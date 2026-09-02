Colombia

Carriles preferenciales en Bogotá: concejal alertó confusión en la calle 63 y pidió reglas claras para evitar multas de $633.200

La advertencia se da ante el inicio de la fase pedagógica desde el 1 de septiembre de 2026 y el paso a sanciones el 21, con señalización y criterios aún dispares

Un agente de tránsito escribe en una libreta frente a un motociclista y su vehículo, junto a un autobús azul en un carril rojo.
La sanción por usar mal ese espacio será de $633.200 tras 20 días pedagógicos, con vigilancia de agentes, cámaras y dispositivos en buses antes de que un funcionario valide cada caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, denunció que la entrada en operación del nuevo carril preferencial de la calle 63 podría convertirse en una “trampa” para conductores particulares y motociclistas si el Distrito no unifica las reglas y mejora la señalización.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la fase pedagógica inició el martes 1 de septiembre de 2026 en el tramo entre las carreras 68 y 112, mientras que desde el 21 de septiembre podrán imponerse multas de $633.200 por el uso indebido de este corredor.

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La entidad distrital implementó el carril para priorizar los recorridos de cerca de 7.000 usuarios diarios de los buses zonales del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). El espacio funciona en ambos sentidos, las 24 horas, de lunes a domingo, y la Resolución 934378 de 2026 establece su aplicación entre la carrera 122 y la avenida Caracas.

La denuncia de Forero se centra en que Bogotá cuenta con diez carriles preferenciales, aunque cada uno opera con condiciones distintas para vehículos particulares. En algunos corredores se permite circular dando prioridad a los buses; en otros, los automotores solo pueden ingresar para girar, acceder a un predio, salir de un garaje o recoger y dejar pasajeros.

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La medida de la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza 46 rutas del Sitp y beneficia a 7.000 usuarios diarios en el tramo inicial de la calle 63 - Secretaría de Movilidad
La medida de la Secretaría Distrital de Movilidad prioriza 46 rutas del Sitp y beneficia a 7.000 usuarios diarios en el tramo inicial de la calle 63 - Secretaría de Movilidad

El concejal sostuvo que la diferencia entre las reglas de cada vía y la ausencia de una norma distrital unificada podría derivar en procedimientos incorrectos y comparendos para conductores que no tengan certeza sobre cuándo pueden usar estos carriles. Su petición al alcalde Carlos Fernando Galán y a la secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, es actualizar la regulación, definir criterios únicos y reforzar la información visible en la vía.

Qué reglas regirán en el carril preferencial de la calle 63

La etapa pedagógica del carril preferencial de la calle 63 se extenderá durante los primeros 20 días de funcionamiento. Durante ese lapso, los equipos de la Secretaría de Movilidad en vía entregarán orientaciones y comparendos pedagógicos a quienes invadan o bloqueen el carril.

Desde el lunes 21 de septiembre, los conductores que reincidan en el uso no autorizado podrán recibir una multa de $633.200 por la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos. La sanción puede incluir la inmovilización del vehículo en casos de reincidencia o flagrancia.

El control se realizará mediante agentes de tránsito, cámaras fijas de detección y dispositivos instalados a bordo de los buses del Sitp. Las imágenes captadas serán enviadas al Centro de Gestión para que un agente valide el caso antes de la expedición de un comparendo.

Julián Forero - Fuchi
Forero señaló que Bogotá tiene diez carriles preferenciales con condiciones distintas para vehículos particulares, lo que puede causar comparendos por interpretaciones diferentes - crédito Concejo de Bogotá

Los vehículos particulares y las motocicletas solo podrán ingresar al carril preferencial de la calle 63 para efectuar giros a la derecha, entrar a predios, o permitir el ascenso y descenso de pasajeros fuera de los paraderos del Sitp. No podrán estacionarse ni utilizar el corredor como carril ordinario de circulación.

La medida busca mejorar la regularidad y los tiempos de recorrido del transporte público colectivo. La subsecretaria de Política de Movilidad, Candelaria González, indicó que el propósito es “darle prioridad al transporte público y mejorar los recorridos de los buses zonales”.

Diez carriles con condiciones distintas para vehículos particulares

Forero señaló que la principal dificultad es que los conductores deben conocer reglas diferentes según el corredor por el que transiten.

  • En la avenida carrera séptima, entre la calle 31 y la avenida calle 134, los vehículos particulares pueden circular por el carril preferencial, siempre que den prioridad a los buses del SITP.
  • En la carrera 15, entre la calle 72 y la avenida calle 100, y en la avenida de las Américas, entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida carrera 50, el ingreso de vehículos particulares se limita a la entrada o salida de predios y garajes.
  • La avenida Norte-Quito-Sur (NQS), desde el puente de Venecia hasta la calle 92, tiene una regla adicional. Los particulares pueden acceder a predios y garajes, y también circular entre las calles 68 y 63 en sentido norte-sur.
  • En la avenida calle 19, entre la NQS y la carrera tercera, los vehículos particulares pueden entrar a predios, realizar giros a la derecha y permitir el ascenso o descenso de pasajeros. La avenida Boyacá, entre la calle 80 y la calle 134, aplica una disposición similar, aunque prohíbe estacionar.
  • La carrera 13, entre la calle 67 y la avenida calle 19, también permite giros, acceso a predios y ascenso o descenso de pasajeros, sin estacionamiento. La calle 72, entre la carrera séptima y la carrera 15, limita el uso de los particulares a la entrada o salida de predios y garajes.
El concejal pidió al Distrito unificar criterios porque hoy cada corredor tiene permisos distintos para autos y motos, algo que a su juicio confunde a quienes transitan por la ciudad - crédito Concejal Julián Forero/Concejo de Bogotá
El concejal pidió al Distrito unificar criterios porque hoy cada corredor tiene permisos distintos para autos y motos, algo que a su juicio confunde a quienes transitan por la ciudad - crédito Concejal Julián Forero/Concejo de Bogotá

El concejal advirtió que el artículo 401 del Decreto Único Distrital 652 de 2025 establece como regla general que los buses del Sitp son los autorizados para circular por carriles preferenciales. A juicio de Forero, esa disposición debe armonizarse con las resoluciones particulares expedidas por la Secretaría de Movilidad para cada corredor.

La denuncia recuerda comparendos en la carrera séptima

Forero citó como antecedente lo ocurrido en agosto de 2025 con el carril preferencial de la carrera séptima. Según los datos oficiales entregados al concejal, en mayo de ese año se impusieron 11 comparendos C14: siete a motocicletas y cuatro a automóviles.

En junio de 2025, la cifra ascendió a 168 comparendos C14, de los cuales 129 fueron para motocicletas y 39 para carros. Forero y su equipo verificaron que esos vehículos no hubieran sido sancionados por circular durante el pico y placa.

El cabildante sostuvo que los casos correspondían presuntamente al tránsito por el carril preferencial, pese a que el alcalde Galán había señalado el 21 de mayo de 2025 que las sanciones se enfocarían en quienes permanecieran estacionados en el carril derecho o bloquearan las intersecciones.

Carril preferencial - Fotomultas - Precio - Carrera Séptima
El concejal recordó que en la carrera séptima los comparendos C14 pasaron de 11 en mayo de 2025 a 168 en junio y pidió una regulación distrital clara para los carriles preferenciales - crédito Alcaldía de Bogotá

La infracción C14 por transitar por sitios restringidos tenía un costo de $650.000 e incluía inmovilización, de acuerdo con la información presentada por el concejal. La multa C02 por estacionar en sitios prohibidos ascendía a $604.100.

“Las reglas tienen que ser claras, visibles y fáciles de entender”, afirmó Forero. El concejal pidió que la Administración Distrital expida una regulación que establezca las condiciones de operación de los carriles preferenciales y evite multas por interpretaciones distintas de las normas vigentes.

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