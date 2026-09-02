Colombia

Flip rechazó directriz de la Presidencia de Abelardo de la Espriella sobre su relación con los medios de comunicación: “Genera autocensura”

La entidad solicitó garantizar un trato igualitario a reporteros y redacciones, al alertar que la clasificación por cercanía política puede derivar en privilegios ante el riesgo de perder acceso

La Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que esa política restringe el acceso a la información pública y debilita el control periodístico del poder - crédito Joel González - Presidencia/Flip
La Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que esa política restringe el acceso a la información pública y debilita el control periodístico del poder - crédito Joel González - Presidencia/Flip
Guardar

La Presidencia de la República de Colombia, liderada por Abelardo de la Espriella, presentó un documento que establece lineamientos sobre la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.

De acuerdo con la directriz revelada por Caracol Radio, se contempla la limitación de entrevistas y ruedas de prensa a medios considerados no afines, salvo cuando se trate de asuntos estratégicos autorizados previamente por la Presidencia, así como reducir las intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y concentrar buena parte de la información gubernamental en la vocería de Presidencia.

PUBLICIDAD

Los nuevos lineamientos para la prensa nacional por parte del Gobierno colombiano generó todo tipo de reacciones en el país. Mientras que algunos respaldaron la medida, otros señalaron que podría vulnerar el acceso a la información a la ciudadanía.

Ese fue el caso de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que, por medio de un comunicado, sostuvo que la nueva política debilita la capacidad del periodismo para controlar al poder en asuntos de interés general, desde el conflicto armado hasta las consecuencias del reciente terremoto.

La FLIP sostuvo que concentrar la información gubernamental en la vocería de Presidencia dificulta contrastar versiones oficiales y exigir explicaciones a las autoridades - crédito Fundación para la Libertad de Prensa - Flip
La FLIP sostuvo que concentrar la información gubernamental en la vocería de Presidencia dificulta contrastar versiones oficiales y exigir explicaciones a las autoridades - crédito Fundación para la Libertad de Prensa - Flip

Si bien el Gobierno tiene autonomía para organizar su estrategia de comunicaciones, coordinar sus mensajes y definir quiénes ejercen sus vocerías, esa facultad no puede ser una barrera para que periodistas accedan a las fuentes oficiales o formulen preguntas (...) las disposiciones contempladas afectan directamente la labor crítica del periodismo en una sociedad democrática”, expresó la organización.

PUBLICIDAD

La fundación planteó una diferencia entre una decisión de campaña y una medida adoptada desde la Casa de Nariño. A su juicio, cuando la restricción proviene de la Presidencia, el problema adquiere otra dimensión.

“Los funcionarios, canales de información y recursos del Estado no pertenecen al Gobierno de turno y su acceso no puede depender de que un periodista o medio sea considerado cercano o ‘amigo’”, resaltaron.

La FLIP señaló que el Gobierno puede ordenar su estrategia de comunicaciones, pero no convertir esa facultad en una barrera para el acceso de periodistas a fuentes oficiales - crédito @FLIP_org/X
La FLIP señaló que el Gobierno puede ordenar su estrategia de comunicaciones, pero no convertir esa facultad en una barrera para el acceso de periodistas a fuentes oficiales - crédito @FLIP_org/X

En ese marco, la organización alertó sobre el uso de etiquetas para definir el acceso a información oficial. “Pueden profundizar la estigmatización y generar autocensura entre periodistas que teman perder acceso por cuestionar a las autoridades”, indicó la Flip.

La organización recordó además que en fechas recientes documentó varios casos en los que, en su versión, periodistas intentaron acceder a información por los canales oficiales sin obtener respuesta.

“Recibimos denuncias, entre ellas la de Camila Zuluaga, según las cuales el entonces candidato Abelardo de la Espriella no otorgó entrevistas a ciertos periodistas, instruyó a su equipo de prensa para no atender a los medios y limitó su participación a ruedas de prensa en las que conociera las preguntas”, precisaron.

Como respaldo a su posición, la fundación invocó la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional, que, según la publicación, reconoció una protección constitucional reforzada al acceso de periodistas a información pública por la función que cumple la prensa en el escrutinio del poder. La entidad sostuvo que ese criterio protege también la posibilidad de buscar información, no solo de recibirla.

- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La FLIP citó la Sentencia SU-018 de 2026 de la Corte Constitucional y pidió a la Presidencia garantizar acceso igualitario, objetivo y no discriminatorio a todos los medios y periodistas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En ese sentido, la fundación pidió a la Presidencia reevaluar la directriz y garantizar que todos los medios y periodistas, sin distinciones, tengan acceso igualitario a las fuentes oficiales y a los espacios convocados por el Gobierno.

El relacionamiento del Estado con la prensa debe ser a partir de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios; no puede depender de la afinidad o cercanía política de quien ejerce el periodismo”, concluyeron.

Otros detalles de la directriz de Presidencia

La directriz no solo limita la relación del Ejecutivo con la prensa, sino que ordena a ministerios y entidades adscritas detener sus planes de medios y sus pautas publicitarias activas hasta nueva revisión. El documento también fija que los comunicados sean breves y no superen una cuartilla.

El modelo busca que la comunicación del Gobierno siga una sola línea. Los grandes anuncios quedarían reservados para el jefe de Estado, mientras que ministerios y entidades tendrían que canalizar sus contenidos antes de divulgarlos.

La estrategia de comunicación del Gobierno fija mensajes unificados para los ministerios e incorpora una línea narrativa sobre esperanza, cierre de los tiempos malos y reconstrucción de la patria milagro - crédito REUTERS/Juan David Duque
La estrategia de comunicación del Gobierno fija mensajes unificados para los ministerios e incorpora una línea narrativa sobre esperanza, cierre de los tiempos malos y reconstrucción de la patria milagro - crédito REUTERS/Juan David Duque

El acta citada por Caracol Radio detalla un sistema de control previo sobre la información oficial. Cada ministerio deberá enviar sus asuntos principales a un periodista asignado por la Coordinación del alto gobierno, que revisará el material antes de remitirlo a la jefa de comunicaciones de la Casa de Nariño, María Fernanda Sandoval.

El documento incorpora además una línea narrativa para las comunicaciones institucionales. Entre los mensajes que deberán repetirse aparecen la entrega de esperanza, el cierre de los tiempos malos y la reconstrucción conjunta de la llamada patria milagro.

Temas Relacionados

Fundación para la Libertad de PrensaAbelardo de la EspriellaMedios de comunicaciónDirectriz PresidenciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: Luis Díaz confirmado como titular en el debut en la Copa de Alemania, siga aquí el partido

El atacante colombiano en el inicio de la temporada acumula un gol, en el arranque de la Bundesliga, y un título, el de la Supercopa de Alemania

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: Luis Díaz confirmado como titular en el debut en la Copa de Alemania, siga aquí el partido

Viuda de Rogelio Salmona explicó por qué las obras del reconocido arquitecto no pueden ser modificadas: “Eso no se permite”

María Elvira Madriñán respondió a la polémica por la demolición ilegal de una escalera en el Edificio Altos de Santana y precisó los límites exactos que impone una declaratoria de conservación integral sobre cualquier inmueble protegido como Bien de Interés Cultural

Viuda de Rogelio Salmona explicó por qué las obras del reconocido arquitecto no pueden ser modificadas: “Eso no se permite”

Abelardo de la Espriella le lanzó nueva advertencia a los alcaldes en zonas de orden público: “La normalización del delito es una de las derrotas más graves”

El presidente de la República planteó que su objetivo es revertir la criminalidad con una línea de acción centrada en el restablecimiento del orden público

Abelardo de la Espriella le lanzó nueva advertencia a los alcaldes en zonas de orden público: “La normalización del delito es una de las derrotas más graves”

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

La producción reúne escenas previas a la presentación y la actuación de ambos artistas ante más de 50.000 personas en Los Ángeles

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Revelaron nuevas pruebas sobre la muerte de la pequeña Michel Dahiana Henao en Buriticá, Antioquia: descartan que la niña llegara sola a la zona

El cuerpo de la menor de seis años fue localizado en un afluente rural a 50 minutos de su casa, en un punto al que los rescatistas solo accedieron con arneses y equipo especializado

Infobae
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Karol G presentó el video oficial de su nueva canción, ‘Still’, junto a Bruno Mars

Reconocida actriz María Margarita Giraldo reaccionó a las declaraciones que ofreció Jerome Sanabria sobre la reforma pensional: “Podrás salvar la pensión de los de tu generación”

Karola habló de un posible combate con Yaya Muñoz en el ring de ‘Stream Fighters’: “Nunca he dicho que te quiero levantar a ‘trompá’”

Aida Victoria Merlano reaccionó a supuesta videollamada entre Yina Calderón y su mamá: “No esperes nada de nadie”

Ryan Castro confirmó nueva fecha para su presentación en Cali: había pospuesto el ‘show’ por el terremoto

Deportes

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: Luis Díaz confirmado como titular en el debut en la Copa de Alemania, siga aquí el partido

EN VIVO - VfL Osnabrück vs. Bayern Múnich: Luis Díaz confirmado como titular en el debut en la Copa de Alemania, siga aquí el partido

Esta es la historia del Al-Ittihad y de la ciudad de Yeda, el nuevo equipo y el lugar de residencia de Richard Ríos en Arabia Saudita

EN VIVO - Santa Fe vs. Millonarios: siga aquí el clásico capitalino adelantado de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

La selección Colombia sub-17 fue invitada por la UEFA a importante torneo antes de la Copa Mundial de la FIFA: estos serán los rivales

Luis Javier Suárez respondió a los rumores de su posible salida del Sporting de Lisboa: “Una mentira más en lo que va de este verano”