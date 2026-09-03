Deportes

Luis Díaz acumula 12 partidos sin perder con el Bayern Múnich: cuándo y a qué hora podrá sumar el decimotercero

El duelo más reciente del colombiano con el equipo español fue la victoria 4-1 ante Osnabrúck por la Copa de Alemania

El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito Matthias Schrader/AP Foto
El colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, celebra tras marcar el quinto tanto de su equipo ante el Stuttgart, en un partido de la primera fecha de la Bundesliga, realizado el viernes 28 de agosto de 2026 - crédito Matthias Schrader/AP Foto
Guardar

Luis Díaz y el Bayern Múnich jugarán su próximo partido el sábado 5 de septiembre de 2026 frente al Schalke 04 por la Bundesliga. El extremo de la selección Colombia ya acumula una racha invicta de doce partidos sin perder con su club, incluso de 19 a nivel general si incluimos los duelos con la “Tricolor” de preparación, y los del Mundial 2026 en los 90 minutos reglamentarios, es decir, sin la tanda de lanzamientos desde el punto penal en los octavos de final ante Suiza, que los dirigidos por Néstor Lorenzo terminaron perdiendo 4-3.

El listado completo es:

PUBLICIDAD

  • Bayern Múnich 3-3 Heidenheim
  • Bayern Múnich 1-1 París Saint Germain
  • Wolfsburg 0-1 Bayern Múncih
  • Bayern Múnich 5-1 Koln: en este hizo asistencia
  • Bayern Múnich 3-0 Sttugart: en este hizo asistencia
  • Colombia 3-1 Costa Rica: en este hizo gol y asistencia
  • Colombia 2-0 Jordania
  • Uzbekistán 0-3 Colombia: gol y asistencia
  • Colombia 1-0 República Democrática del Congo
  • Colombia 0-0 Portugal
  • Colombia 1-0 Ghana
  • Suiza 0-0 Colombia
  • Jeju 1-2 Bayern Múnich
  • Aston Villa 1-2 Bayern Múnch: en este hizo gol
  • Bayern Múncih 3-1 Leipzig: en este hizo gol
  • Heidenheim 4-2 Bayern Múnich: en este hizo gol
  • Borussia Dormundt 1-2 Bayern Múncih
  • Bayern Múncih 5-1 Stuttgart: hizo gol
  • Osnabrück 1-4 Bayern Múnich

El saldo es de 19 partidos en total, 15 victorias y cuatro empates. Siete goles y cuatro asistencias.

Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia - crédito Fernando Vergara/AP Foto
Luis Diaz, centro, de Colombia, celebra con sus compañeros de la selección después de marcar el segundo gol de su equipo contra Costa Rica en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo, el lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá, Colombia - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Programación de partidos de Bayern en Bundesliga, en lo que resta del 2026

  • Sábado 5 de septiembre: FC Schalke 04 vs. Bayern Múnich
  • Domingo 13: SV 07 Elversberg vs. Bayern Múnich
  • Viernes 18: 1. FC Unión Berlín vs. Bayern Múnich
  • Sábado 10 de octubre: Bayern Múnich vs. FC Augsburgo
  • Sábado 17: RB Leipzig vs. Bayern Múnich
  • Sábado 24: Bayern Múnich vs. SC Friburgo
  • Sábado 31: Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich
  • Sábado 7 de noviembre: Bayern Múnich vs. 1. FSV Mainz 05
  • Sábado 21: FC Colonia vs. Bayern Múnich
  • Sábado 28: Bayern Múnich vs. Hamburgo SV
Pasado por lluvia el más reciente partido de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga ante Stuttgart, que significó la victoria número 11 en línea - crédito Angelika Warmuth/Reuters
Pasado por lluvia el más reciente partido de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga ante Stuttgart, que significó la victoria número 11 en línea - crédito Angelika Warmuth/Reuters

Programación de partidos de Bayern en Champions League 2026

  • Jueves 10 de septiembre: Bayern Múnich vs Bodo/Glimt - Hora: 2:00 p.m.
  • Martes 13 de octubre: Viking vs Bayern Múnich - 2:00 p.m.
  • Miércoles 21: Bayern Múnich vs Arsenal - 2:00 p.m.
  • Martes 3 de noviembre: Atlético de Madrid vs Bayern - 3:00 p.m.
  • Miércoles 25: Lille vs Bayern Múnich - 3:00 p.m.
  • Martes 8 de diciembre 2026: Bayern Múnich vs Slavia Praga - 3:00 p.m.
Luis Díaz jugará su segunda temporada de Bundesliga con el Bayern Múnich, en la primera fue campeón - crédito Luis Díaz
Luis Díaz está jugando su segunda temporada de Bundesliga con el Bayern Múnich, en la primera fue campeón - crédito Luis Díaz

Estadísitcas generales de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich el 30 de julio de 2025, procedente del Liverpool, y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029. El club alemán le asignó la camiseta número 14 y lo incorporó para reforzar el sector izquierdo del ataque. La operación se cerró por 70 millones de euros fijos, con otros cinco millones sujetos a objetivos, según informó Reuters.

Desde su desembarco en Múnich, el colombiano acumuló 53 partidos, 27 goles y 19 asistencias. Esos registros incluyen todas las competiciones y lo ubican con 46 participaciones directas en tantos del Bayern. En la Bundesliga 2025/26, una publicación de El Universal contabilizó 15 goles y 16 asistencias en 28 encuentros.

PUBLICIDAD

Díaz obtuvo cuatro títulos con el club: la Bundesliga 2025/26, la Copa de Alemania 2025/26 y las Supercopas de Alemania de 2025 y 2026.

En el inicio de la campaña 2026/27, marcó un gol en su primer partido de liga. También fue titular ante Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania, encuentro que Bayern ganó 4-1. Con 29 años, el extremo mantiene un papel ofensivo junto a Harry Kane y Michael Olise. Su aporte combina desborde, presión alta y llegada al área desde la banda izquierda del equipo.

Temas Relacionados

Cuándo juega el Bayern MúncihCuándo juega Luis DíazPartido Bayern MúnichBunesligaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: los azules ya están en El Campín sin el técnico Fabián Bustos

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: los azules ya están en El Campín sin el técnico Fabián Bustos

Video | El gol de la colombiana Linda Caicedo selló la clasificación del Real Madrid a la fase de liga en la Uefa Champions League 2026/27

El equipo español venció 4-1 en el global al Ajax de Holanda y accedió a la primera fase del torneo de clubes más importante en el mundo, según la FIFA

Video | El gol de la colombiana Linda Caicedo selló la clasificación del Real Madrid a la fase de liga en la Uefa Champions League 2026/27

Millonarios enfrenta un escándalo por el inesperado despido del DT Fabián Bustos: “Los jugadores están a muerte con él”

La salida del entrenador, en la noche del 1 de septiembre de 2026, provocó toda una polémica en el club porque la decisión se dio antes del clásico bogotano y con una campaña sobresaliente

Millonarios enfrenta un escándalo por el inesperado despido del DT Fabián Bustos: “Los jugadores están a muerte con él”

Mercado de pases del Atlético Nacional: joven defensor central podría salir para el fútbol de Portugal

El futbolista en cuestión debutó en el 2023 con la camiseta del equipo antioqueño y su año más regular fue en el 2025, donde alcanzó los 23 juegos

Mercado de pases del Atlético Nacional: joven defensor central podría salir para el fútbol de Portugal

Alberto Gamero volvería a Millonarios: esta sería la fecha cuando empezaría a entrenar el equipo

El técnico sería el candidato más fuerte de los directivos y, al parecer, en las próximas horas se daría el anuncio de su regreso a un segundo ciclo

Alberto Gamero volvería a Millonarios: esta sería la fecha cuando empezaría a entrenar el equipo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

Pautips habló del tratamiento que inició para ser mamá tras sus problemas alimenticios: “Me lo he guardado”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: los azules ya están en El Campín sin el técnico Fabián Bustos

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: los azules ya están en El Campín sin el técnico Fabián Bustos

Video | El gol de la colombiana Linda Caicedo selló la clasificación del Real Madrid a la fase de liga en la Uefa Champions League 2026/27

Millonarios enfrenta un escándalo por el inesperado despido del DT Fabián Bustos: “Los jugadores están a muerte con él”

Mercado de pases del Atlético Nacional: joven defensor central podría salir para el fútbol de Portugal

Alberto Gamero volvería a Millonarios: esta sería la fecha cuando empezaría a entrenar el equipo