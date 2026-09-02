Colombia

La MOE respaldó propuesta de De la Espriella de hacer reformas en el sistema político-electoral: “Hemos identificado los principales problemas”

El presidente solicitó a los nuevos magistrados del CNE que identifiquen las fallas del sistema y que propongan los cambios que consideren necesarios

La MOE informó que compartirá con el Gobierno de Abelardo de la Espriella todos los diagnósticos que ha hecho sobre el sistema electoral desde hace 20 años - crédito Charlie Cordero/Reuters y @moecolombia/X
La MOE informó que compartirá con el Gobierno de Abelardo de la Espriella todos los diagnósticos que ha hecho sobre el sistema electoral desde hace 20 años - crédito Charlie Cordero/Reuters y @moecolombia/X
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Por medio de un comunicado, la Misión de Observación Electoral (MOE) pidió que Colombia avance en una reforma político-electoral integral y aprovechó el llamado del presidente Abelardo de la Espriella a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para impulsar cambios sobre problemas estructurales que, según la organización, exigen una hoja de ruta con decisiones claras.

En el acto de posesión de los magistrados, el mandatario solicitó que se haga una evaluación del sistema electoral colombiano, con el fin de detectar falencias y, con base en ello, plantear reformas clave.

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“Espero, como presidente de la República, que durante los próximos cuatro años identifiquen sin temor las dificultades en nuestro sistema electoral y que le propongan al país las reformas que consideren necesario para corregirlas. El Gobierno nacional respetará la autonomía del Consejo Nacional Electoral y mantendrá con la organización electoral la colaboración institucional necesaria para garantizar procesos seguros y transparentes”, dijo el presidente De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los magistrados del CNE que identifiquen falencias en el sistema electoral - crédito Colprensa
El presidente Abelardo de la Espriella pidió a los magistrados del CNE que identifiquen falencias en el sistema electoral - crédito Colprensa

En la comunicación oficial, la MOE aclaró que el país no “parte de cero” y que ya existe un diagnóstico acumulado sobre el funcionamiento del sistema electoral, el cual tiene aportes de autoridades, organizaciones políticas, academia, expertos y sociedad civil. A ese balance sumó la experiencia recogida en cada proceso electoral que se ha llevado a cabo en el país, los insumos dejados por la Misión Electoral Especial y procesos de reforma tramitados con posterioridad.

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“Hemos identificado los principales problemas de nuestro sistema político-electoral y construido propuestas para enfrentarlos (...). Esta es una nueva oportunidad para construir consensos sobre las soluciones que necesita nuestro sistema político-electoral”, indicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, citado en el comunicado.

Según la organización, no todas las transformaciones requieren el mismo vehículo institucional. Algunas, según detalló, exigen reformas constitucionales o legales, mientras otras pueden avanzar por la vía reglamentaria, administrativa e institucional.

La MOE indicó que hay que poner la lupa sobre las reglas de las consultas partidistas e interpartidistas, los controles sobre la financiación electoral, la participación en política de servidores públicos y los escrutinios - crédito Juan David Duque/Reuters
La MOE indicó que hay que poner la lupa sobre las reglas de las consultas partidistas e interpartidistas, los controles sobre la financiación electoral, la participación en política de servidores públicos y los escrutinios - crédito Juan David Duque/Reuters

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral advirtió que la discusión sobre los cambios que necesita el sistema electoral no debería limitarse a ajustes puntuales y aislados. Planteó la realización de una revisión amplia del sistema, con énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y en sus capacidades de inspección, vigilancia y control.

También incluyó el funcionamiento de las organizaciones políticas y de su democracia, las reglas de las consultas partidistas e interpartidistas, los controles sobre la financiación electoral, la participación en política de servidores públicos y los escrutinios que se llevan a cabo luego de las votaciones.

Frey Alejandro Muñoz señaló que el siguiente paso consiste en ordenar las prioridades por tiempos y viabilidad, para así poder avanzar en el planteamiento de las reformas. “Tenemos que identificar cuáles son las decisiones prioritarias, qué puede hacerse en el corto, mediano y largo plazo, y cuáles son los consensos posibles. Lo importante es construir una hoja de ruta integral que permita pasar de las propuestas a decisiones concretas”, precisó el funcionario.

La organización entregará al Gobierno diagnósticos de 20 años de observación

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La MOE solicitará reuniones con el Ministerio del Interior, ahora liderado por Rodrigo Lara, y con otras autoridades competentes, para evaluar reformas al sistema político-electoral - crédito Diego Pineda/Colprensa

La organización afirmó que la construcción de iniciativas de reforma debe asegurar una deliberación amplia y suficiente. Eso quiere decir que toda propuesta debe ser analizada teniendo en cuenta sus implicaciones a nivel fiscal y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales vigentes.

Así las cosas, la organización informó que solicitará reuniones con el Ministerio del Interior, ahora liderado por Rodrigo Lara, y con otras autoridades competentes.

El objetivo es poner a disposición los diagnósticos, aprendizajes y propuestas que ha reunido durante 20 años de observación electoral. De esta manera, la MOE espera poder “contribuir técnicamente a la definición de una agenda de reforma que responda a las necesidades actuales de la democracia colombiana”.

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