Colombia

Pareja de adultos mayores habrían asesinado a un hombre para quedarse con una casa: la Fiscalía los judicializó

La investigación señala a Julia del Carmen Pérez Pérez y a Jesús María Torreglosa Polo por la muerte de un hombre de 56 años en la vereda El Osito, el 26 de diciembre de 2022

La Fiscalía judicializó en Apartadó a Julia del Carmen Pérez Pérez y Jesús María Torreglosa Polo por el homicidio de un hombre de 56 años ocurrido en la vereda El Osito - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía judicializó en Apartadó a Julia del Carmen Pérez Pérez y Jesús María Torreglosa Polo por el homicidio de un hombre de 56 años ocurrido en la vereda El Osito - crédito Fiscalía General de la Nación
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La Fiscalía General de la Nación judicializó en Apartadó, Antioquia a Julia del Carmen Pérez Pérez y Jesús María Torreglosa Polo, de 62 años y 65 años, por el homicidio de un hombre de 56 años ocurrido el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito, un crimen que, según la investigación, habría sido planeado para quedarse con una vivienda que en realidad no pertenecía a la víctima.

Los dos procesados no aceptaron el cargo de homicidio agravado y un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios por su avanzada edad. La decisión los mantendrá fuera de un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

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“La investigación por el crimen de un hombre de 56 años, en hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2022 en la vereda El Osito, en Apartadó (Antioquia), permitió la judicialización de Julia del Carmen Pérez Pérez y Jesús María Torreglosa Polo”, se observa en el comunicado emitido por la Fiscalía.

La imputación por homicidio agravado sostiene que el crimen habría sido planeado para quedarse con una vivienda en la que residían los procesados y la víctima - crédito Fiscalía General de la Nación
La imputación por homicidio agravado sostiene que el crimen habría sido planeado para quedarse con una vivienda en la que residían los procesados y la víctima - crédito Fiscalía General de la Nación

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la víctima convivía bajo el mismo techo con su compañera sentimental, Pérez Pérez, y con Torreglosa Polo. Esa convivencia previa, según el ente acusador, facilitó la ejecución del ataque.

La reconstrucción del caso sostiene que la mujer habría provocado una discusión con su pareja para distraerlo. En ese momento, Torreglosa Polo presuntamente lo atacó por la espalda con un arma cortopunzante y le causó una herida mortal en el cuello.

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“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la mujer de 62 años habría provocado una discusión con la víctima, quien era su compañero sentimental, con el fin de distraerlo. Posteriormente, Torreglosa Polo, de 65 años, al parecer, lo atacó por la espalda, propinándole una lesión en el cuello con arma cortopunzante que le causó la muerte”, se agrega en el documento.

El supuesto móvil era apoderarse de una casa que no era de la víctima

La Fiscalía General de la Nación señaló que la convivencia entre la víctima, su compañera sentimental y el otro procesado facilitó la ejecución del ataque - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La Fiscalía General de la Nación señaló que la convivencia entre la víctima, su compañera sentimental y el otro procesado facilitó la ejecución del ataque - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Según la hipótesis de las autoridades, el móvil del crimen habría sido la apropiación de la vivienda en la que habitaban las víctimas. No obstante, las pesquisas dieron un giro inesperado al revelarse un detalle clave: el inmueble no aparecía registrado a nombre del hombre asesinado.

En palabras atribuidas por el organismo investigador, los procesados “desconocían que esta no era de su propiedad”. El expediente también estableció que los tres compartían la misma residencia en la zona rural del municipio antioqueño.

“Actividades investigativas lideradas por un fiscal de la Seccional Antioquia establecieron que el crimen se habría registrado con la finalidad de quedarse con la vivienda de la víctima; sin embargo, desconocían que esta no era de su propiedad”, añadió el ente investigador.

El caso ocurrió en la vereda El Osito, en jurisdicción de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Allí fue donde las autoridades sitúan la secuencia que terminó con la muerte del hombre de 56 años dentro de la casa que habitaba con los ahora procesados.

La imputación presentada por un fiscal de la Seccional Antioquia fue por homicidio agravado. Ese cargo fue rechazado por Pérez Pérez y por Torreglosa Polo durante la audiencia ante el juez de control de garantías.

La medida de aseguramiento será domiciliaria mientras sigue la investigación

Imagen de referencia. Un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para los acusados en Apartadó por su edad, mientras avanza el proceso penal y se mantiene la presunción de inocencia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Imagen de referencia. Un juez ordenó medida de aseguramiento domiciliaria para los acusados en Apartadó por su edad, mientras avanza el proceso penal y se mantiene la presunción de inocencia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Ambos adultos mayores quedarán privados de la libertad en sus lugares de residencia debido a su edad, 65 años en el caso de Torreglosa Polo y 62 años en el de Pérez Pérez.

“En ese sentido, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por los procesados. Por disposición judicial, fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de domicilio debido a su avanzada edad”, concluyó la Fiscalía.

El proceso continuará con el debate judicial de las pruebas y de la hipótesis del ente acusador sobre la planeación del crimen, la participación de los dos adultos mayores y el supuesto interés por la vivienda. Hasta que exista una decisión de fondo, los dos procesados conservan la presunción de inocencia.

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