Colombia

Ciudadanos radicaron más de 290.000 quejas y solicitudes ante el Distrito en cuatro meses: estas fueron las principales reclamaciones

La estrategia ‘¿Qué te aqueja Bogotá?’ ubicó a la movilidad como el frente con más requerimientos y señaló reclamos por multas, acceso a medicina, transferencias monetarias, uso de zonas comunes y recolección de basuras

La Veeduría Distrital reportó 290.776 PQRS en Bogotá entre abril y julio de 2026, con movilidad como el sector con más requerimientos ciudadanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Veeduría Distrital reportó 290.776 PQRS en Bogotá entre abril y julio de 2026, con movilidad como el sector con más requerimientos ciudadanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Veeduría Distrital reportó que Bogotá recibió 290.776 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes entre abril y julio de 2026, con la movilidad como el sector que concentró el mayor volumen de requerimientos ciudadanos.

El boletín ‘¿Qué te aqueja Bogotá?’ identificó reclamos recurrentes por la prescripción de comparendos, la asignación de citas médicas, los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado, la ocupación del espacio público y la gestión de residuos.

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Más del 80% de las Pqrs se radicó por medios virtuales y escritos, de acuerdo con el informe elaborado a partir de la plataforma Bogotá Te Escucha y de los reportes que recibe directamente la Veeduría Distrital. La entidad indicó que el uso de esos canales evidencia una alta participación de la ciudadanía en la presentación de solicitudes y reclamaciones ante las instituciones del Distrito.

El sector Movilidad recibió 98.093 solicitudes, seguido por Salud, con 19.875; Integración Social, con 18.761; Hábitat-Uaesp, con 10.080; y Gobierno, con 9.683. Los datos corresponden al segundo boletín de la estrategia, que busca identificar los asuntos que generan mayor inconformidad entre los habitantes de la capital.

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Más del 80% de las Pqrs en Bogotá se radicó por canales virtuales y escritos, según la plataforma Bogotá Te Escucha y los reportes de la Veeduría Distrital - crédito Veeduría Distrital
Más del 80% de las Pqrs en Bogotá se radicó por canales virtuales y escritos, según la plataforma Bogotá Te Escucha y los reportes de la Veeduría Distrital - crédito Veeduría Distrital

Las quejas de los bogotanos entre abril y julio de 2026 se concentraron en cinco asuntos:

  • Trámites y comparendos de tránsito
  • Dificultades para obtener atención médica
  • Inquietudes por transferencias sociales
  • Conflictos de espacio público y fallas en la disposición de basuras.

Según la Veeduría Distrital, el análisis de estas Pqrs permite detectar fallas de atención, procesos administrativos y problemas de articulación institucional que requieren seguimiento.

Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá
Los impuestos prediales pueden pagarse en SuperCade CAD - crédito Alcaldía de Bogotá

Comparendos y trámites concentran las quejas de movilidad

La prescripción de comparendos fue el principal motivo de solicitud en el sector Movilidad, con 22.976 casos durante el periodo revisado. La cifra está relacionada con las consultas y reclamaciones ciudadanas sobre multas de tránsito, su vigencia y los procedimientos aplicables para resolver estos trámites.

También se registraron 4.757 solicitudes vinculadas a embargos y desembargos. A estas se sumaron requerimientos por actualización de datos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), placas e infracciones, que alcanzaron 1.452 casos.

Otro grupo de reclamaciones se relacionó con solicitudes de operativos de tránsito y recuperación del espacio público, con 972 registros. Estas peticiones reflejaron inquietudes sobre el control de la circulación, el estacionamiento y el uso de las vías en diferentes zonas de la ciudad.

Agente de tránsito de Bogotá en uniforme azul oscuro y gorra escribe en un portapapeles a un hombre, con la Secretaría de Movilidad de fondo.
Movilidad recibió 98.093 solicitudes y concentró quejas por comparendos, trámites de tránsito, embargos y recuperación del espacio público en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Veeduría Distrital informó que, como parte de su labor preventiva, revisó la atención de Pqrs en el sector Movilidad, el funcionamiento de la plataforma Fénix y los procesos de notificación de comparendos. El objetivo de esa verificación fue identificar oportunidades para mejorar la respuesta a los usuarios y el funcionamiento de los sistemas de información.

Citas médicas y atención a usuarios en el sector Salud

El sector Salud acumuló 19.875 Pqrs entre abril y julio. La negación de citas médicas fue una de las principales causas de inconformidad, con 8.244 solicitudes, seguida por las fallas en la prestación de los servicios, que registraron 5.316 casos.

Las solicitudes ciudadanas en esta área estuvieron asociadas a dificultades para acceder a atención médica, demoras en los procesos y problemas en la orientación a usuarios. El boletín señala que estos asuntos motivaron acciones de seguimiento en hospitales de la red pública.

La Veeduría realizó visitas a 12 hospitales pertenecientes a las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. Durante las jornadas se identificaron dificultades en orientación al usuario, disponibilidad de talento humano y condiciones de atención.

Salud acumuló 19.875 Pqrs y la negación de citas médicas encabezó las inconformidades, seguida por fallas en la prestación de servicios y demoras en la atención - crédito Secretaría de Salud Bogotá
Salud acumuló 19.875 Pqrs y la negación de citas médicas encabezó las inconformidades, seguida por fallas en la prestación de servicios y demoras en la atención - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Según la entidad de control preventivo, las visitas también permitieron advertir avances posteriores en algunos de esos aspectos. El seguimiento se mantendrá sobre los procedimientos de atención y la respuesta a las solicitudes presentadas por pacientes y familias.

Pagos de Ingreso Mínimo Garantizado y subsidios de transporte

La Secretaría Distrital de Integración Social recibió 18.761 solicitudes durante los cuatro meses analizados. El mayor número de casos estuvo relacionado con Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), programa que acumuló 4.629 requerimientos.

Las personas usuarias consultaron principalmente por fechas de pago, valores girados y actualización de datos. Estas inquietudes se concentraron en hogares que reciben o buscan acceder a las transferencias monetarias administradas por el Distrito.

La activación del subsidio de transporte generó 2.673 solicitudes. También se presentaron requerimientos asociados con la atención a población vulnerable, personas mayores, comisarías de familia y situaciones de habitabilidad en calle.

Integración Social recibió 18.761 solicitudes y el Ingreso Mínimo Garantizado reunió 4.629 reclamos por fechas de pago, valores girados y actualización de datos - crédito Secretaría de Integración Social
Integración Social recibió 18.761 solicitudes y el Ingreso Mínimo Garantizado reunió 4.629 reclamos por fechas de pago, valores girados y actualización de datos - crédito Secretaría de Integración Social

La Veeduría Distrital indicó que adelantó seguimiento al Ingreso Mínimo Garantizado para conocer las causas de las inconformidades reportadas. La entidad busca establecer oportunidades de mejora en la información entregada a los beneficiarios y en los procesos de actualización de registros.

Espacio público, ruido y manejo de residuos

El sector Gobierno recibió 9.683 solicitudes, varias de ellas relacionadas con espacio público, convivencia y ruido. Los problemas por ocupación de zonas comunes y áreas de circulación sumaron 3.386 casos, de acuerdo con el boletín. También se reportaron reclamaciones por construcciones irregulares, disposición de residuos y conflictos generados por ruido procedente de establecimientos comerciales.

En Hábitat-Uaesp se identificaron solicitudes por acumulación y disposición inadecuada de residuos ordinarios, con 1.567 casos, y por residuos de construcción y demolición, con 338. También se presentaron peticiones sobre alumbrado público, corte de césped y poda de árboles.

El esquema ASE divide Bogotá en zonas asignadas a operadores seleccionados por licitación pública, bajo supervisión de la Uaesp - crédito Uaesp
Gobierno y Hábitat-Uaesp concentraron quejas por ocupación del espacio público, ruido y manejo de residuos, con seguimiento de la Veeduría en Rafael Uribe Uribe - crédito Uaesp

La Veeduría hizo seguimiento a la gestión de residuos en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde identificó oportunidades para fortalecer la coordinación entre las entidades responsables y mejorar la respuesta a la ciudadanía.

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