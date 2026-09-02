Precio del dólar en Colombia: así es como se puede aprovechar lo barato que está para invertir en Estados Unidos o Panamá

Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet, dijo que "ahorrar a largo plazo en dólares digitales, por ahora, no es una estrategia prudente” - crédito Folionet

Guardar

Los colombianos cuadruplicaron el uso de dólares digitales para invertir fuera del país en medio de la caída del dólar en Colombia. En los últimos 12 meses, los depósitos mediante stablecoins (o criptomonedas estables) hacia cuentas de inversión en Estados Unidos pasaron del 5% al 22%, mientras las transferencias bancarias tradicionales bajaron del 85% a cerca del 60%, con la divisa por debajo de $3.300 y cerca de $3.200, su nivel más bajo desde abril de 2019.

El cambio responde a dos movimientos paralelos: por un lado, las stablecoins ganaron espacio como vía rápida para obtener exposición al dólar y mover recursos hacia inversiones internacionales; por otro, el retroceso de la moneda estadounidense, de cerca de 22% frente a hace un año, abrió una ventana para evaluar compras de activos en mercados como Estados Unidos y Panamá.

PUBLICIDAD

Colombia pasó del octavo lugar entre los mercados regionales de la compañía en 2024 al sexto en 2025 y ahora está entre los cuatro primeros. El avance coincidió con un cambio en los mecanismos que usan los clientes colombianos para depositar dinero en sus cuentas de inversión en Estados Unidos. Y es que hasta 2025, cerca del 85% de esos depósitos se hacía por transferencias bancarias tradicionales. Otro 6% provenía de cuentas bancarias de colombianos en Estados Unidos, un 5% llegaba por stablecoins y el porcentaje restante entraba por las redes de Visa y Mastercard.

El dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.200 - crédito Cagla Gurdogan/Reuters

Al respecto, el director ejecutivo de Folionet, Juan Lorenzo Santos, dijo que los depósitos en stablecoins subieron del 5% al 22% del volumen en la entidad. También señaló que la banca tradicional redujo su participación del 85% a cerca del 60%.

PUBLICIDAD

Qué son las “stablecoins” y qué límites tienen

Santos explicó que las stablecoins como USDT y USDC son criptoactivos emitidos por compañías privadas que buscan mantener paridad con el dólar estadounidense. Sobre los que creen que compran dólares convencionales, respondió: “No exactamente. Estás comprando una criptomoneda o un stablecoin emitido por una empresa privada”.

Añadió que esos activos no equivalen a dinero emitido por un Estado. “No es dinero emitido por Estados Unidos, no tiene un banco central por detrás, no tienes las garantías estatales”, afirmó. A su vez, destacó su utilidad operativa. Señaló que permiten comprar y transferir fondos en pocos minutos, durante las 24 horas, desde una billetera digital.

PUBLICIDAD

Santos recomendó revisar quién emite cada activo y qué tan sencillo resulta convertirlo luego a dólares tradicionales o pesos. La compañía sostiene que pueden servir como mecanismo inicial de exposición al dólar, pero no como una estrategia prudente de ahorro de largo plazo.

Colombia está entre los países de América Latina que más utiliza "stablecoins" - crédito Dado Ruvic/Reuters

Del acceso al dólar al salto hacia la inversión

El crecimiento de los dólares digitales coincide con un mayor interés de los colombianos por diversificar patrimonio y entrar a mercados internacionales. Santos vinculó esa adopción con antecedentes de inflación alta y controles cambiarios en países como Argentina y Venezuela, y calificó de “sorprendente” el avance de Colombia en 2026.

Para el ejecutivo, mantener stablecoins no equivale a invertir. “Comprar dólares digitales es solo el primer paso. Invertir debería ser el segundo”, señaló. Por eso, advirtió sobre el uso de estas herramientas. Dijo que “es una autopista, no un destino”, en alusión a que pueden facilitar el paso hacia otras inversiones, pero no reemplazarlas.

PUBLICIDAD

El dólar débil abre opciones en Panamá y Estados Unidos

La otra parte de este movimiento está en el mercado cambiario. La divisa estadounidense cayó por debajo de $3.200, cerca de 22% menos que un año atrás, cuando superaba los $4.049. Desde hace varios días, el dólar se mantiene por debajo de $3.300 en Colombia. Ese nivel no se veía desde abril de 2019 y contrasta con los episodios de 2022 y 2025, cuando superó los $4.400.

Analistas atribuyen ese comportamiento a una combinación de factores. Entre ellos figuran:

La tasa de intervención del Banco de la República (en 12%), que sigue favoreciendo el carry trade (estrategia de inversión que consiste en tomar prestada una moneda con una tasa de interés baja para invertir en otra divisa o activo que ofrezca una tasa de interés mucho más alta).

Un mayor apetito por riesgo.

Un flujo constante de divisas hacia el mercado local.

Dicho escenario abrió una ventana para los que buscan diversificar patrimonio en mercados inmobiliarios de alta demanda. Los focos principales en este caso son Panamá y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En el área metropolitana de Miami y el condado de Miami-Dade viven entre 240.000 a 705.000 colombianos, según Migración Colombia - crédito Joe Skipper/Reuters

Qué pesa al elegir entre Panamá y el mercado inmobiliario de EE. UU.

El fundador y experto en temas inmobiliarios de A&P Alianzas y Proyectos, Roberto Arenas, explicó que la trayectoria del tipo de cambio en los próximos meses dependerá de la política monetaria local, las tasas de interés en Estados Unidos, los flujos internacionales de capital y el desempeño fiscal del país.

Arenas afirmó: que “sin embargo, a primera vista, un peso apreciado incrementa el poder de compra en dólares de las familias e inversionistas locales, permitiéndoles adquirir activos inmobiliarios en el extranjero con un menor desembolso en moneda nacional”. Añadió que, pese a las variaciones coyunturales y a la administración de turno, la salida de capitales se mantiene como estrategia de gestión del riesgo, con portafolios estructurados para horizontes de entre 10 y 30 años.

PUBLICIDAD

Para el caso de Panamá, Arenas insistió en que gana interés entre colombianos por ser una economía completamente dolarizada, con baja inflación estructural y un centro bancario internacional. A eso sumó beneficios tributarios ligados al impuesto sobre bienes inmuebles y a la tributación de las rentas que generan esas inversiones.

También mencionó dos programas de residencia vinculados a inversión. El de Inversionista Calificado exige un mínimo de USD300.000 en bienes raíces, mientras el programa de Países Amigos contempla inversiones desde USD200.000.

En Estados Unidos, el mercado inmobiliario permite proyectar rendimientos anuales de entre 8% y 12% mediante esquemas de alquiler de corta estancia. Según el informe más reciente de la National Association of Realtors (NAR), los colombianos están entre los diez principales compradores internacionales de vivienda en ese país, con una participación del 3%. Florida aparece entre los destinos de mayor interés, en particular Miami y Orlando.

PUBLICIDAD

El dóilar bajó de precio a nivel global en 2026 y el peso colombiano fue una de las monedas emergentes más revaluadas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Allí, los compradores colombianos pueden acceder a financiamiento hipotecario para no residentes con cuotas iniciales de entre el 30% y el 40% del valor del inmueble, sin residencia legal ni visas especiales.

Reservas del Banco de la República

Aunque la ventana actual puede favorecer la compra de dólares y de activos externos, el movimiento del tipo de cambio no luce permanente. El 31 de julio de 2026, el Banco de la República inició un programa preventivo para acumular hasta USD4.000 millones en reservas internacionales, una medida que absorbe liquidez y pone un piso técnico a la cotización de la divisa.

Las proyecciones del mercado ubican el cierre de 2026 entre $3.250 y $3.550. Para 2027-2030, el escenario base contempla un retorno gradual a un rango de entre $3.700 y $4.500, a medida que el emisor reduzca su tasa de interés y pierda fuerza el atractivo del carry trade.

PUBLICIDAD