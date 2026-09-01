Colombia

El presupuesto del Gobierno De la Espriella puso en duda si Colombia podrá pagar las deudas a los inversores: qué tiene que ver el precio del dólar

Ante el giro en las expectativas, los inversionistas analizan si habrá suficiente capacidad para responder al incremento en deuda y necesidades de recursos

El PGN de 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella será el más alto de la historia de Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El PGN de 2027 presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella será el más alto de la historia de Colombia - crédito Leonardo Muñoz/EFE
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El Presupuesto General de la Nación de 2027 (PGN) y riesgo país, indicador que mide la probabilidad de que un gobierno no cumpla con el pago de sus deudas financieras a los inversores internacionales, marcaron el primer impacto de mercado después de la radicación ante el Congreso de la República del plan presupuestal del gobierno de Abelardo de la Espriella por $634,9 billones.

El indicador de la prima de riesgo de Colombia subió hasta 142 puntos básicos (pb) y abrió nuevas dudas sobre el costo de financiar al Estado.

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Precisamente, el riesgo país y las tasas de la deuda colombiana subieron después de la radicación del proyecto del PGN de 2027, porque los inversionistas interpretaron que las nuevas cuentas fiscales implican un déficit mayor, más endeudamiento y necesidades adicionales de financiación. El análisis elevó la prima de riesgo, impulsó los seguros contra impago de la deuda y presionó al alza los rendimientos de los títulos públicos.

Según una de las referencias incluidas en las cifras conocidas el 27 de agosto, día de publicación de la iniciativa, el indicador pasó de 132 a 142 pb. Otro tramo de la información señala que los CDS a cinco años avanzaron de 137 a 142 pb al cierre del 31 de agosto.

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Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, dijo que la primera fase del denominado "Plan Rescate de la Economía" es, dentro del PGN de 2027, "ordenar las finanzas públicas, garantizar recursos para las obligaciones esenciales y recuperar condiciones para el crecimiento" - crédito Ministerio de Hacienda

Como se recordará, la prima de riesgo mide el interés extra que un inversor exige a un país frente a un activo seguro. Los CDS a cinco años, por su parte, funcionan como seguros contra impago de la deuda y sirven para medir la percepción sobre la capacidad de pago soberano.

Asimismo, la reacción alcanzó a los TES, los títulos de deuda pública colombiana. El viernes 28 de agosto las tasas subieron en promedio 25 pb, después de alzas de entre 10 y 15 pb el jueves y de otro incremento de igual magnitud el lunes. En conjunto, las tasas de esos papeles acumularon un aumento cercano a 50 pb desde que empezó a conocerse la información sobre el proyecto presupuestal. Cuando sube el riesgo país, los inversionistas piden una mayor compensación para comprar bonos del Gobierno.

Qué análisis hace el mercado del deterioro fiscal

Al respecto, el economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, restó dramatismo al avance del indicador, aunque lo vinculó de forma directa con la actualización de las cifras fiscales. “Es un ligero repunte que se registró después de que se presentaron las cifras fiscales de Colombia actualizadas”, dijo a La República.

Para el analista, esa variación sugiere que el mercado ve una posición fiscal más exigida. Cubides describió ese cuadro como uno “un poco más apretado, con una deuda y un déficit más altos y unas necesidades de financiamiento claramente más elevadas”.

El dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.200 - crédito Sebastiao Moreira/EFE
El dólar en Colombia se mantiene por debajo de los $3.200 - crédito Sebastiao Moreira/EFE

También relacionó el ajuste con la subida del dólar y con una percepción de mayor complejidad. Aun así, anotó al medio que “en cualquier caso, no es un cambio trascendentalmente fuerte, no estamos viendo un repunte gigantesco como el que se tuvo en algún momento antes de las elecciones, pero sí demostraría que los mercados empiezan a estar cada vez más pendientes de cómo Colombia va a lograr financiar esa situación fiscal apremiante”.

Cubides añadió que en la última semana el riesgo país aumentó en toda la región, aunque en Colombia el ascenso fue mayor. A su juicio, ese diferencial refuerza la lectura de que la presentación del presupuesto tuvo un efecto propio sobre los precios de mercado.

Cifras fiscales que encendieron las alertas

De acuerdo con Bloomberg, la reacción también estuvo ligada a unas perspectivas fiscales que contemplan un déficit equivalente al 9,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027. Tras conocerse esa proyección, los bonos colombianos a diez años vieron subir sus rendimientos en más de 30 puntos básicos.

El ajuste no quedó limitado a la deuda. El peso colombiano llegó a depreciarse 2,1%, en una señal de que la revisión del riesgo fiscal también pasó al mercado cambiario. La tensión creció cuando el Gobierno informó a los creadores de mercado que contempla elevar sus necesidades de financiación en unos USD11.000 millones. Según el reporte citado por Bloomberg, más de USD3.000 millones de ese monto adicional para este año provendrían de financiación externa, sobre todo por medio de bonos.

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El futuro del PGN de 2027 está en manos del Congreso de la República - crédito Cristian Bayona/Colprensa

A esa cifra se sumarían cerca de $25 billones que se captarían en el mercado local de deuda. Bloomberg también advirtió que una estrategia fiscal creíble, mayor transparencia y el cumplimiento de las reglas de consolidación podrían ayudar a contener los riesgos.

Riesgos de financiación y contraste con el desempeño del año

Otro foco de atención es la capacidad del mercado colombiano para absorber un mayor volumen de emisiones. Bloomberg indicó que los inversionistas evalúan si habrá demanda suficiente para recibir esa oferta adicional de deuda. El aumento del endeudamiento podría trasladar más presión a los bonos de mediano y largo plazo. BTG Pactual definió ese escenario como “una perturbación importante por el lado de la oferta”.

El deterioro contrasta con la mejora que el mercado había mostrado semanas antes. A mediados de agosto de este año, el riesgo país de Colombia había bajado cerca de 30% desde la primera vuelta presidencial, en un avance que también se reflejó en el peso, las acciones y los bonos públicos. Parte de esa valorización respondió a la expectativa de un Gobierno más favorable a la inversión, con mayor atracción de capitales y un diálogo distinto con los empresarios. Pese a esa mejora, la caída previa de la prima de riesgo no borró las dudas fiscales y los CDS a cinco años seguían en niveles históricamente altos frente a pares regionales.

Ese contraste también apareció en la deuda local. Los bonos locales colombianos acumulaban una valorización cercana al 29% en lo corrido del año, el mejor resultado entre mercados emergentes comparables.

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