Gobierno de Abelardo de la Espriella busca acercarse a la ONU para combatir el crimen organizado y las drogas

El canciller Omar Bula Escobar sostuvo una reunión con Amado Philip de Andrés, representante regional de Unodc -crédito Cancillería

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La relación entre Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) apunta a una nueva etapa de coordinación durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El canciller Omar Bula Escobar sostuvo una reunión con Amado Philip de Andrés, representante regional de esa organización para la Región Andina y el Cono Sur, para revisar acciones frente a las drogas y el crimen organizado transnacional.

El encuentro también sirvió para plantear una mayor articulación entre la oficina de Naciones Unidas y las entidades colombianas. Bula destacó los programas de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades que desarrolla Unodc para enfrentar las estructuras dedicadas a actividades criminales que trascienden las fronteras.

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La cooperación internacional será uno de los ejes planteados por Colombia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Para el Gobierno, uno de los objetivos es evitar que distintas instituciones adelanten esfuerzos similares sin coordinación. El canciller explicó que una relación más estrecha permitiría organizar mejor las acciones y aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles.

“Resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por Unodc y las prioridades nacionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y promover una planificación más eficiente y articulada”, manifestó el canciller Bula.

La administración pretende aprovechar la experiencia acumulada por Unodc y sus mecanismos de trabajo entre ministerios y diferentes sectores. Según Bula, esos conocimientos pueden contribuir a fortalecer la respuesta estatal frente al crimen organizado transnacional. “Es un trabajo que tiene que comenzar ya. Yo creo que el presidente de la República lo ha dejado claro: tenemos una nueva óptica de lucha contra el crimen organizado y tenemos que comenzar a alinearnos en esta nueva línea del Gobierno”, afirmó.

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Colombia participará en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal - crédito Marlon Barros/Colprensa

La agenda internacional de Colombia tendrá uno de sus próximos escenarios en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. El país tiene previsto participar en esta cita y el segmento de alto nivel estará a cargo del ministro de Justicia.

A esa participación se suma la preparación de un evento paralelo que todavía se encuentra en proceso de confirmación. La propuesta estará orientada al intercambio de experiencias y buenas prácticas relacionadas con la trazabilidad, la debida diligencia y el control de los flujos financieros ilícitos.

La actividad contará con el copatrocinio de la Oficina de Unodc en Colombia y busca reforzar la cooperación internacional frente a delitos que afectan al medio ambiente. El acercamiento entre el Gobierno y Unodc ocurre después de las diferencias que esa oficina tuvo con la anterior administración, particularmente por los cuestionamientos del entonces presidente Gustavo Petro a la metodología utilizada para medir la producción de cocaína en el país.

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El Gobierno busca impulsar un intercambio de experiencias sobre trazabilidad, debida diligencia y control de flujos financieros ilícitos - crédito Gobernación de Nariño

Petro expresó reparos sobre los resultados de ese sistema de medición. En enero de 2026 aseguró que su Gobierno dejaría de utilizar ese indicador porque consideraba que la metodología no representaba con precisión la situación colombiana. Según el exmandatario, el monitoreo realizado por la Policía Nacional arrojaba resultados diferentes y mostraba una reducción en el crecimiento de los cultivos. Esa posición marcó una distancia frente a la forma en que Unodc presentaba sus mediciones sobre la producción de cocaína.

Ahora, la Cancillería plantea una relación enfocada en la coordinación institucional y el aprovechamiento de la cooperación internacional. La reunión entre Bula y De Andrés dejó sobre la mesa la intención del nuevo Gobierno de trabajar con la oficina de Naciones Unidas en asuntos relacionados con seguridad, crimen organizado y delitos financieros.

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El Gobierno De la Espriella busca que esa cooperación tenga una conexión directa con sus prioridades nacionales. Para la Cancillería, la experiencia técnica de Unodc puede servir como apoyo para construir respuestas más articuladas frente a las organizaciones criminales y los delitos asociados a sus actividades.