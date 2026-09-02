Colombia

Abelardo de la Espriella reportó nuevos resultados de la ofensiva contra grupos criminales: “18 capturas, 7 sometimientos a la justicia en 24 horas”

El jefe de Estado señaló que, además, cuatro menores fueron recuperados y que un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja durante los operativos

Abelardo de la Espriella reportó nuevos resultados de la ofensiva contra grupos criminales - crédito Fernando Vergara/AP
Abelardo de la Espriella reportó nuevos resultados de la ofensiva contra grupos criminales - crédito Fernando Vergara/AP
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El 2 de septiembre de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, presentó en su redes sociales un nuevo balance de las operaciones de la fuerza pública contra organizaciones criminales y estructuras vinculadas con el narcotráfico. En las últimas 24 horas, reportó 18 capturas, siete sometimientos a la justicia y la recuperación de cuatro menores de edad.

“¡La ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue dando resultados! En las últimas 24 horas logramos 18 capturas, 7 sometimientos a la justicia, 4 menores recuperados y un integrante del Clan del Golfo muerto en desarrollo de operaciones. Ningún miembro de nuestra Fuerza Pública fue asesinado ni resultó herido”, escribió en su cuenta de X.

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El jefe de Estado señaló que, además, cuatro menores fueron recuperados y que un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja durante los operativos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El jefe de Estado señaló que, además, cuatro menores fueron recuperados y que un integrante del Clan del Golfo fue dado de baja durante los operativos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según De la Espriella, durante el periodo incluido en el informe fueron capturadas 12.575 personas. Además, las autoridades incautaron 38.637 kilogramos de estupefacientes y sacaron de circulación 1.318 armas de fuego. En materia de erradicación, la fuerza pública intervino 1.089,8 hectáreas de cultivos de coca.

“Desde el 7 de agosto, nuestra Fuerza Pública acumula 12.575 capturas, 38.637 kg de estupefacientes incautados, 1.318 armas de fuego fuera de circulación y 1.089,8 hectáreas de coca erradicadas”, aseveró el mandatario.

El balance también registró la muerte de un integrante del Clan del Golfo durante los operativos, mientras que ningún integrante de la fuerza pública murió o resultó herido en las acciones desplegadas en distintas regiones del país.

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Las operaciones contra las redes de narcotráfico permitieron la incautación de 3.316 kilogramos de marihuana, cinco kilogramos de cocaína, 25 kilogramos de base de coca y 1.120 kilogramos de hoja de coca.

“El peor cáncer de Colombia es el narcotráfico, y lo vamos a acabar con la ayuda de Dios y de nuestra fuerza pública”, afirmó el jefe de Estado, quien anticipó que las operaciones continuarán.

Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas de grupos armados ilegales

Ilustración digital estilo acuarela de un hombre de mediana edad con uniforme militar verde y expresión seria, mirando a la derecha con un fondo natural borroso.
La Fiscalía reactivó la orden de captura contra alias Calarcá, líder de las disidencias de las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura contra alias Calarcá y otros cabecillas e integrantes de grupos armados ilegales que habían quedado suspendidas durante la política de Paz Total, una decisión que se produjo tras una solicitud formal del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentada el 28 de agosto de 2026 y después del cierre de las distintas mesas de diálogo.

La resolución, firmada por la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, levantó de manera formal la suspensión de los requerimientos judiciales que pesaban sobre varios integrantes de estructuras armadas en el territorio colombiano.

El documento dejó sin efecto los beneficios jurídicos del Gobierno Petro para integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. También incluyó a representantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia, y a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

En el listado correspondiente al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, la decisión deja sin efecto los beneficios para los siguientes miembros:

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá: máximo cabecilla de la fracción disidente conocida como el Estado Mayor Central (EMC).

  • Javier Alfonso Velosa García, alias Dionisio: jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc y responsable de ataques en la región oriental del país.
  • Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Boyacá: comandante histórico de finanzas y seguridad de la estructura en el departamento del Meta y la región del Ariari.

Por parte de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, conocida como la Segunda Marquetalia (también de las disidencias), la reactivación de las órdenes abarca a los siguientes representantes:

  • José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza: veterano excomandante de las Farc, segundo al mando del grupo armado y jefe de la delegación de diálogos.
  • Giovanni Andrés Rojas, alias Araña: jefe militar con accionar en el departamento de Putumayo a través de la estructura Comandos de Frontera.
  • Allende Perilla Sandoval: cabecilla con alta presencia e influencia en las zonas de conflicto del Pacífico nariñense.

En cuanto a la organización armada Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, la resolución emitida por el ente acusador incluye a los siguientes integrantes:

  • José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo: mando clave de la estructura en la región Caribe y con nexos delictivos en la zona.
  • Loryn Emilio Pertuz Ballestas, alias Sebastián o “York”
  • Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso
  • Elmer David Reyes Carrillo
  • Jhon Rafael Salazar Salcedo
  • Daniel Bravo Arias

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