Colombia

Miloto dejó un nuevo millonario en Cali: este es premio que se llevará el ganador del sorteo

La jugada del martes 1 de septiembre premió a un apostador del Valle del Cauca que acertó cinco balotas y se quedó con el mayor monto del sorteo 0599, por $200 millones

MiLoto
El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 1 de septiembre de 2026 - crédito cortesía
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El sorteo de Miloto celebrado en la noche del martes 1 de septiembre dejó un nuevo millonario en el departamento del Valle del Cauca, después de que el apostador de atinara a las cinco balotas en la ciudad de Cali.

En total, el sorteo 0599 de MiLoto dejó 12.222 ganadores y repartió más de $289 millones en premios. Entre ellos estuvo el jugador que obtuvo el acumulado principal de $200 millones.

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El ciudadano de Cali ganó el premio mayor de MiLoto tras acertar los números 7, 15, 20, 29 y 31. El tiquete fue comprado de forma manual en un punto de venta del aliado Gane, según la información divulgada por el juego para el sorteo realizado el 1 de septiembre.

La caída del premio representa la quinta ocasión en que el acumulado principal de MiLoto llega a la capital del Valle del Cauca. El resultado también fue la vigesimotercera vez que el premio mayor cayó durante 2026. MiLoto sostiene que esa frecuencia forma parte de su propuesta como juego de fácil acceso para los participantes.

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El ganador deberá iniciar el proceso de cobro ante la Fiduciaria de Occidente. Las condiciones y los pasos para reclamar el dinero están disponibles en la página oficial de Baloto.

La plataforma también indicó que los premios de hasta $2 millones correspondientes a Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse a través de su sitio web.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 30 de agosto de 2026, MiLoto pagó más de $59.603 millones en premios.

Durante ese período, el juego entregó 3.539.888 premios, de acuerdo con los datos divulgados por la compañía. La operación también transfirió más de $24.500 millones al sistema de salud colombiano. Esos recursos corresponden al mismo período informado por MiLoto.

Los usuarios pueden adquirir sus apuestas desde un celular o computador mediante la página oficial de Baloto. El juego también está disponible en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS en el país, además de las principales cadenas de grandes superficies.

El ganador no recibirá la totalidad del premio: esta es la razón

El apostador que acertó las cinco balotas del sorteo 0599 de MiLoto, celebrado el martes 1 de septiembre en Cali, deberá asumir un descuento de $40 millones por impuesto de ganancias ocasionales. Por el premio bruto de $200 millones, el valor inicial a recibir será de $160 millones.

Los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares tienen una tarifa especial del 20%, de acuerdo con el artículo 317 del Estatuto Tributario. La norma también establece que el pago debe quedar sujeto a retención cuando supera 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para 2026, la Unidad de Valor Tributario fue fijada en $52.374. Por tanto, el umbral para aplicar la retención es de $2.513.952. El premio de MiLoto supera ampliamente esa cifra, por lo que la Fiduciaria de Occidente deberá practicar el descuento antes de entregar los recursos.

Asimismo, el gravamen a los movimientos financieros (GMF), conocido como 4x1000, no se descuenta automáticamente del premio por el solo hecho de que la Fiduciaria de Occidente lo pague o lo consigne en una cuenta bancaria del ganador.

El tributo se causa cuando el titular dispone de los recursos depositados en el sistema financiero. Por ejemplo, puede aplicarse al retirar efectivo, emitir cheques o realizar transferencias desde la cuenta en la que recibió el dinero.

Si el ganador retirara o transfiriera de una sola vez los $160 millones netos y no tuviera saldo disponible de la exención mensual, el 4x1000 sería de $640.000. En ese caso, el dinero restante sería de $159,36 millones.

La legislación contempla una exención mensual de hasta 350 UVT para los movimientos financieros de las personas naturales. En 2026, ese monto equivale a $18.330.900. Si el ganador no hubiera utilizado esa exención durante el mes, el 4x1000 se liquidaría sobre $141.669.100, que corresponde a la diferencia entre los $160 millones y el valor exento.

El cálculo puede variar si el beneficiario ya utilizó parte de la exención con otras cuentas o movimientos durante el mismo mes. También dependerá de si mantiene los recursos en la cuenta, los transfiere en varias operaciones o los destina a pagos que no generen el gravamen.

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