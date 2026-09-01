Más de 213.000 vehículos nuevos ya ruedan en Colombia tras un crecimiento de 42,1% en 2026

Mercado automotor en Colombia: más de 213.000 vehículos nuevos fueron matriculados entre enero y agosto de 2026 -crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

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El mercado de vehículos nuevos en Colombia llega al cierre de agosto con un crecimiento que supera ampliamente el registro del mismo periodo de 2025. La recuperación se refleja en distintos segmentos, con los SUV y las tecnologías electrificadas entre los principales protagonistas del comportamiento comercial durante los primeros ocho meses del año.

Las cifras muestran que entre enero y agosto fueron matriculados 213.377 vehículos nuevos, frente a las 150.163 unidades registradas un año atrás. El aumento acumulado fue de 42,1%, de acuerdo con el informe elaborado por Fenalco y la Andi a partir de los datos del Registro Único Nacional de Tránsito, Runt.

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Los SUV fueron uno de los segmentos con mayor crecimiento durante el año y acumularon 131.119 matrículas hasta agosto- crédito Mazda Colombia

Agosto mantuvo la tendencia. Durante el octavo mes de 2026 se registraron 27.124 vehículos, mientras que en agosto de 2025 habían sido 21.285. La diferencia representa un crecimiento anual de 27,4% y confirma que el comportamiento positivo del sector se extendió a buena parte del año.

Dentro del mercado, los SUV continúan ganando terreno. En agosto se matricularon 17.929 unidades, 48,3% más que las 12.086 registradas en el mismo mes del año anterior. El acumulado también muestra la magnitud del avance: entre enero y agosto llegaron a 131.119 unidades, frente a 85.309 en igual periodo de 2025, para un crecimiento de 53,7%.

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Otros segmentos presentaron resultados favorables durante agosto. Los vehículos comerciales de pasajeros registraron el mayor incremento porcentual del mes, con 52%. Después aparecen los SUV, con 48,3%, y las vans, que crecieron 30,2%. No todos los segmentos siguieron esa trayectoria. Los comerciales de carga tuvieron una reducción de 23,4% en agosto respecto al mismo mes de 2025. Las camionetas registraron una caída todavía mayor, de 53,1%, frente al comportamiento observado un año antes.

Los vehículos eléctricos registraron un crecimiento acumulado de 222,5% durante los primeros ocho meses de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El avance de las tecnologías electrificadas es otro de los datos que sobresale en el balance. Los vehículos eléctricos sumaron 4.542 matrículas durante agosto, cifra que representa un crecimiento de 176% frente a agosto de 2025. En los primeros ocho meses del año se contabilizaron 33.889 registros, contra 10.508 del mismo periodo anterior. El crecimiento acumulado llegó así a 222,5%.

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Los híbridos también aumentaron sus registros. En agosto alcanzaron 9.195 unidades, con una variación anual de 51,6%. Al revisar el periodo entre enero y agosto, el segmento acumuló 63.210 vehículos, frente a los 39.250 del mismo lapso de 2025. Esto equivale a un crecimiento de 61% y muestra el avance de estas tecnologías dentro de la oferta de vehículos nuevos.

El liderazgo por marcas durante agosto correspondió a Kia. La compañía registró 3.594 vehículos y alcanzó una participación de mercado de 13,3%. Toyota ocupó el segundo lugar con 3.030 matrículas, seguida por Renault, con 2.683; Tesla, con 2.046, y Chevrolet, con 1.784.

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Utilitarios y comerciales para pasajeros representaron el 55% del total de ventas de vehículos en julio - crédito Colprensa

En conjunto, las cinco marcas concentraron 48,4% de las matrículas realizadas durante agosto de 2026. El resultado deja ver una competencia concentrada entre los principales fabricantes que participan en el mercado colombiano. Bogotá fue el territorio con mayor número de registros durante el mes. La capital reportó 8.070 matrículas en agosto, un incremento de 75,4% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado del año alcanzó 61.002 vehículos nuevos, con una expansión de 88,5%.

El comportamiento regional, sin embargo, no fue uniforme. Sincelejo, Cúcuta, Montería y Tunja también mostraron fuertes avances durante agosto. En contraste, Pereira, Manizales, Mosquera y Funza registraron retrocesos durante ese mismo mes.

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El comportamiento de agosto también permite dimensionar el ritmo de recuperación que atraviesa el sector. Aunque algunos segmentos tuvieron resultados negativos, el balance general conserva una tendencia ascendente y amplía la distancia frente a las cifras de 2025. La evolución de las matrículas durante el año muestra, además, que el crecimiento no se concentra únicamente en un tipo de vehículo, pues las diferentes categorías presentan comportamientos distintos según el periodo analizado y el mercado durante los últimos meses.