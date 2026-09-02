Manifestación cerca de la Universidad Pedagógica en Bogotá obligó a Transmilenio a desviar rutas: cuáles son y cómo está el panorama

La protesta sería contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @Marovaan/X

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Una manifestación obligó a activar desvíos en rutas zonales y duales de la operación de Transmilenio cerca de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Los datos preliminares apuntan a un extenso bloqueo propiciado por estudiantes universitarios en las inmediaciones de la calle 72 con carrera 11. Al parecer, protestan en contra del Gobierno De la Espriella.

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Según la información oficial entregada por la empresa de transporte masivo capitalino, los primeros cambios en la circulación de buses comenzaron a las 4:42 p. m., debido a la concentración en el sector de la universidad.

A las 6:17 p. m., la empresa informó que los servicios 12, 359, B303, E25 y T06 de TransMiZonal continuaban con desvíos por la afectación en el área de la carrera Séptima. La empresa estimó que la situación ha afectado a 29.641 usuarios.

Los voceros de Transmilenio no precisaron el punto exacto de la manifestación ni informó una hora estimada para el restablecimiento de los recorridos habituales.

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