Kevin Castaño revivió en Brasil: fue titular, brilló con Atlético Mineiro y volvió a ilusionar a la selección Colombia

El colombiano disputó los 90 minutos en la remontada del Mineiro frente a Cruzeiro por la Copa de Brasil -crédito kevincasta5/Instagram

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Kevin Castaño empieza a encontrar en Brasil el protagonismo que no consiguió durante su último periodo en River Plate. El mediocampista colombiano fue titular por primera vez con Atlético Mineiro y respondió con una actuación destacada en el triunfo 2-1 sobre Cruzeiro, resultado que llevó al equipo de Minas Gerais a las semifinales de la Copa de Brasil.

El partido tuvo un desenlace favorable para el conjunto de Belo Horizonte, que logró remontar después de comenzar en desventaja. Kaio Jorge convirtió de penalti en el minuto 30 para Cruzeiro, pero Vitor Hugo igualó al 77’ y Fred completó la remontada a los 88 minutos.

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Más allá de los goles, Castaño tuvo una participación importante en el funcionamiento del Mineiro. El antioqueño permaneció los 90 minutos en cancha y asumió responsabilidades en la circulación de la pelota, una faceta relevante para un equipo que buscó controlar el encuentro a través del mediocampo.

Castaño completó 63 pases y registró una precisión del 87% durante el clásico de Belo Horizonte -crédito kevincasta5/Instagram

Las cifras reflejan ese aporte. El colombiano completó 63 de los pases que intentó, para una precisión del 87%. Cuando el balón estuvo en campo rival acertó 42 de 47 servicios a sus compañeros. Además, registró siete participaciones defensivas correctas.

Su presentación recibió una valoración de 7,1 puntos por parte de Sofascore, la mejor que obtiene durante el año. El registro llega en su cuarto partido con Atlético Mineiro desde que se incorporó al club en julio y después de haber sumado minutos ante Vitória, Internacional y Gremio, además de los dos compromisos de la Copa de Brasil frente a Cruzeiro. El segundo de esos duelos fue el primero en el que apareció desde el comienzo.

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El cambio de escenario representa una oportunidad para el jugador de Itagüí después de una etapa con poca continuidad en Argentina. Castaño llegó a River Plate en marzo de 2025 por una cifra cercana a los 15 millones de euros, operación que convirtió su contratación en la más costosa en la historia del club.

Kevin Castaño fue titular por primera vez con Atlético Mineiro desde su llegada al fútbol brasileño -crédito kevincasta5/Instagram

Sin embargo, durante el primer semestre del presente año apenas acumuló poco más de 200 minutos con River Plate. Su participación estuvo condicionada por las decisiones de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, situación que le impidió mostrar con regularidad su nivel antes del Mundial. Pese a la falta de competencia, el volante fue convocado a la selección Colombia para el Mundial. Su escaso ritmo generó críticas en el país y abrió dudas sobre sus posibilidades de continuar teniendo un papel dentro del combinado nacional.

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Ahora, con una nueva fecha FIFA y una próxima convocatoria bajo la dirección de Néstor Lorenzo, su presente en Brasil puede jugar a favor de sus aspiraciones con la selección. El rendimiento mostrado ante Cruzeiro le permite llegar a esa etapa con mayor protagonismo y continuidad en una de las ligas más exigentes del continente.

Su llegada al fútbol brasileño se produjo mediante un préstamo con opción de compra obligatoria. La operación contempla 5 millones de dólares por el 50% de sus derechos, una cifra que está establecida como condición para concretar la adquisición.

El rendimiento en Brasil puede darle al mediocampista mayores posibilidades de volver a tener protagonismo con la selección Colombia - crédito @kevincasta5/Instagram

La actuación también representa un contraste con el comienzo de su etapa en Brasil, en la que tuvo participación limitada. Esta vez, el cuerpo técnico de Eduardo Domínguez le entregó responsabilidad del partido y Castaño respondió con presencia, precisión en los pases y aporte defensivo durante el duelo decisivo ante Cruzeiro. El Atlético Mineiro tendrá ahora otro desafío en el Brasileirao. El próximo sábado 5 de septiembre visitará a São Paulo en el estadio Morumbí, en un partido programado para las 4:30 p. m., hora de Colombia.

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La temporada todavía le ofrece al equipo de Minas Gerais otro frente internacional. El Mineiro continúa con vida en la Copa Sudamericana y disputará los cuartos de final contra Santos, equipo en el que juega Neymar Jr.