El Centro Democrático presentó propuesta para acabar con los ‘gota a gota’: “No puede seguir siendo la única opción”

El proyecto prioriza a mujeres, estudiantes emprendedores, micronegocios y regiones con menor acceso a servicios bancarios, según informó el Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X

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La bancada del Centro Democrático informó que radicó un proyecto de ley para combatir el ‘gota a gota’ y ampliar el acceso al crédito formal para trabajadores informales, emprendedores, pequeños comerciantes y familias que permanecen fuera del sistema financiero en Colombia.

La propuesta contempla mecanismos para fortalecer el microcrédito, facilitar la entrega de capital semilla y crear alternativas de reinserción financiera para personas y negocios que perdieron su capacidad de pago. Según el partido, la iniciativa busca alcanzar a cuatro millones de personas y pequeños negocios durante los próximos cuatro años.

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El anuncio fue difundido a través de un video publicado en la red social X, donde la colectividad sostuvo que el préstamo informal se ha convertido en una de las pocas salidas para sectores que no consiguen financiación mediante entidades reguladas.

La iniciativa plantea respaldo estatal y acuerdos de pago

El proyecto incluye opciones de respaldo del Estado para ampliar la cobertura de los créditos y reducir las barreras de entrada al sistema. También propone acuerdos de pago y fórmulas de refinanciación para deudores que enfrentaron dificultades económicas.

El Centro Democrático propone ampliar el microcrédito y la rebancarización - crédito @CeDemocratico/X

La bancada señaló que uno de los ejes será la rebancarización, dirigida a quienes cayeron en insolvencia o incumplieron obligaciones y no han podido retomar su vínculo con el sistema financiero. El objetivo es que esas personas puedan acceder nuevamente a productos de crédito bajo condiciones formales.

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“El gota a gota no puede seguir siendo una opción”, afirmó el Centro Democrático en la pieza audiovisual. El partido planteó que la falta de alternativas legales afecta a “millones de trabajadores informales” y a propietarios de unidades productivas de menor tamaño.

Mujeres, estudiantes y micronegocios estarán entre los grupos priorizados

La propuesta legislativa plantea una atención preferente para mujeres, micronegocios, estudiantes con emprendimientos y habitantes de regiones con menor presencia de servicios financieros. La colectividad considera que esos grupos enfrentan mayores obstáculos para conseguir recursos destinados a actividades productivas o necesidades familiares.

El capital semilla figura entre las herramientas incluidas para apoyar la creación y consolidación de iniciativas empresariales. A la vez, el proyecto prevé medidas orientadas a que pequeños comerciantes y emprendedores puedan sustituir créditos informales por opciones respaldadas dentro del sistema regulado.

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“Más crédito formal, más emprendimiento, más oportunidades”, expresó el partido al presentar la iniciativa.

Una iniciativa del Centro Democrático busca llevar crédito formal a cuatro millones de colombianos - crédito Colprensa

Centro Democrático prepara reforma pensional y propone frenar nuevos ingresos a Colpensiones

La discusión sobre el futuro de $550 billones en ahorros pensionales volvió al centro del debate político luego de que el Centro Democrático anunciara la preparación de un proyecto de ley para modificar el modelo aprobado durante el gobierno de Gustavo Petro.

La colectividad busca corregir aspectos de la reforma que cuestiona, entre ellos el papel de Colpensiones y las restricciones a la elección de administradora.

El senador Óscar Darío Pérez sostuvo que la protección de esos recursos resulta determinante para evitar un ajuste futuro en la edad de jubilación. “Están en juego $550 billones”, advirtió el congresista al exponer la postura de su bancada.

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El senador Andrés Forero comunicó en X que el partido trabaja en una propuesta para “corregir los problemas” generados por la norma pensional. También cuestionó que, según su interpretación, el Gobierno hubiera limitado las opciones de los cotizantes con menores ingresos.

Álvaro Uribe planteó que los fondos privados administren las cotizaciones y cuestionó el modelo de Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el articulado aún no se conoce, el expresidente Álvaro Uribe Vélez difundió las líneas generales de la iniciativa. Su planteamiento contempla que los fondos privados administren las cotizaciones, con una garantía de pensión mínima y un componente semicontributivo mediante los Beneficios Económicos Periódicos (BEPs).

La fórmula conservaría a Colpensiones para sus afiliados actuales, pero impediría nuevos ingresos y traslados hacia la entidad pública. Uribe planteó que ese esquema permitiría reducir lo que calificó como subsidios regresivos y reforzar los apoyos a los adultos mayores sin pensión.

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“Que quede solamente el sistema de fondos”, escribió el exmandatario. También afirmó que la administradora estatal representa “ineficiencia” y defendió que una dependencia reducida del Ministerio de Hacienda podría asumir la liquidación de pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Uribe cuestionó el traslado de una porción mayoritaria de los recursos al Estado. Afirmó que esa decisión podría sostener inicialmente el pago de mesadas, aunque generaría riesgos financieros e inflacionarios por la reducción de reservas.

El líder opositor aseguró que los fondos privados administran cerca de USD 80.000 millones que pertenecen a los trabajadores y que han tenido rendimientos reales del 8% durante varios años, según su mensaje.

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