Alias Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, buscaría someterse a la justicia: le envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella

Ilustración de alias Digno Palomino, y la carta que le envió al presidente Abelardo de la Espriella para someterse a la justicia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno Palomino, señalado como cabecilla de Los Pepes, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, para pedir una ruta de sometimiento a la justicia.

En el documento, conocido por Noticias RCN, plantea que está dispuesto a comparecer ante las autoridades, responder por los hechos que se le atribuyan, reparar a las víctimas y frenar la extorsión que durante años afectó a Barranquilla y al Atlántico.

PUBLICIDAD

La abogada Angélica Martínez aseguró que el escrito incluye un cese unilateral de la violencia en el Atlántico, en especial en Barranquilla. La promesa abarca la suspensión de extorsiones y otros actos atribuidos a la organización, incluso cuando, según el reporte, parte de esa presión criminal se habría dirigido desde la cárcel donde Palomino permanece privado de la libertad.

Digno José Palomino Rodríguez es el máximo cabecilla y fundador de la estructura criminal Los Pepes, con fuerte accionar en Barranquilla y su área metropolitana - crédito Policía Nacional

Según la información divulgada por el noticiero, Palomino es uno de los criminales más buscados, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y ha sido relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales en el departamento.

La carta también incorpora una oferta de colaboración. Palomino y Aldair Montenegro dicen estar dispuestos a entregar información sobre el funcionamiento de la estructura, sus integrantes y sus dinámicas, con el objetivo de abrir una salida jurídica sin eliminar las causas penales en curso.

PUBLICIDAD

Angélica Martínez, abogada de Palomino y de integrantes de Los Pepes, describió ante las cámaras el planteamiento central del escrito presentado a las autoridades. “Que se nos den los parámetros o directrices en que debe realizarse este sometimiento. El señor Digno Palomino, como el señor Aldair, me manifestaban el día de hoy que quieren decir la verdad, reparar a las víctimas”.

Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno Palomino, señalado como cabecilla de Los Pepes, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella y al ministro de Justicia, Iván Cancino, para pedir una ruta de sometimiento a la justicia - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

En otra intervención, la defensora precisó el alcance territorial de esa promesa. “Dentro del escrito de voluntad de sometimiento, ellos manifiestan voluntariamente un cese unilateral en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, donde paran la violencia, extorsiones y demás actos que la organización Los Pepes estaban cometiendo”.

PUBLICIDAD

El reporte de Noticias RCN señaló que la solicitud fue enviada durante las últimas horas a la Casa de Nariño y al Ministerio de Justicia por conducto de la abogada del cabecilla.

El contenido de la carta quedó resumido en un fragmento leído al aire: “Ratificamos nuestra disposición de comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano”.

Un eventual sometimiento no implica el cierre de los expedientes abiertos. Cualquier avance exigiría el cese de actividades criminales, la reparación a las víctimas y el cumplimiento de los procedimientos judiciales.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la intención de sometimiento de la organización de Digno Palomino - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - suministrada a Infobae Colombia

Barranquilla sigue bajo el peso de la violencia atribuida a Los Pepes

La carta no modifica el pasado judicial de Palomino. Su nombre, según el noticiero, ha estado vinculado a la violencia en Barranquilla y el Atlántico, con señalamientos por homicidios, amenazas y cobros extorsivos a comerciantes.

El reporte añadió que enfrenta investigaciones por homicidios que habrían sido cometidos para mantener el control de negocios ilícitos en el Atlántico. También recordó su paso por la banda Los Rastrojos y lo ubicó, junto con alias Gomelo, entre quienes buscan una salida legal.

La respuesta del presidente Abelardo de la Espriella definirá el curso de una propuesta que ofrece cese de violencia, entrega de información sobre la estructura y comparecencia ante la justicia.

PUBLICIDAD

Por ahora, no se conoce una respuesta oficial del Gobierno a la solicitud. La eventual apertura de una ruta de sometimiento dependerá de la evaluación de las autoridades y de que los ofrecimientos de verdad, reparación y cese de la violencia se traduzcan en compromisos verificables.