Colombia

Quedó suspendido el racionamiento de agua en Medellín de manera temporal: la Alcaldía pide que en los hogares se ahorren 92 litros al día

La medida regirá entre el miércoles 3 y el domingo 7 de septiembre en sectores nororiental y centro-oriental, tras lograrse durante dos jornadas la reducción exigida para cubrir el faltante de Piedras Blancas

Corte de agua en Medellín y el Valle de Aburrá
Federico Gutiérrez anunció la suspensión temporal de los cortes de agua de EPM en 10 circuitos de Medellín abastecidos por el sistema de Piedras Blancas - @EPMestamosahi/X
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la suspensión temporal de los cortes de agua programados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 10 circuitos abastecidos principalmente por el sistema de Piedras Blancas.

La medida regirá entre el miércoles 3 y el domingo 7 de septiembre, luego de que la ciudad alcanzara durante los dos primeros días de racionamiento el ahorro requerido para compensar el déficit del sistema.

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Según informó el mandatario, la suspensión dependerá del comportamiento diario del consumo de agua en hogares, empresas y establecimientos comerciales durante los próximos cinco días.

El alcalde indicó que EPM y el Distrito revisarán cada día los resultados del ahorro alcanzado. El lunes 7 de septiembre, las autoridades definirán si mantienen suspendidas las interrupciones o si deben retomar el esquema de racionamiento en los circuitos que reciben agua del sistema de Piedras Blancas.

“A partir de hoy no se aplican los cortes de agua en la zona nororiental y centro oriental de Medellín, vamos a ponernos una meta de ciudad durante los próximos cinco días”, anunció Gutiérrez, según destacaron medios locales como El Colombiano.

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Los cortes de agua en Medellín comenzarán el 31 de agosto, se aplicarán durante septiembre y se calcula que afectarán a cerca de 300.000 personas - crédito EPM
La revisión se hará durante los próximos cinco días y el lunes 7 de septiembre se definirá si continúa la pausa de las interrupciones o si vuelven las restricciones en los circuitos abastecidos por Piedras Blancas - crédito EPM

La suspensión de los cortes no representa el fin de las medidas adoptadas frente al déficit del sistema de Piedras Blancas. La continuidad del servicio durante esta semana queda condicionada a que Medellín y los municipios del Valle de Aburrá mantengan una reducción suficiente en el consumo, de acuerdo con la evaluación diaria que realizarán EPM y el Distrito.

En desarollo...

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