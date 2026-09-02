Colombia

El Papa León XIV habló con el presidente Abelardo de la Espriella y se solidarizó con las familias las víctimas del terremoto

El comunicado precisó además que en el intercambio se abordó brevemente la situación del país y de las regiones afectadas por el sismo

El papa León XIV posa junto a Abelardo de la Espriella - crédito
El papa León XIV posa junto a Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El papa León XIV mantuvo este miercoles 2 de septiembre de 2026 una conversación telefónica con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, en la que, según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice expresó su cercanía por las consecuencias del reciente terremoto que afectó al país y dirigió un mensaje a los sectores más golpeados por la emergencia.

De acuerdo con el comunicado de la Santa Sede, durante la llamada el Papa se refirió a “las dificultades derivadas del reciente terremoto que ha afectado a Colombia” y centró sus palabras en “las familias de los fallecidos, a las víctimas, a los equipos de rescate y al personal humanitario”.

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El comunicado precisó además que en el intercambio “se abordó brevemente la situación del país y de las regiones afectadas por el sismo”.

El papa León XIV mantuvo este miercoles 2 de septiembre de 2026 una conversación telefónica con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, en la que, según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice expresó su cercanía por las consecuencias del reciente terremoto que afectó al país - crédito Santa Sede
El papa León XIV mantuvo este miercoles 2 de septiembre de 2026 una conversación telefónica con el presidente de Colombia Abelardo de la Espriella, en la que, según un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice expresó su cercanía por las consecuencias del reciente terremoto que afectó al país - crédito Santa Sede

Comunicado Presidencia de la República

El área de comunicaciones de la presidencia, confirmó a través de un comunicado que el papa León XIV expresó su respaldo a Colombia por la crisis que atraviesa el país durante una llamada telefónica de 20 minutos con el presidente De la Espriella.

En ese diálogo, el pontífice dijo que transmitía su “respaldo y cercanía con el pueblo colombiano” ante “la compleja situación que enfrenta el país”.

La Presidencia informó que el Santo Padre también presentó “sus sentidas condolencias por las pérdidas humanas” y que “aseguró sus oraciones por las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas”.

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De acuerdo con el mismo reporte oficial, el jefe de Estado respondió con un mensaje de gratitud y “agradeció sinceramente las palabras del sumo pontífice y su valioso acompañamiento espiritual en este momento de dolor para la nación”.

El Gobierno nacional indicó que recibió el mensaje como “un importante gesto de fraternidad y esperanza” para una ciudadanía que, según el comunicado, “se mantiene unida en la atención de la emergencia y en la posterior reconstrucción de las zonas afectadas”.

El área de comunicaciones de la presidencia, confirmó a través de un comunicado que el papa León XIV expresó su respaldo a Colombia por la crisis que atraviesa el país durante una llamada telefónica de 20 minutos con el presidente De la Espriella - crédito Presidencia de la República
El área de comunicaciones de la presidencia, confirmó a través de un comunicado que el papa León XIV expresó su respaldo a Colombia por la crisis que atraviesa el país durante una llamada telefónica de 20 minutos con el presidente De la Espriella - crédito Presidencia de la República

Terremoto del 10 de agosto

El terremoto ocurrió el lunes 10 de agosto de 2026, a las 07:34, hora de Colombia. Alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó la misma magnitud, aunque con una profundidad de 96 kilómetros.

Su estimación señaló que cerca de 10,5 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas de intensidad fuerte o muy fuerte. También advirtió sobre la posibilidad de réplicas.

Zonas afectadas

El temblor se sintió en amplias áreas del oeste y el centro de Colombia, incluida Bogotá, y alcanzó zonas de Ecuador y Panamá.

Los mayores daños se concentraron en Chocó y en ciudades del eje cafetero y del suroccidente, entre ellas:

  • Cali
  • Pereira
  • Quibdó
  • Manizales
  • Armenia
  • Buenaventura
  • Cartago

Associated Press reportó colapsos y daños en edificios de Cali y Pereira, además de afectaciones en el aeropuerto de Pereira y en la catedral de Manizales. En Chocó, las dificultades de acceso terrestre, aéreo y de comunicaciones complicaron las primeras evaluaciones, sobre todo en áreas rurales.

Rescatistas realizan labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto en Cali (Colombia) - crédito Mario Baos/EFE
Rescatistas realizan labores de búsqueda en los escombros del edificio Torres del Limonar, destruido por el terremoto en Cali (Colombia) - crédito Mario Baos/EFE

Víctimas y daños

El balance difundido el 24 de agosto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), citado por Infobae, registraba:

  • 331 personas fallecidas
  • 4.439 heridas
  • 240 desaparecidas
  • 364 rescatadas
  • 361.353 personas afectadas
  • 185.226 familias damnificadas

La emergencia alcanzó a 16 departamentos y 494 municipios.

En materia habitacional, el informe consignó 178.555 viviendas averiadas, 31.540 destruidas, 5.884 edificios con daños y 603 colapsados.

El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional y activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Chocó para coordinar la búsqueda, el rescate, la atención médica y la evaluación de daños.

La respuesta incluyó el despliegue de bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, rescatistas caninos y equipos de emergencia. Se habilitaron centros de acopio para alimentos, medicamentos y artículos de higiene. Según el reporte citado por Infobae, se anunciaron subsidios de alquiler, alivios en pagos de servicios y medidas financieras para las familias damnificadas.

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