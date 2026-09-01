Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Gustavo Puerta deja el club tras el ascenso a la primera división y el debut en LaLiga de España - crédito Racing Club

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Gustavo Puerta fue transferido desde el Racing Club de Santander al Olympiacos de Grecia, según confirmó el mismo club español en un comunicado de prensa publicado en la página web del equipo. Por el colombiano se pagó la totalidad de la cláusula de rescisión del contrato, estimada en 20 millones de euros.

“En el día de hoy el Racing ha transferido los derechos deportivos de Gustavo Puerta al Olympiakos de El Pireo una vez que el equipo griego ha procedido a abonar el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al futbolista con la entidad verdiblanca.

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El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales. Muchas gracias, Gustavo", dice el comunicado de prensa.

Post de Julián Capera sobre el futuro de Gustavo Puerta - crédito X

El periodista Julián Capera en sus redes sociales aseguró que el volante será el mejor pago de la Liga Griega. Su salario estimado en la liga de España era de 400.000 dólares anuales, 33.000 dólares al mes, lo que a la tasa de cambio de hoy serían 105.706.609 pesos colombianos.

El mediocampista surgido en Bogotá FC comenzó su etapa europea a inicios de 2023, cuando fue fichado por el Bayer Leverkusen. Luego de una cesión sin minutos en Núremberg, regresó al club alemán para la temporada 2023-24.

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Bajo la dirección de Xabi Alonso, disputó 10 partidos, con siete apariciones en Bundesliga y tres en Europa League. También integró la plantilla que ganó la liga alemana.

En la campaña 2024-25 pasó al Hull City de Inglaterra para buscar continuidad. Allí acumuló 31 partidos en el Championship y marcó un gol.

El volante vallecaucano anunció que junto a su club harán donaciones a todos los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto de 2026-crédito Racing de Santander

Su siguiente destino fue el Racing de Santander, donde en su primer año registró tres goles y una asistencia en 33 encuentros y contribuyó al ascenso del club a la máxima categoría del fútbol español. Después jugó 34 partidos en total y alcanzó a debutar en LaLiga antes de que su salida quedara encaminada en esta ventana.

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El volante estaría por una temporada en Grecia antes de llegar al Nottingham Forest de la Premier League, equipo que recientemente fichó a Daniel Muñoz y que hace parte del grupo económico liderado por Evangelos Marinakis. Allí sería el jugador mejor pago del plantel, según Capera.

La operación por el lateral se cerró en 25 millones de euros y el contrato fue firmado por tres temporadas, con una opción por una campaña adicional, según Transfermarkt. El defensor de 30 años usará el dorsal 27, un número inédito en su carrera.

Así le fue a James Rodríguez como jugador de Olympiacos en Grecia

James Rodríguez confirmó su salida de Olympiacos tras siete meses en el club griego, antes de completar su contrato. El mediocampista colombiano cerró un vínculo que, de acuerdo con la publicación, quedó marcado por una merma de rendimiento en 2023.

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James Rodríguez jugó en Olympiacos entre septiembre de 2022 y abril de 2023, renunciando al equipo por falta de minutos - crédito Olympiacos

Luego del clásico ante Panathinaikos, se comunicó su desvinculación. El futbolista había iniciado su ciclo con buenos registros, pero no sostuvo ese nivel.

En total, Rodríguez jugó 23 partidos: 20 por la Liga y tres por la Copa. Fue titular en 18 encuentros y sumó 1.527 minutos, con un promedio de 66 por presentación; solo en el empate 1-1 ante Atromitos FC por la fecha 19 completó todo el partido.

El colombiano anotó cinco goles, todos por Liga, y entregó seis asistencias: cinco en el torneo local y una en Copa. En ese rubro quedó segundo en el plantel, detrás de Fortounis, que registró nueve.

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Además, fue el jugador del equipo que más tarjetas provocó en la temporada con ocho, el que más remates desde afuera del área tomó con 33 y el segundo con más tiros al arco con 25.