Gustavo Petro se molestó porque borraron su mural y los de otros personajes de los muros de Inravisión: “Muera la inteligencia”

Petro calificó el borrado de murales como "acciones de bestialismo" - crédito Captura de Pantalla X/ @petrogustavo

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El retiro de los murales que estaban expuestos en la sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) en Bogotá, ha generado diferentes reacciones en sectores políticos colombianos.

Uno de ellos fue el expresidente Gustavo Petro que cuestionó la decisión de las nuevas directivas de la entidad nacional, asegurando que esto hace parte de una disputa por los símbolos y los relatos públicos.

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En una publicación hecha en X, el exmandatario colombiano sostuvo que se trata de una batalla comunicacional, en la que llegó a citar nuevamente al dictador español Francisco Franco.

Gustavo Petro reaccionó al borrado de murales en Inravisión y presentó la decisión como una disputa por los símbolos y los relatos públicos - crédito @petrogustavo/X

“Se le llama a estas acciones el bestialismo: !muera la inteligencia! (...) decían los franquistas es una batalla comunicacional”, escribió Petro en la red social.

De igual manera, planteó que “el arte debe responder al lado de la movilización juvenil que hay que alistar para defender la educación pública”.

En otra publicación, Petro hizo una invitación a la juventud de Bogotá para que continúe exponiendo estas obras por las calles de la capital del país. “Invito a la juventud bogotana a pintar más y más murales que hablen de la belleza y la verdad. Que los muros grises de Bogotá sean obras de arte (...) así derrotamos el fascismo y su gran mentira”, propuso.

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El expresidente sostuvo que el arte debe actuar junto con la movilización juvenil para defender la educación pública - crédito @petrogustavo/X

Contexto de la polémica

El cambio en la fachada y en los espacios internos de Inravisión coincidió con la llegada de Ángela María Mora Soto a la gerencia del Sistema de Medios Públicos, dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Desde su arribo, la nueva dirección ha defendido la idea de despojar a la entidad de símbolos vinculados con administraciones anteriores, en especial con la gestión que tuvo durante el gobierno de Petro.

Entre las obras retiradas se encuentra una imagen dedicada al expresidente Gustavo Petro, un fragmento de su discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024.

“Se necesita de nuevo la bandera levantada, quizás ya no roja sino de todos los colores, una bandera de toda la humanidad para defender su propia existencia en el planeta”, fue la frase expuesta en el mural.

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Mural de Gustavo Petro en Inravisión - crédito X

Además del exmandatario, también se encontraban pinturas en homenaje a Simón Bolívar, Jaime Garzón, Gabriel García Márquez, Alfredo Molano y Germán Castro Caycedo, entre otros personajes vinculados a la historia nacional.

Por el momento, se desconoce si en estos espacios serán ocupadas por otras imágenes de personajes o hechos alusivos a la historia y cultura de Colombia.

Además de los murales expuestos en las oficinas de Inravisión, las nuevas directivas también informaron que revisará los contenidos y formatos que permanecen al aire. El proceso abarca asuntos relacionados con programación, contratos y convenios.

Según lo planteado por la entidad, esa revisión se guiará por principios de independencia, pluralidad, equilibrio, rigor informativo e interés público. La dirección sostuvo que busca consolidar un sistema que no responda a intereses particulares o políticos.

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De hecho, entre las medidas se destaca el fin de la franja noticiosa y de opinión de radio y televisión, que funcionó hasta el 6 de agosto. La reestructuración también contempla la cancelación de las 20 emisoras de paz creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016.

El Ministerio de las TIC presentó una denuncia por los contratos de Inravisión, bajo el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Inravisión

De acuerdo con información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), citada por Semana, la programación que se prepara para las emisoras tendrá contenidos de cultura, arte y educación. La propuesta también prevé énfasis en diversidad regional, identidad nacional y participación de distintas voces del país en radio, televisión y plataformas digitales.

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Entre tanto, la ministra Alexandra Falla Zerrate explicó que los recursos involucrados provienen de convenios firmados con el Ministerio de Educación y el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entre ellos aparece un acuerdo suscrito con Educación en la administración anterior por 10.000 millones de pesos, de los cuales $6.362 millones habrían sido destinados a servicios digitales entre junio y agosto de 2026.

La reorganización también abrió dudas entre los trabajadores vinculados a la entidad. Decenas de contratistas todavía no saben cómo quedará la nueva programación ni bajo qué condiciones continuará su relación laboral.