James Rodríguez reapareció en redes sociales, sigue sin equipo y el tiempo se agota: así está el futuro del capitán de la selección Colombia

James Rodríguez volvió a publicar en Instagram después de varias semanas de ausencia y compartió momentos de sus entrenamientos junto a fotografías familiares -crédito jamesrodriguez10/Instagram

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Después de varias semanas sin publicar contenido personal, James Rodríguez volvió a aparecer en redes sociales con un mensaje que llamó la atención por el momento que atraviesa su carrera. El capitán de la selección Colombia compartió fotografías en las que se le ve entrenando y acompañado por su familia, además de una reflexión sobre el proceso que está viviendo.

“Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”. La última aparición pública del futbolista en redes sociales había estado relacionada con el terremoto del pasado 10 de agosto. En esa ocasión, el jugador manifestó su apoyo a los afectados y pidió solidaridad para quienes resultaron damnificados por la emergencia.

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James Rodríguez permanece como agente libre tras finalizar su vínculo con el conjunto estadounidense, sin una oferta concreta conocida hasta el momento -crédito jamesrodriguez10/Instagram

Ahora, mientras mantiene su preparación física, el futuro deportivo del volante continúa sin definirse. James lleva 41 días como agente libre desde que terminó su etapa con Minnesota United y todavía no existe una oferta concreta para que pueda incorporarse a otro equipo. Así mismo, el ultimo encuentro que disputó fue el pasado 7 de julio, en lo que terminó siendo la eliminación de Colombia en la Copa del Mundo 2026 a manos de Suiza por penales.

Su salida de la MLS se produjo después de una experiencia corta con el conjunto estadounidense. Durante su paso por Minnesota United disputó ocho partidos entre la MLS y la US Open Cup, acumuló 273 minutos y registró dos asistencias. Ambas fueron frente al Austin y no consiguió marcar goles. Aunque no tuvo la continuidad esperada, el colombiano dejó una valoración positiva dentro del vestuario. Sus compañeros destacaron en diferentes oportunidades su calidad y experiencia, incluso durante una etapa en la que su participación en los partidos fue limitada.

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El 22 de julio, Minnesota United hizo oficial su despedida mediante una publicación en sus redes sociales. El mensaje incluyó un agradecimiento al colombiano por su paso por la institución: “Gracias por todo, James”. Desde entonces, el mediocampista quedó como jugador libre.

El colombiano terminó su etapa con Minnesota United después de disputar ocho partidos y sumar 273 minutos entre la MLS y la US Open Cup -crédito jamesrodriguez10/Instagram

Con 34 años, James tiene un panorama más complejo para encontrar espacio en algunos de los principales clubes europeos. El cierre del mercado de fichajes limita las opciones disponibles, aunque los futbolistas que permanecen libres pueden ser incorporados posteriormente en determinadas ligas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para su inscripción.

En España, por ejemplo, existen condiciones que permiten registrar jugadores libres después del cierre habitual del mercado, de acuerdo con los plazos fijados para las incorporaciones. En América Latina, por su parte, algunas competiciones manejan calendarios diferentes, por lo que todavía tendría margen para encontrar una alternativa.

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El problema para James no se limita al mercado de transferencias. En septiembre están previstos los amistosos de la selección Colombia contra México, Paraguay y Perú, y la falta de actividad competitiva podría convertirse en un factor para la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo. La ausencia de un club y de minutos oficiales podría complicar su situación con la selección, especialmente cuando quedan pocas semanas para definir los jugadores que harán parte de esos compromisos.

La falta de equipo llega antes de los amistosos de la Selección Colombia contra México, Paraguay y Perú, previstos para septiembre -crédito EFE

Durante las últimas semanas aparecieron varios nombres de equipos vinculados con el futuro del colombiano, pero ninguno terminó convirtiéndose en una propuesta concreta. América de México fue una de las opciones que más fuerza tomó en las versiones de prensa, especialmente por el antecedente de James en la Liga MX con el Club León.

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Sin embargo, el conjunto de Ciudad de México no avanzó hasta una negociación real por el futbolista. Una de las razones señaladas estuvo relacionada con la intención del técnico Guillermo Almada de darle prioridad a jugadores jóvenes.

También fueron mencionados la Lazio de Italia y Atlético Nacional como posibles destinos. Hasta ahora, esas posibilidades se mantienen en el terreno de los rumores y no se traducen en una oferta formal. El tiempo comienza a ser un factor importante para el jugador. Las fechas de cierre de los mercados y los periodos de inscripción reducen las alternativas disponibles, mientras se acerca una nueva convocatoria de la selección Colombia.

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