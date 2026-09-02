Video | El gol de la colombiana Linda Caicedo selló la clasificación del Real Madrid a la fase de liga en la Uefa Champions League 2026/27

Gol de Linda Caicedo que le dio la victoria al #RealMadrid en la Uefa Champions League ante Ajax. Significó la clasificación a la fase de liga para que el equipo español - crédito Real Madrid TV

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La futbolista de la selección Colombia, Linda Caicedo, selló la clasificación de Real Madrid a la fase de liga de la Uefa Champions League con su anotación al minuto 90+6, sobre el final del partido ante Ajax de Holanda, en la segunda fase previa del torneo. La serie culminó 4-1, después de que el conjunto español también se impusiera en el partido de ida 2-0.

La segunda ronda de clasificación (o fase previa) de la Champions League es una eliminatoria de partidos de ida y vuelta donde participan equipos que buscan avanzar a la fase principal del torneo. Esa fue la que jugaron Real Madrid y Ajax.

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Los equipos juegan dos partidos (ida y vuelta). El ganador por el marcador global avanza a la fase de liga, mientras que el perdedor es rebotado a otra competición europea menor, como la Europa League o la Conference League, que son torneos de menor cuantía a la Champions.

Linda Caicedo anotó el 2-1 del Real Madrid ante Ajax en condición de local - crédito Real Madrid Femenino

¿Cuándo es el sorteo de la Uefa Champions League femenina?

El sorteo es este viernes 4 de septiembre en Nyon, a las 5:00 a. m. hora de Colombia. De acuerdo a lo que explica el Real Madrid en su sitio web, cada equipo se enfrentará a seis rivales en esta fase (dos de cada bombo), jugando tres partidos en casa y tres a domicilio. Los equipos no podrán tener rivales del mismo país, es decir, el conjunto de Madrid no se medirá ante otro español.

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Los 18 clubes formarán una única tabla clasificatoria. Los cuatro primeros al final de esta fase pasan a cuartos, mientras que los clasificados del 5 al 12 jugarán un playoff. A partir de los cuartos se seguirá el tradicional camino hasta la final.

La primera jornada de este torneo se jugará el 22 o 23 de septiembre, mientras que la última jornada tendrá lugar el 16 de diciembre. La final de esta edición se disputará en mayo de 2027 en el estadio Narodowy de Varsovia.

Real Madrid venció 2.1 al Ajax de Holanda en el partido de vuelta y 4-1 en global de la serie para clasificar a la fase de liga en la Uefa Champions League - crédito Real Madrid

Equipos clasificados a la Champions League Femenina 2026/27

España: Real Madrid y Barcelona.

Inglaterra: Manchester City, Arsenal y Chelsea, que también cuenta con una colombiana en sus filas, Mayra Ramírez.

Francia: Olympique de Lyon, Paris FC y PSG.

Alemania: Bayern de Múnich.

Italia: Roma, Juventus e Inter.

Portugal: Benfica.

Suecia: Häcken.

Austria: Austria de Viena.

Suiza: Servette.

Dinamarca: HB Køge.

Bélgica: OH Leuven.

Linda Caicedo no comenzó como titular en el partido de Real Madrid ante Ajax - crédito Real Madrid

¿Por qué la colombiana Linda Caicedo está siendo suplente con Real Madrid?

Linda Caicedo comenzó en el banco de suplentes debido a una estrategia de rotación y gestión de cargas del director técnico del Real Madrid, Pau Quesada. Su suplencia no correspondería a algo distinto y la demostración de esto es que cuando ingresó portó la cinta de capitán.

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Y es que desde su llegada al Real Madrid Femenino, en febrero de 2023, Linda Caicedo se consolidó como una de las principales opciones ofensivas del equipo. La delantera colombiana, que suele desempeñarse como extremo izquierdo y utiliza la camiseta número 18, debutó de manera oficial el 4 de marzo de 2023 ante Alhama ElPozo.

En la Liga F, superó los 50 partidos y tuvo intervenciones destacadas con goles, asistencias y acciones individuales que aportaron profundidad al ataque durante las temporadas 2023-24, 2024-25 y 2025-26.

También dejó actuaciones relevantes en la UEFA Women’s Champions League. Allí convirtió ante rivales de jerarquía, entre ellos Barcelona, y tuvo participaciones decisivas tanto en las fases clasificatorias como en la etapa de grupos.

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En la Copa de la Reina y la Supercopa, Caicedo sumó minutos en encuentros determinantes y marcó goles en instancias de definición, incluso durante prórrogas, que ayudaron al Real Madrid a avanzar hacia las fases finales.