Icetex amplió hasta el 15 de septiembre el plazo para solicitar y renovar créditos educativos: requisitos y cómo hacer el trámite

La prórroga del Icetex busca garantizar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior durante la emergencia nacional - crédito Icetex

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El Icetex amplió hasta el 15 de septiembre el plazo para la postulación y renovación de créditos educativos para el segundo semestre de 2026. La medida responde a la emergencia nacional y busca garantizar que estudiantes de todo el país, especialmente quienes han resultado damnificados, puedan acceder o continuar con su financiación sin contratiempos.

El presidente del Icetex, Richard Caicedo, explicó que la extensión del calendario permitirá a más aspirantes completar su inscripción y renovar su crédito educativo, evitando que la coyuntura actual afecte su permanencia y graduación en la educación superior.

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“La ampliación de nuestra convocatoria de crédito es para aspirantes de cualquier territorio del país y busca garantizar mayores posibilidades de acceso, permanencia y graduación en la educación superior. Es nuestra prioridad que las personas no vean afectadas sus posibilidades de contar con este apoyo financiero, y como Patria Milagro estamos actuando con medidas reales que contribuyan a aliviar la situación apremiante de las personas damnificadas”, indicó Caicedo.

La convocatoria nacional de créditos educativos cubre estudios de pregrado en Colombia y posgrados en el país y en el exterior - crédito Icetex

Inscripción y renovación de créditos educativos hasta el 15 de septiembre

La convocatoria nacional de créditos educativos estará abierta hasta el 15 de septiembre para quienes desean financiar estudios de pregrado en el país y posgrado tanto en Colombia como en el exterior. Igualmente, este plazo también aplica para la renovación de créditos de estudiantes que ya cuentan con el beneficio y requieren asegurar el desembolso de su matrícula para el periodo 2026-2.

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El proceso de inscripción se realiza en el sitio web oficial www.icetex.gov.co, donde los interesados deben ingresar a la sección “Créditos educativos”, seleccionar la línea de crédito y diligenciar el formulario correspondiente. La ampliación del calendario permite que más jóvenes y familias se beneficien de la oferta, especialmente quienes han tenido dificultades para reunir los requisitos a raíz de la emergencia nacional.

El proceso de renovación es obligatorio para los estudiantes beneficiarios que desean continuar con el apoyo financiero. De acuerdo con las reglas del Icetex, la renovación debe completarse a tiempo para garantizar el desembolso de la matrícula; de lo contrario, el crédito puede ser terminado y pasar a etapa de cobro. La actualización de datos y la presentación del formulario ante la Institución de Educación Superior (IES) correspondiente son condiciones indispensables.

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La inscripción a los créditos educativos del Icetex se realiza en www.icetex.gov.co, en la sección “Créditos educativos” - crédito Icetex

Líneas de crédito y plazos para otras modalidades

Además de las opciones para pregrado y posgrado, el Icetex mantiene abiertas hasta el 25 de septiembre las líneas de financiación para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y Educación Continuada, que cubren diplomados, certificaciones y cursos de segunda lengua. Cabe mencionar que la línea de crédito para pregrado en medicina en Colombia ya cerró, por lo que los interesados deben consultar otras alternativas.

El calendario de renovación establece que, una vez culminado el 15 de septiembre, se abrirá una etapa extemporánea hasta el 22 de septiembre para quienes hayan realizado la actualización de datos dentro de los plazos regulares. Sin embargo, las renovaciones extemporáneas y los giros adicionales estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y no contarán con el beneficio de subsidio de sostenimiento.

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Medidas de apoyo y alivios económicos por emergencia nacional

En respuesta a la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto, el Ministerio de Educación Nacional y el Icetex anunciaron un paquete de alivios económicos para 44.411 beneficiarios de crédito educativo residentes en los departamentos de Valle del Cauca (29.680), Caldas (5.443), Risaralda (5.253), Quindío (3.267) y Chocó (768).

La renovación del crédito educativo es obligatoria para asegurar el desembolso de la matrícula del periodo 2026-2 y evitar la cancelación del beneficio - crédito Colprensa/Grok/Icetex

Las medidas se adoptan en el marco de los decretos 1171 del 11 de agosto y 1261 del 19 de agosto de 2026, que declararon la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica respectivamente.

Instrucciones para la renovación y consideraciones clave

El proceso de renovación del crédito educativo requiere que el estudiante actualice sus datos en la plataforma del Icetex, disponible en https://web.icetex.gov.co/creditos/gestion-de-credito/renovacion-del-credito, y presente el formulario en su IES. La institución tramitará directamente la renovación ante el ICETEX.

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La entidad advierte que, de no realizar la renovación completa en el plazo estipulado, no se efectuarán desembolsos y tras dos periodos sin renovar, el crédito será cancelado. Los desembolsos con subsidio de sostenimiento o tasa estarán sujetos a la disponibilidad de recursos del presupuesto nacional. En caso contrario, los pagos y la cartera se liquidarán con la tasa vigente de contratación.

Como novedad para este periodo, el Icetex implementó autenticación biométrica en sus Centros de Experiencia Presencial (CEP) como medida de validación para la actualización de datos de beneficiarios y deudores solidarios. Esta etapa aplica especialmente para los créditos de sostenimiento y para beneficiarios de IES sin convenio.

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El Icetex mantendrá hasta el 25 de septiembre las líneas de financiación para ETDH y Educación Continuada, que incluyen diplomados, certificaciones y cursos de segunda lengua - crédito Icetex

Para las IES con anormalidad académica, el plazo máximo para reportar novedades ante el Icetex será hasta el 12 de diciembre de 2026.

La entidad reiteró que solo con la actualización de datos, presentación del formulario y cumplimiento de todas las condiciones, los estudiantes podrán garantizar el desembolso oportuno del crédito y evitar contratiempos en su proceso académico.