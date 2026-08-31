Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió a la salida del DT Alfredo Arias: también le preguntaron por su reemplazo

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, expuso las razones de la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica del equipo "Tiburón" - crédito Habla Deportes

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Antonio Char, el presidente de Junior de Barranquilla, explicó que la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica se debió a los malos resultados en el inicio de esta Liga BetPlay 2026-II, que ubican al “Tiburón” en la casilla 17 de la tabla de posiciones, con dos puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de menos cuatro, muy por debajo de las expectativas que había generado para este torneo el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano.

Char explicó que la salida obedeció a los resultados recientes del equipo. “La decisión se tomó básicamente por los malos resultados que se venían teniendo”, afirmó.

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El directivo señaló que el club aún evalúa las opciones para reemplazar al entrenador y descartó dar nombres. “No tenemos ningún nombre para dar, pero son varios perfiles los que se están considerando”, dijo.

También sostuvo que la determinación no se produjo tras el partido contra Santa Fe, sino entre el sábado 29 y el domingo 30 de agosto. Según Char, el peso competitivo de Junior fue uno de los factores que influyó en la decisión: “El equipo tiene que competir y estar ahí en los primeros lugares, porque es lo que pesa el Junior”.

Sobre el perfil del próximo técnico, aclaró que la trayectoria no será el único criterio. “Puede tener la mayor trayectoria posible, o no”, expresó en una zona mixta ante varios medios de comunicación.

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Antonio Char es presidente del Junior de Barranquilla desde diciembre de 2016 - crédito La Cháchara

Junior de Barranquilla y su anuncio de la salida de Alfredo Arias

La salida de Alfredo Arias de la dirección técnica del Junior de Barranquilla se oficializó sobre el mediodía de este lunes 31 de agosto. El club la comunicó a través de sus redes sociales con un comunicado que expone:

“Durante su gestión, Junior FC alcanzó importantes objetivos deportivos y vivió momentos que quedarán en la memoria de nuestra institución y de toda la familia rojiblanca. Su trabajo, liderazgo y experiencia fueron determinantes para afrontar cada competencia y cada reto con la responsabilidad que exige vestir y defender esta camiseta.

El club quiere expresar públicamente su profundo agradecimiento a Alfredo Arias por todo lo entregado durante su paso por Junior FC.

En Junior FC entendemos que el fútbol está marcado por ciclos y decisiones que hacen parte de la dinámica propia de una institución. Hoy finaliza uno de ellos, pero permanece el reconocimiento a una persona que hizo parte importante del camino recorrido y de los logros alcanzados.

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El comunicado de Junior de Barranquilla que oficializa la salida de Alfredo Arias de la dirección técnica del equipo - crédito Junior

Gracias, profesor Arias, por defender nuestros colores, por cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y por hacer parte de la historia reciente de Junior FC.

La institución extiende también su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico por el trabajo realizado y les desea los mayores éxitos en los nuevos retos que emprendan en sus respectivas carreras.

Junior FC continuará trabajando con la misma determinación que caracteriza a esta institución, con la mira puesta en los objetivos deportivos y en el compromiso permanente de seguir construyendo un club cada vez más competitivo y protagonista".

Alejandro y Antonio Char, que forman parte de los dueños del Junior de Barranquilla, Alfredo Arias que acaba de salir del equipo, Julio Comesaña, histórico técnico del club y Alberto Gamero que también tiene pasado en el equipo - crédito Colprensa/Junior

¿Cuáles fueron los números de Alfredo Arias, que lo sacaron de Junior de Barranquilla, y quién será su reemplazo?

Alfredo Arias llegó en junio de 2025 a la dirección técnica del Junior de Barranquilla. Un año y algo menos de tres meses después, sus estadísticas con el “Tiburón” fueron:

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74 partidos dirigidos

33 victorias

18 empates

23 derrotas

2 títulos: Liga BetPlay 2025-II y la del 2026-I

Sin embargo, tres de esas 23 derrotas en total se dieron en el inicio de este segundo semestre de 2026: ante Deportes Tolima Millonarios y América de Cali. Además, en este regreso del fútbol profesional colombiano, después del Mundial 2026, el “Tiburón” también padeció la eliminación de la Copa BetPlay 2026, en definición desde el punto penal, ante un equipo de la segunda división del F.P.C., Barranquilla F.C.

Números que desencadenaron la salida de Alfredo Arias del Junior de Barranquilla, que hasta esta altura, la tarde del 31 de agosto, tendría las siguientes opciones para reemplazar al entrenador uruguayo:

Sebastián Viera: es uno de los grandes ídolos en la historia del Junior de Barranquilla, como jugador. Ganó siete títulos en total. Tras su retiro como futbolista profesional, se dedicó a la dirección técnica y fue adiestrador del Real Cartagena. De acuerdo a la información de José Hugo Illera en Win Sports , hay negociaciones adelantadas para su llegada, sin embargo no se habría llegado aún a un acuerdo.

Jorge Bava: entrenador internacional, también uruguayo, que está libre, no es director técnico actual de ningún equipo, tras su salida de Cerro Porteño. Ya fue campeón del fútbol profesional colombiano con Independiente Santa Fe.

Julio Amelino Comesaña: no existe ninguna posibilidad del que, para muchos es el director técnico más importante en la historia del Junior de Barranquilla, entre otras cosas por sus cinco títulos, regrese a la dirección técnica del “Tiburón”. “Fue una etapa que yo ya cerré en mi vida, y me duele decirle que no al Junior, pero es una decisión tomada y ya está”, dijo Comesaña en entrevista con Blu Radio este 31 de agosto.

Alberto Gamero: entrenador colombiano, tampoco dirige a algún equipo en la actualidad y estaría dispuesto a regresar al Junior de Barranquilla, de acuerdo lo último que expuso en entrevista con Diego Rueda el pasado 7 de agosto.