La demanda se concentró además en cilindradas bajas y medias. El segmento de 101 a 125 centímetros cúbicos representó 46,43% de las matrículas y fue el de mayor preferencia entre los compradores.

La distribución territorial también dejó diferencias marcadas. Cundinamarca lideró los registros departamentales con 21.061 motocicletas, equivalentes a 18,82% del total. Antioquia ocupó el segundo lugar con 19.370 unidades y una participación de 17,31%, mientras Valle del Cauca quedó tercero con 10.697 matrículas y 9,56%.

Los tres departamentos concentraron 45,69% de las motocicletas nuevas registradas en Colombia durante agosto. Después aparecieron Santander, con 6.037 unidades; Atlántico, con 4.672; Córdoba, con 4.530, y Norte de Santander, con 3.994. En la clasificación municipal, Sabaneta registró 9.173 motocicletas y encabezó el listado, con 8,20% del mercado nacional. Funza ocupó el segundo lugar con 7.127 unidades y El Cerrito fue tercero con 5.006.

Las motocicletas entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron la mayor parte de la demanda nacional durante agosto -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las motocicletas entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron la mayor parte de la demanda nacional durante agosto -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los diez municipios con mayor número de matrículas concentraron 38,73% de los registros realizados durante agosto de 2026. Bogotá, en contraste, reportó 167 motocicletas nuevas, cifra que correspondió a 0,15% del consolidado nacional presentado por los gremios.

El comportamiento de las marcas permite que el crecimiento no fue uniforme. Mientras algunas compañías aumentaron sus matrículas a doble dígito, Yamaha tuvo un avance más limitado y AKT registró una variación inferior a la de sus principales rivales. La distancia entre los primeros lugares fue estrecha: apenas 162 unidades separaron a AKT de Suzuki, lo que mantuvo abierta la competencia por el segundo puesto mensual.

Temas Relacionados

Venta de motosMotocicletasRuntFenalcoMercado de motocicletasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda criticó a De la Espriella por su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico: “Es la perpetuación del desastre”

El senador del Pacto Histórico calificó como “agotada” la estrategia basada en bombardeos, fumigaciones y represión, y pidió discutir alternativas estructurales frente al tráfico de drogas

Iván Cepeda criticó a De la Espriella por su política de seguridad y lucha contra el narcotráfico: “Es la perpetuación del desastre”

Resultados Super Astro Sol hoy 2 de septiembre: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 2 de septiembre: verifique el signo ganador

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

Quedó suspendido el racionamiento de agua en Medellín de manera temporal: la Alcaldía pide que en los hogares se ahorren 92 litros al día

La medida regirá entre el miércoles 3 y el domingo 7 de septiembre en sectores nororiental y centro-oriental, tras lograrse durante dos jornadas la reducción exigida para cubrir el faltante de Piedras Blancas

Quedó suspendido el racionamiento de agua en Medellín de manera temporal: la Alcaldía pide que en los hogares se ahorren 92 litros al día

Alias Calarcá quedó bajo medida de aseguramiento por homicidios, desapariciones y reclutamiento: le imputaron ocho delitos

Alexander Díaz Mendoza es el máximo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc. La Fiscalía reactivó las órdenes de captura en su contra

Alias Calarcá quedó bajo medida de aseguramiento por homicidios, desapariciones y reclutamiento: le imputaron ocho delitos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

Pautips habló del tratamiento que inició para ser mamá tras sus problemas alimenticios: “Me lo he guardado”

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Reconocida actriz María Margarita Giraldo reaccionó a las declaraciones que ofreció Jerome Sanabria sobre la reforma pensional: “Podrás salvar la pensión de los de tu generación”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios: hora y canal para ver el clásico capitalino en El Campín por la Liga BetPlay

Bayern Múnich ganó y goleó 4-1 a VfL Osnabrück con Luis Díaz en cancha todo el partido: así fueron los goles

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Alberto Gamero sería el favorito para dirigir a Millonarios: sin embargo directivas también habrían buscado al extécnico del Junior Alfredo Arias

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama llegó a los 65 años: así le rindió homenaje el mundo del fútbol a la leyenda de la selección Colombia