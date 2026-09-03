Andrea Petro se pronunció sobre la relación sentimental de su padre Gustavo Petro con Verónica Alcocer: “Debieron ser un poquito más sinceros”

- crédito @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, confirmó que la relación entre su padre y la exprimera dama, Verónica Alcocer, ya atravesaba tensiones antes de la llegada a la Casa de Nariño y sostuvo que ambos se separaron años atrás, aunque dijo desconocer la fecha precisa.

En una entrevista, la mujer aseguró que fue la última integrante de la familia en enterarse de la ruptura. También planteó que el ejercicio del poder puede acelerar conflictos preexistentes en las relaciones familiares.

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“El poder obviamente destruye más rápido las cosas y las relaciones y fragiliza más las cosas”, afirmó. De todos modos, consideró que las dificultades no comenzaron con la Presidencia, pero sí se intensificaron: “La familia comenzó a tener sus tensiones”, dijo en diálogo con Semana.

“Yo creo que fue realmente a partir del momento que Verónica y mi papá se separaron, que yo no sé la fecha exacta todavía. O sea, yo fui la última que se enteró que se habían separado”, expresó.

El mandatario confirmó que se encuentra separado de la primera dama, pero la separación habría ocurrido antes de las elecciones de 2022 - crédito Presidencia de Colombia

Aunque frente al país Gustavo Petro y Verónica Alcocer se presentaron como un matrimonio, Andrea Petro sostuvo que tras bambalinas la separación habría provocado una reorganización de los vínculos dentro de la familia. Según relató, la situación no dependió de que su padre hubiera asumido la Presidencia de Colombia.

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“Creo que eso viene desde hace años, pero a partir de ese momento como que cada mamá se quedó con sus hijos y eso fue independientemente de la Presidencia o no”, señaló.

La entrevistada agregó que las separaciones suelen modificar la dinámica entre los integrantes de una familia porque “pues ya la familia no queda tan unida como antes”, indicó.

Según Andrea Petro, su padre debió informar que ya no estaba con Alcocer

Consultada por el papel público de Verónica Alcocer como primera dama y las versiones surgidas alrededor de su vida personal, en el diálogo, Andrea Petro evitó profundizar sobre ella porque, según su testimonio, Alcocer no es su madre.

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“Pues ella no es mi mamá, entonces no me permito hablar sobre ella”, manifestó. Sin embargo, señaló que hubo aspectos de la situación con los que coincidió y otros con los que no.

Verónica Alcocer estuvo rodeada de escándalos durante la presidencia de Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La hija del anterior mandatario consideró que la pareja debió comunicar su separación, “ser un poquito más sinceros y decir que ya no estaban juntos”, sostuvo.

A la vez, destacó que, según su mirada, ambos mantuvieron un vínculo de respeto como padres. “Finalmente ellos demostraron que eran mamá y papá y siguieron estando cordialmente juntos por más que ya no hubiera amor”, afirmó.

La joven también planteó que el asunto pertenece al ámbito personal de la pareja. “Tenemos que entender que es la vida privada de ellos también y no creo que amerite realmente que sea un debate público”, expresó.

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Andrea Petro aseguró que Verónica Alcocer fue “injusta y cruel” con ella y sus hijas

Al referirse a su relación con Alcocer durante los últimos cuatro años, Andrea Petro dijo que tuvo poco contacto con ella y aclaró que solo podía hablar de vivencias personales.

Andrea Petro expresó que ella sintió malos tratos por parte de Verónica Alcocer - crédito Joel González/Presidencia

“Yo solamente hablo de lo que a mí me consta, los roces que yo pude haber tenido con ella durante cuatro años, pero realmente yo a ella casi ni la vi y yo casi no hablé con ella”, explicó.

Pero sí incluyó en su testimonio que sintió un trato negativo hacia ella y sus hijas por parte de Alcocer. Dijo que, de hecho, “fue bastante injusta conmigo durante cuatro años. Cruel. Muchas veces fue muy cruel conmigo y con mis hijas”, declaró.

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Andrea Petro evitó hacer acusaciones sobre otros hechos vinculados con Alcocer. “Más allá de eso no puedo afirmar absolutamente nada porque no me consta”, concluyó.