El metro de Bogotá ya tiene fecha de estreno: el alcalde Galán anunció cuándo podrán viajar los primeros pasajeros

El Metro de Bogotá avanza en la construcción de su primera línea, que tendrá 23,9 kilómetros de viaducto - crédito Metro de Bogotá

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La primera fecha concreta para el estreno de la Línea 1 del metro de Bogotá ya está sobre la mesa. El Distrito tiene como meta que los ciudadanos puedan utilizar el sistema por primera vez el 15 de marzo de 2028, una fecha anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán durante una entrevista con Blu Radio.

“Ya hay fecha”, fue una de las precisiones entregadas por el mandatario al referirse al inicio de la operación. La fecha no corresponde únicamente a la terminación de las obras, pues antes de que los pasajeros puedan subir a los trenes será necesario completar una etapa de pruebas y poner a funcionar de manera coordinada todos los componentes del sistema.

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Bogotá ya cuenta con 17 trenes del Metro y la meta es completar las 30 unidades durante 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

El proyecto avanza actualmente en una fase decisiva. Según Galán, la construcción de la primera línea ya superó el 80% y el principal desafío está en lograr que los distintos elementos de la infraestructura funcionen de manera integrada. Trenes, estaciones, rieles, sistemas de comunicación, automatización y el patio taller deberán quedar articulados para que el sistema pueda operar. El alcalde explicó que esta parte del proceso exige resolver los inconvenientes que puedan aparecer sin afectar el cronograma previsto.

Mientras avanza esa integración, la construcción del viaducto también registra nuevos hitos. Uno de ellos fue la terminación de un puente ferroviario ubicado en la avenida Caracas con avenida El Dorado, una estructura de 215 metros de longitud. Para levantarla fueron utilizados aproximadamente 2.200 metros cúbicos de concreto y más de 500 toneladas de acero. El concreto empleado alcanza una resistencia de 50 megapascales, de acuerdo con la información entregada por el alcalde.

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Con la finalización de este puente, el proyecto alcanzó 17.558 metros de viaducto construidos. La primera línea tendrá una extensión total de 23,9 kilómetros y la meta establecida por el Distrito es completar el viaducto en enero de 2027.

El avance de la infraestructura se acompaña con la llegada de los trenes que prestarán el servicio. Bogotá ya cuenta con 17 unidades y la previsión es completar 30 durante este año, según explicó Galán.

Cada tren de la Línea 1 tendrá seis vagones y una capacidad aproximada de 1.800 pasajeros - crédito Metro de Bogotá

Cada tren estará compuesto por seis vagones y tendrá una capacidad aproximada para 1.800 pasajeros. Una de sus características será el nivel de automatización GOA 4, por lo que las unidades no contarán con conductor y serán operadas de manera automática. La operación también incorporará puertas de seguridad en las estaciones. Estas permanecerán cerradas y únicamente se abrirán cuando el tren llegue al punto de abordaje. Después se cerrarán una vez que la unidad abandone la estación.

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El cronograma contempla un paso previo a la fecha anunciada para el estreno. La obra completa del corredor del Metro, que incluye el viaducto y las estaciones, deberá quedar terminada en septiembre de 2027. A partir de entonces comenzarán las pruebas definitivas de todo el sistema antes de su entrada en servicio.

Para Galán, el momento actual representa una etapa especialmente exigente porque los componentes que durante la construcción avanzaron de manera independiente ahora deben coordinarse. El alcalde comparó este proceso con una carrera cuya recta final obliga a que todos los participantes lleguen en el orden necesario.

La construcción del viaducto llegó a 17.558 metros y el Distrito espera terminarlo completamente en enero de 2027 - crédito Metro de Bogotá

La expectativa, por ahora, está puesta en que ese proceso permita cumplir la fecha prevista. Si el cronograma se mantiene, el 15 de marzo de 2028 será el día en que los primeros pasajeros podrán utilizar la Línea 1 del Metro de Bogotá.

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La fecha marca un horizonte concreto para uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la capital. Antes de llegar a ese momento, el Distrito deberá completar el viaducto, finalizar estaciones y demás obras, incorporar los trenes restantes y comprobar mediante las pruebas definitivas que los sistemas de operación, automatización y seguridad funcionan de manera coordinada, prevista para iniciar el servicio comercial en Bogotá.