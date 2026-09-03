Luis Díaz acumula 12 partidos sin perder con el Bayern Múnich: cuándo y a qué hora podrá sumar el decimotercero

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito Matthias Schrader/AP Foto

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Luis Díaz y el Bayern Múnich jugarán su próximo partido el sábado 5 de septiembre de 2026 frente al Schalke 04 por la Bundesliga. El extremo de la selección Colombia ya acumula una racha invicta de doce partidos sin perder con su club, incluso de 19 a nivel general si incluimos los duelos con la “Tricolor” de preparación, y los del Mundial 2026 en los 90 minutos reglamentarios, es decir, sin la tanda de lanzamientos desde el punto penal en los octavos de final ante Suiza, que los dirigidos por Néstor Lorenzo terminaron perdiendo 4-3.

El listado completo es:

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Bayern Múnich 3-3 Heidenheim

Bayern Múnich 1-1 París Saint Germain

Wolfsburg 0-1 Bayern Múncih

Bayern Múnich 5-1 Koln: en este hizo asistencia

Bayern Múnich 3-0 Sttugart: en este hizo asistencia

Colombia 3-1 Costa Rica: en este hizo gol y asistencia

Colombia 2-0 Jordania

Uzbekistán 0-3 Colombia: gol y asistencia

Colombia 1-0 República Democrática del Congo

Colombia 0-0 Portugal

Colombia 1-0 Ghana

Suiza 0-0 Colombia

Jeju 1-2 Bayern Múnich

Aston Villa 1-2 Bayern Múnch: en este hizo gol

Bayern Múncih 3-1 Leipzig: en este hizo gol

Heidenheim 4-2 Bayern Múnich: en este hizo gol

Borussia Dormundt 1-2 Bayern Múncih

Bayern Múncih 5-1 Stuttgart: hizo gol

Osnabrück 1-4 Bayern Múnich

El saldo es de 19 partidos en total, 15 victorias y cuatro empates. Siete goles y cuatro asistencias.

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Programación de partidos de Bayern en Bundesliga, en lo que resta del 2026

Sábado 5 de septiembre: FC Schalke 04 vs. Bayern Múnich

Domingo 13: SV 07 Elversberg vs. Bayern Múnich

Viernes 18: 1. FC Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Sábado 10 de octubre: Bayern Múnich vs. FC Augsburgo

Sábado 17: RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Sábado 24: Bayern Múnich vs. SC Friburgo

Sábado 31: Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Sábado 7 de noviembre: Bayern Múnich vs. 1. FSV Mainz 05

Sábado 21: FC Colonia vs. Bayern Múnich

Sábado 28: Bayern Múnich vs. Hamburgo SV

Pasado por lluvia el más reciente partido de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga ante Stuttgart, que significó la victoria número 11 en línea - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Programación de partidos de Bayern en Champions League 2026

Jueves 10 de septiembre : Bayern Múnich vs Bodo/Glimt - Hora: 2:00 p.m.

Martes 13 de octubre : Viking vs Bayern Múnich - 2:00 p.m.

Miércoles 21 : Bayern Múnich vs Arsenal - 2:00 p.m.

Martes 3 de noviembre : Atlético de Madrid vs Bayern - 3:00 p.m.

Miércoles 25 : Lille vs Bayern Múnich - 3:00 p.m.

Martes 8 de diciembre 2026: Bayern Múnich vs Slavia Praga - 3:00 p.m.

Luis Díaz está jugando su segunda temporada de Bundesliga con el Bayern Múnich, en la primera fue campeón - crédito Luis Díaz

Estadísitcas generales de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich el 30 de julio de 2025, procedente del Liverpool, y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029. El club alemán le asignó la camiseta número 14 y lo incorporó para reforzar el sector izquierdo del ataque. La operación se cerró por 70 millones de euros fijos, con otros cinco millones sujetos a objetivos, según informó Reuters.

Desde su desembarco en Múnich, el colombiano acumuló 53 partidos, 27 goles y 19 asistencias. Esos registros incluyen todas las competiciones y lo ubican con 46 participaciones directas en tantos del Bayern. En la Bundesliga 2025/26, una publicación de El Universal contabilizó 15 goles y 16 asistencias en 28 encuentros.

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Díaz obtuvo cuatro títulos con el club: la Bundesliga 2025/26, la Copa de Alemania 2025/26 y las Supercopas de Alemania de 2025 y 2026.

En el inicio de la campaña 2026/27, marcó un gol en su primer partido de liga. También fue titular ante Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania, encuentro que Bayern ganó 4-1. Con 29 años, el extremo mantiene un papel ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise. Su aporte combina desborde, presión alta y llegada al área desde la banda izquierda del equipo.