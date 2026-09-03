Andrea Petro aclaró si Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero eran ‘mozas’ de su papá: “Son unas niñitas de nada”

Andrea Petro calificó como “puro chisme” las versiones sobre supuestos romances de su padre con Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g - @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro Herrán, hija del expresidente Gustavo Petro, se refirió a las versiones que circulan sobre supuestos vínculos sentimentales entre su padre y las activistas Juliana Guerrero (24 años) y Gabriela Muñoz (19 años).

Y es que la cercanía de ambas jóvenes con el exmandatario provocó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que llegaron a calificarlas de “mozas” y “amantes” de Petro.

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Durante una entrevista concedida a la revista Semana, la hija mayor del exmandatario desestimó las versiones sobre presuntos romances entre el político y las dos jóvenes involucradas en recientes controversias públicas.

Las activistas Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero están envueltas en 'chismes' de un romance con el expresidente Petro - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g/Instagram

Ante los comentarios que relacionaban a estas mujeres con la vida personal del expresidente tras su separación de Verónica Alcocer, Andrea Petro sostuvo que su padre mantiene reserva respecto a sus asuntos afectivos y que no presenció ninguna relación de ese tipo durante el periodo de gobierno.

Andrea Petro responde a los rumores sobre su padre

“Mi papá, si en su momento fue soltero, él tenía completamente el derecho de tener otras parejas. Es ahí donde uno dice la vida privada no tiene que ser debate público. Ahora, yo no le conocí ninguna, yo no lo vi saliendo con ninguna. Mi papá en ese sentido es bastante reservado”, afirmó la hija del expresidente.

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Al ser consultada puntualmente sobre la veracidad de los vínculos con Guerrero y Muñoz, la empresaria y CEO de Bachué calificó los señalamientos como “puro chisme” y rechazó las versiones argumentando la diferencia de edad y la falta de afinidad con ellas.

Andrea Petro sostuvo que su padre, Gustavo Petro, siempre ha sido reservado con sus asuntos afectivos y aseguró que nunca vio una relación entre él y las dos activistas - crédito @andreapetro91/Instagram

“Son unas niñitas de nada. Para mí no representan en lo más mínimo la revolución juvenil que mi papá tanto quiere. Tienen unas actitudes bastante chocantes para mí, donde ellas también buscan que estén hablando de ellas, donde tratan de mostrarse y de tener su pequeño momento de luz”, señaló Andrea Petro.

La hija del exmandatario cuestionó la forma en que las jóvenes se desenvuelven en el espacio público y descartó que su padre mantenga relaciones con personas de ese rango de edad, considerando que la especulación carece de fundamento real.

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“Ellas mismas se hipersexualizan abanderando la bandera del feminismo. Mi papá va a tener 70 años. Con una mujer de 40 años, 50 años, les creo, pero con una niñita de 19 años que realmente no tiene nada atrás, para mí no. Con este tipo de mujeres no”, agregó durante el diálogo con la revista.

Andrea Petro cuestionó la posibilidad de una relación entre su padre y una mujer de 19 años, al considerar que existe una amplia diferencia generacional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Andrea Petro no da importancia a conocer a las jóvenes activistas

En la conversación se abordó también el nivel de presencia que ambas mujeres alcanzaron en la administración pública, aspecto sobre el cual la entrevistada prefirió no profundizar, limitándose a marcar distancia de sus actuaciones dentro del entorno gubernamental.

“Tengo mis opiniones también, pero ahí no me meto más que eso. Ya es hablar mal de unas personas que no conozco realmente y no quiero hacerlo”, expresó al ser indagada sobre la figuración que alcanzaron Guerrero y Muñoz en entidades del Estado.

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Respecto a la elaboración de un libro sobre la familia que Andrea Petro adelanta, confirmó que las dos involucradas no formarán parte de la publicación, bajo el argumento de que no considera relevante incluir esas controversias dentro de su relato.

“No, para nada, en lo más mínimo. No les daría esa importancia tampoco”, enfatizó al referirse a la posibilidad de mencionarlas en los textos que prepara sobre las vivencias familiares.

Andrea Petro también confirmó que Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz no harán parte del libro que prepara sobre sus experiencias familiares - crédito Joel González/Presidencia

“Hablo un poquito de ese tema, pero desde mi punto de vista, de lo que yo viví, no de los chismes o las opiniones públicas que han tenido y conllevado a muchas cosas. No hablo tampoco de su vida política como tal, sino que realmente se basa en mis sentimientos”, concluyó.

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Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, las dos jóvenes cercanas al petrismo que terminaron bajo la lupa

Juliana Guerrero, activista y líder juvenil del Cesar, llegó al poder de la mano de Armando Benedetti, cuando él la designó como su jefa de despacho del Ministerio del Interior; luego fue designada como delegada del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

Sin embargo, junto con su hermana Verónica, quedó bajo investigación de la Fiscalía por presuntamente participar en un esquema para direccionar contratos públicos y solicitar pagos a empresarios. Interceptaciones y mensajes hacen parte de los elementos que son analizados dentro del proceso.

Juliana Guerrero fue una figura cercana a sectores del petrismo y ocupó cargos y encargos durante la administración anterior - crédito @jguerrero112/Instagram

Otra polémica que envolvió a Juliana Guerrero fue cuando se cuestionó cómo había obtenido sus diplomas en la Fundación Educación Superior San José. Las investigaciones señalaron presuntas irregularidades dentro de la propia institución en la expedición de los documentos.

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Posteriormente, la universidad anuló los títulos y un exsecretario general de la institución habría reconocido su participación en la expedición irregular. El caso llevó a la Fiscalía a imputar cargos a Guerrero y terminó frustrando su posible designación como viceministra de la Igualdad; Petro se aferró a tenerla en su gobierno.

El polémico caso de Gabriela Muñoz

El otro nombre que apareció en medio de las controversias fue el de Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho e influenciadora que ganó notoriedad por acompañar a Petro en diferentes eventos institucionales.

Gabriela Muñoz ganó notoriedad por su presencia en diferentes actividades junto a Gustavo Petro - crédito @gabrielaa.muol/IG

Su cercanía con el entonces mandatario la convirtió en una figura visible dentro de su entorno, pese a no ocupar un cargo de alto nivel en el Gobierno.

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Muñoz fue señalada por presuntas irregularidades relacionadas con nombramientos y movimientos dentro de la Aeronáutica Civil. Los cuestionamientos se concentraron, entre otros aspectos, en la vinculación de personas de su entorno familiar a la entidad y en la supuesta influencia que habría ejercido para facilitar esos procesos.