Marlos Moreno, de Atlético Nacional, fue el mejor jugador colombiano del mundo durante el mes de agosto: este es el top 10

Marlos Moreno fue elegido como el mejor jugador del fútbol profesional colombiano durante el mes de agosto, según Sofa Score - crédito Atlético Nacional

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Marlos Moreno, el jugador de Atlético Nacional, fue el mejor futbolista colombiano en todo el mundo durante el mes de agosto, según la plataforma de análisis de rendimiento en el fútbol profesional, Sofa Score.

El extremo de 29 años ha recibido la confianza del entrenador del club, Lucas González, y la ha transformado en un rendimiento que lo tiene liderando este ranking. Durante estos 31 días, jugó cinco partidos, anotó cuatro goles y dio una asistencia, además salió como figura del partido en dos de esos compromisos.

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Moreno no es el único jugador de la Liga BetPlay que aparece en ese listado. De hecho, y como es de suponer, es el torneo que más futbolistas aporta al ranking con seis en total, siendo América de Cali el club que más jugadores aporta con tres: Yeison Guzmán, Dany Rosero y Rafael Carrascal. Gustavo Cuellar de Deportivo Cali y Larry Vásquez de Internacional de Bogotá complementan el aporte del F.P.C. a ese listado.

No aparece ningún jugador colombiano que actúe en una liga de Europa. Sofa Score tuvo en cuenta la última semana de agosto, cuando comenzaron las ligas, para elaborar este ranking.

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Sí aparecen jugadores de otras ligas del continente americano, como la de México, donde actúan Daniel Arcila y Juan Guevara, y la de Brasil, que tiene a Kevin Viveros como goleador y a Jorge Carrascal entre sus jugadores más sobresalientes.

Kevin Viveros es el primer jugador en el fútbol del exterior en aparecer en el listado de los mejores jugadores colombianos en el mundo - crédito Thiago Bernardes/Reuters

Los mejores jugadores colombianos en el mundo durante el mes de agosto, según Sofa Score

Marlos Moreno — Atlético Nacional — 7.80 Yeison Guzmán — América de Cali — 7.77 Kevin Viveros — Athletico Paranaense — 7.73 Jorge Carrascal — Flamengo — 7.58 Dany Rosero — América de Cali — 7.44 Daniel Arcila — León — 7.44 Gustavo Cuéllar — Deportivo Cali — 7.43 Larry Vásquez — Internacional de Bogotá — 7.43 Juan Guevara — León — 7.43 Rafael Carrascal — América de Cali — 7.42

Esos números que acompañan el nombre de los jugadores, y de sus respectivos equipos, corresponden al promedio de sus calificaciones durante los partidos que disputaron, bajo la evaluación de Sofa Score.

Yeison Guzmán completa el top tres de los mejores jugadores colombianos en el mundo durante el mes de agosto - crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

Las cifras de Marlos Moreno en agosto

Cinco partidos disputados: fue titular en tres encuentros, jugó los 90 minutos ante América de Cali y entró desde el banco contra Fortaleza.

Cuatro goles y una asistencia: anotó ante Jaguares y firmó un doblete frente a Alianza de Valledupar. Además, registró gol y asistencia en el duelo ante Atlético Nacional.

Dos actuaciones sobresalientes: obtuvo sus mejores calificaciones en los dos últimos partidos analizados: 9,1 ante Atlético Nacional y 9,6 contra Alianza de Valledupar.

Eficacia en ataque: realizó 11 remates durante los cinco partidos. Sus dos jornadas de mayor producción fueron contra Fortaleza y Alianza, con tres disparos en cada una.

Precisión en los pases: completó 92 de 109 pases intentados, con una efectividad cercana al 84%. Su mejor registro fue contra América de Cali, con 19 pases acertados de 20.

Participación con el balón: sumó 181 toques. Tuvo su mayor intervención ante Alianza de Valledupar, con 44 contactos.

Recuperación: recuperó 19 balones. El partido ante Alianza concentró casi la mitad de esa cifra, con nueve recuperaciones.

Duelos y regates: ante Jaguares ganó cinco de siete duelos defensivos y completó el único regate que intentó. Contra América de Cali ganó seis de 11 duelos y superó a un rival en dos intentos de regate.

Rafael Carrascal, capitán de América de Cali, cierra el top 10 de los mejores jugadores colombianos en el mundo - crédito América de Cali

Comparaciones entre sus actuaciones

Jaguares y Alianza de Valledupar fueron los partidos en los que combinó mayor incidencia ofensiva con buenas intervenciones sin balón. Contra Jaguares abrió el marcador y perdió solo cinco balones; ante Alianza marcó dos goles, recuperó nueve veces la pelota y tuvo su mayor cantidad de toques.

América de Cali fue su encuentro más preciso en distribución: acertó el 95% de los pases. A diferencia de los partidos ante Jaguares y Alianza, no logró participar directamente en goles, aunque disputó una mayor cantidad de duelos.

Fortaleza contrastó con sus presentaciones posteriores. Pese a que remató tres veces, igual que ante Alianza, no convirtió ni asistió, perdió 11 balones y recibió una calificación de 6,0, lejos del 9,1 y el 9,6 que obtuvo en sus dos actuaciones más determinantes.

El duelo ante Atlético Nacional y el partido contra Alianza de Valledupar marcaron su mejor tramo del mes. En ambos fue la figura y participó de manera directa en al menos dos goles: uno y una asistencia en el primero, y un doblete en el segundo. La diferencia estuvo en el volumen de juego: frente a Alianza tocó 11 balones más y recuperó seis más.