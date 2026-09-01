Jhon Jáder Durán tuvo un partido irregular con Benfica y su competencia por la titular volvió a hacer gol: Richard Ríos sigue sin jugar

Jhon Jáder Durán volvió a ser suplente con el Benfica e ingresó al minuto 80 en el partido ante Estoril - crédito AFP

Guardar

Jhon Jáder Durán tuvo una actuación breve e irregular en la victoria 2-1 de Benfica ante Estoril Praia por la cuarta jornada de la Liga de Portugal, disputada el 31 de agosto en el Estádio da Luz. El delantero colombiano ingresó a los 80 minutos, participó poco del juego y recibió una calificación de 6,6 por parte de SofaScore.

El partido dejó dos señales para los colombianos del plantel portugués. Mientras Durán busca afirmarse como alternativa en ataque, Vangelis Pavlidis volvió a marcar y mantuvo su eficacia en el inicio de la temporada. A su vez, Richard Ríos integró la convocatoria, aunque permaneció otra vez en el banco de suplentes.

PUBLICIDAD

Benfica se impuso con anotaciones de Pavlidis y del defensor francés Clément Lenglet, en un encuentro que confirmó el historial favorable del cuadro lisboeta ante Estoril Praia. El equipo local resolvió el partido con una diferencia mínima, aunque el resultado le permitió sostener su marcha en el torneo.

La presencia de Durán en el tramo final no alcanzó para modificar su panorama dentro del ataque. El colombiano entró con el marcador ya definido y tuvo escasas intervenciones, en contraste con Pavlidis, quien volvió a responder en el área y se consolidó como una de las piezas ofensivas de mayor peso.

PUBLICIDAD

Pavlidis es la competencia de Jhon Jáder Durán por la titularidad en el Benfica, y es el goleador del equipo - crédito Pedro Rocha/Reuters

Pavlidis marcó otra vez y suma cinco goles en tres partidos oficiales

La competencia de Jhon Jáder Durán por un puesto en la titularidad volvió a inclinarse a favor del delantero griego. Pavlidis anotó uno de los goles de Benfica y llegó a cinco tantos, además de una asistencia, en tres partidos oficiales de la temporada.

El atacante recibió una nota de 7,4, la tercera más alta del equipo según SofaScore. Su producción en el inicio del curso le entrega una ventaja en la disputa por el puesto, en un plantel que cuenta con varias alternativas ofensivas y que exige resultados inmediatos.

Para Durán, el reto pasa por aprovechar los minutos desde el banco y elevar su incidencia en el juego. Ante Estoril Praia, su participación estuvo limitada por el poco tiempo disponible y por la dinámica de un partido que Benfica ya tenía bajo control.

PUBLICIDAD

El exdelantero de Aston Villa quedó entre los cuatro jugadores con menor valoración del conjunto local. Solo Andreas Schjelderup, con 6,5, Leandro Barreiro, con 6,3, y Gonzalo Moreira, también con 6,3, registraron notas inferiores a la del colombiano.

El último partido, o el más reciente si no se concreta su salida del equipo, de Richard Ríos con el Benfica fue el pasado 17 de agosto ante Casa Pia - crédito Russell Cheyne/Reuters

Los datos de Jhon Jáder Durán ante Estoril Praia

Minutos en cancha: ingresó al minuto 80

Calificación de SofaScore: 6,6

Toques de balón: 6

Pases precisos: 4 de 4

Pases precisos en campo rival: 2

Balones perdidos: 1

Recuperaciones defensivas: 1

Duelos aéreos disputados: 1

Duelos aéreos ganados: 1

Los números retratan una intervención limitada. Durán completó todos sus pases, aunque solo dos tuvieron lugar en territorio rival. El atacante apenas tocó seis veces el balón y perdió una posesión, una cifra que adquiere relevancia por la escasa cantidad de acciones que tuvo a disposición.

Su aporte defensivo incluyó una recuperación y un duelo aéreo ganado. Esos registros muestran disposición en la presión y en la disputa física, pero no alcanzaron para darle un papel determinante en el resultado ni para competir en impacto con Pavlidis.

PUBLICIDAD

Benfica ganó 2-1 ante Estoril en la cuarta fecha de la Liga de Portugal, con anotaciones de Pavlidis y Lenglet - crédito Benfica

Richard Ríos volvió a quedarse en el banco de suplentes

El otro colombiano de Benfica, Richard Ríos, fue convocado para el duelo ante Estoril Praia, pero no recibió minutos. El mediocampista no juega desde el triunfo 7-0 frente a Casa Pia, partido en el que entró desde el banco el pasado 17 de agosto, ya acumula trecece días sin jugar y tres partidos sin tener acción.

La falta de continuidad mantiene abierto su futuro en el club portugués. Según la información del medio de comunicación portugués, A Bola, Paulinha, una de las incorporaciones recientes, aparece por delante de Ríos en la consideración para el mediocampo, mientras Benfica busca una salida para el colombiano.

PUBLICIDAD

La situación de ambos jugadores plantea escenarios distintos. Durán cuenta con minutos, aunque por ahora como alternativa y detrás de Pavlidis. Ríos, en cambio, espera una oportunidad que no llega desde su última aparición ante Casa Pia.