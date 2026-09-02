Donald Trump volvió a referirse a Abelardo de la Espriella y lo llenó de elogios: “Apoyé a un caballero, está haciendo un gran trabajo”

Donald Trump recordó que apoyó la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

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Ante los medios de comunicación y desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente al mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se posesionó en el cargo el 7 de agosto de 2026 tras haber vencido al excandidato presidencial Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 21 de junio.

El jefe de Estado norteamericano recordó que respaldó la candidatura de De la Espriella de manera pública. Según detalló, teniendo en cuenta el símbolo político que adoptó el ahora presidente de Colombia (El Tigre), podría pensar que es un hombre “duro”, algo que considera positivo.

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De igual manera, aseguró que no tenía posibilidades de ganar las elecciones, pero finalmente logró obtener el respaldo de casi 13 millones de personas que votaron por él en las urnas.

Casi 13 millones de personas que votaron por Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito AP

“Como saben, apoyé a un caballero, El Tigre. Me gustó su nombre, El Tigre. Supongo que eso quiere decir que es un tipo duro. Pero ahora es el presidente de Colombia. No se esperaba que ganara. Era una de las diez personas que se postulaban. No era el favorito y terminó imponiéndose. Está haciendo un gran trabajo”, precisó el primer mandatario de Estados Unidos ante la prensa.

En sus declaraciones, el presidente Trump aseguró que, con la llegada de De la Espriella al poder en Colombia y con la elección de otros mandatarios en el Sudamérica, se está evidenciando un vuelco hacia la derecha. Además, afirmó que hay países que están “respetando” mucho más a Estados Unidos, pese a que sus jefes de Estado son de una postura política distinta. Además, mencionó el caso de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda.

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“Esa parte de nuestro hemisferio realmente está resultando muy distinta de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos se están yendo a la derecha. Tenemos una buena relación con Brasil, una buena relación, en realidad, con casi todos ellos ahora. Tienen mucho respeto por nuestro país. No respetaban en absoluto a nuestro país hace dos años. Así que nos está yendo muy bien en Sudamérica, en América Latina. Nos está yendo muy bien”, explicó.

El mandatario de Estados Unidos aseguró que apoyó a Abelardo de la Espriella porque en más de una oportunidad dijo cosas buenas de él - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Pocos días después de que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales (segunda vuelta), el presidente Donald Trump se pronunció públicamente sobre su victoria. Aseguró que tuvo una buena impresión de De la Espriella porque en más de una ocasión dio buenas referencias de él. Indicó, además, que

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“Me caía bien. ¿Saben por qué? Porque yo le caigo bien. No sé. Solía hablar de Trump: ‘Me gusta el presidente Trump’. No sé. ¿Cómo no dejar...? Así que lo apoyé. No lo conocía. Él estaba muy abajo en la lista. No iba a ganar, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lo apoyé y ganó”, precisó el presidente de Estados Unidos ante la prensa.

Previo a la segunda vuelta electoral, Trump aseguró que, de ganar la contienda contra el excandidato Iván Cepeda, De la Espriella lograría impulsar la economía de Colombia, crear más oportunidades de trabajo para la ciudadanía, impulsar las actividades comerciales, reducir la inmigración ilegal, restaurar el orden público y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta a Colombia, como país exportador, y a Estados Unidos, como país consumidor.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el excandidato presidencial Abelardo de la Espriella (ahora mandatario) tendrá éxito como jefe de Estado de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, señaló el primer mandatario norteamericano en Truth Social.