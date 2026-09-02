Cielo Rusinque, ahora magistrada del CNE, explicó qué lucía en la solapa durante su posesión junto a Abelardo de la Espriella: “No tenemos tigres”

Abelardo de la Espriella y Cielo Rusinque - crédito @CNE_COLOMBIA/@cielo_rusinque/X

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El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un acto realizado en Barranquilla.

El acto llamó la atención porque las magistradas Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), llevaban un distintivo en la solapa de su camisa. El detalle generó comentarios en redes sociales.

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Por esta razón, Cielo Rusinque, exministra de Justicia encargada y ahora magistrada del Consejo Nacional Electoral, explicó qué distintivo llevaba junto con la magistrada Ana Jimena Bautista.

Cielo Rusinque, exministra de Justicia encargada y ahora magistrada del Consejo Nacional Electoral, explicó qué distintivo llevaba junto con la magistrada Ana Jimena Bautista - crédito @cielo_rusinque/X

En su cuenta oficial de X, Rusinque aseguró que ella y Bautista portaban un jaguar y una mariposa amarilla durante el acto de posesión.

“Amigas y amigos, para la foto oficial de ayer, con motivo de mi posesión como Magistrada del CNE, y para la de hoy junto a mi compañera Ana Jimena Bautista, escogimos lucir un bello jaguar y una mariposa amarilla (sic)”, puntualizó.

Cielo Rusinque afirmó que en Colombia no hay tigres, en alusión al presidente Abelardo de la Espriella, y sostuvo que los jaguares son los felinos que más muerden.

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“En Colombia no tenemos tigres, tenemos jaguares. Y, por si no lo sabían, son los felinos que muerden más duro, debe ser por eso que los tigres les huyen (sic)”, señaló.

Asimismo, aseguró que las mariposas y los jaguares son “símbolos de esperanza, ilusión y fuerza”.

“Mariposas y jaguares es lo que hay en Colombia, símbolos de esperanza, ilusión y fuerza! (sic)”, aseveró.

Cielo Rusinque aseguró que las mariposas y los jaguares son “símbolos de esperanza, ilusión y fuerza” - crédito @cielo_rusinque/X

En otra publicación, Cielo Rusinque compartió una fotografía relacionada con el jaguar, símbolo que llevó durante su posesión como magistrada del Consejo Nacional Electoral.

La exministra de Justicia encargada contó que consultó a su madre y a un amigo para elegir un título para la imagen. “Firme, por el jaguar” y “El tigre se inclina ante el jaguar” fueron las opciones que recibió. Finalmente, pidió a sus seguidores que escogieran cuál preferían.

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“No supe escoger, pero como me gustan las decisiones democráticas ahí les dejo a Uds escoger (sic)”, aseveró.

Cielo Rusinque compartió una fotografía relacionada con el jaguar, símbolo que llevó durante su posesión como magistrada del Consejo Nacional Electoral - crédito @cielo_rusinque/X

Detalles de la posesión

El presidente Abelardo de la Espriella posesionó en Barranquilla a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante el acto, les pidió actuar con independencia de los sectores que respaldaron sus candidaturas y proteger la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales.

Los nueve integrantes del CNE ejercerán durante cuatro años, luego de su elección por parte del Congreso el 25 de agosto. El organismo vigila a los partidos y movimientos políticos, las candidaturas y las campañas electorales.

De la Espriella afirmó que los magistrados tendrán una responsabilidad directa en la defensa de las reglas democráticas. “A partir de hoy tendrán bajo su cuidado buena parte de la confianza que los colombianos depositan en las reglas mediante las cuales entregan, renuevan y retiran el poder político”, expresó.

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El mandatario sostuvo que la legitimidad institucional depende de que los votantes confíen en el sufragio. También señaló que el valor de cada voto debe ser igual, sin que influyan la riqueza, el apellido, la profesión, el lugar de nacimiento o el cargo de una persona.

Abelardo de la Espriella pidió actuar con independencia de los sectores que respaldaron sus candidaturas y proteger la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales - crédito @cielo_rusinque/X

“El ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás tiene que aceptar que se le arrebate el voto en las urnas”, dijo el presidente. Añadió que los resultados deben reflejar la decisión expresada por los electores.

El jefe de Estado recordó que el CNE tiene atribuciones sobre la financiación de campañas, la publicidad electoral, las encuestas y los escrutinios. También interviene en la protección de los derechos de la oposición y las minorías políticas.

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A juicio de De la Espriella, la vigilancia de los recursos de campaña debe garantizar igualdad de condiciones para quienes compiten por cargos de elección popular. Indicó, además, que las sanciones por infracciones deben demostrar que el incumplimiento de las normas electorales impide el acceso al poder.

En su discurso, el presidente cuestionó al gobierno anterior por hechos que, según afirmó, pusieron en riesgo la confianza en las elecciones. Mencionó una advertencia atribuida al procurador general sobre posibles dificultades para cumplir el calendario de los comicios presidenciales.