Atlético Bucaramanga ya habría denunciado a Deportivo Cali ante la Dimayor y pide los 3 puntos por los incidentes del final del partido

Estas son imágenes de lo ocurrido en el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, en el estadio de Palmaseca - crédito Andrés Felipe Muñoz

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Atlético Bucaramanga ya habría presentado la documentación de su denuncia ante el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), con el objetivo de reclamar los tres puntos y pedir que se le otorgue una victoria por escritorio en la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-II.

La presentación incluiría videos que, según el club, sustentan que cuando el árbitro central del partido, José Bautista, reanudó el juego en el minuto 89, todavía había hinchas del Deportivo Cali muy cerca de ingresar al terreno de juego, lo que habría derivado en que no existían condiciones para continuar con el desarrollo del partido.

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En la tarde de este 31 de agosto, esa documentación tendría anexo una queja formal a la Comisión Arbitral y la solicitud de que se sanciones al árbitro central del partido Bautista, de acuerdo a lo informado por Blu Radio.

Barristas del Frente Radical Verdiblanco se enfrentaron a la Policía Nacional en el empate 1-1 del partido válido por la fecha 8 - crédito X/@Carlosradical90

¿Qué fue lo que pasó en el estadio del Deportivo Cali en el partido ante Atlético Bucaramanga?

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio de Palmaseca el pasado 30 de agosto, terminó 1-1 en un clima de tensión que derivó en incidentes dentro y fuera de la cancha.

Bucaramanga se puso en ventaja a los 72 minutos con un gol de José García, tras una jugada de pelota parada. Cali tuvo antes la opción de abrir el marcador, pero Steven “Titi” Rodríguez falló un penalti. El resultado agravó el malestar de parte de la hinchada local, en medio del difícil momento deportivo del equipo. El Cali es noveno de la tabla de posicones y acumula ocho puntos, tras seis partidos jugados.

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En el minuto 99, el árbitro José Bautista sancionó otro penalti a favor del Cali. Leyder Chaverra convirtió el cobro y estableció el empate. La decisión provocó reclamos del plantel visitante y una pelea entre jugadores de ambos equipos.

El partido terminó en empate 1-1 y en medio de peleas entre hinchas y policías y jugadores contra jugadores - crédito Atlético Bucaramanga

Tras los empujones y cruces, el juez expulsó a José García, de Bucaramanga, y a Keimer Sandoval, de Deportivo Cali. También recibió tarjeta roja el entrenador del conjunto santandereano, Pablo Peirano, tras su invación al terreno de juego. Tras el empate del equipo local desde el punto penal, el árbitro se dispuso a reanudar el juego. En ese momento, el técnico ingresó al terreno de juego, una zona restringida para él durante el partido, para pedirle al juez que no continuara el encuentro.

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La situación se agravó cuando un grupo de aficionados ubicado en la tribuna norte rompió una valla de seguridad e ingresó al terreno de juego. La Policía intervino para controlar los disturbios y el árbitro dio por finalizado el encuentro de forma abrupta.

Pablo Peirano, director técnico de Atlético Bucaramanga, quien habría sido parte de las razones de la invasión de los hinchas del Deportivo Cali en su partido del 30 de agosto - crédito Atlético Bucaramanga/Andrés Muñoz

Qué viene ahora para el Deportivo Cali, tras la denuncia de Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya radicó por escrito una reclamación formal ante las autoridades disciplinarias. De acuerdo a lo que expone la Dimayor en su sitio web oficial, la queja se presentó dentro del plazo fijado por el reglamento, que suele ser de 48 horas hábiles después del partido, según la causal invocada. El demandante debió adjuntar el comprobante de pago de los derechos de reclamo establecidos por la Dimayor. Si el escrito llega fuera de plazo o no incluye el pago correspondiente, el Comité puede rechazarlo por extemporáneo o por incumplimiento de requisitos.

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Revisión inicial y admisión : el Comité Disciplinario del Campeonato ahora entrará a revisar si la demanda cumple las exigencias formales. Si la admite, abre el proceso disciplinario y notifica al club demandado.

Descargos del club demandado : en este casi el Deportivo Cali, cuenta con un plazo para presentar su defensa. En sus descargos puede aportar argumentos, documentos y pruebas, como planillas, registros de inscripción, antecedentes disciplinarios o informes oficiales.

Análisis de las pruebas: luego, el Comité evalúa los elementos presentados por ambas partes, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Entre las pruebas habituales figuran las planillas arbitrales, los registros de jugadores ante la Federación Colombiana de Fútbol, los boletines de sanciones y los informes de los árbitros. La situación se contrasta con el Código Disciplinario Único y el reglamento vigente de la competencia.

Decisión en primera instancia : el Comité Disciplinario emite una resolución con su decisión. Si acepta la demanda, puede retirar los puntos al club infractor y decretar un resultado de 3-0 a favor del equipo demandante, según corresponda con el reglamento. Si rechaza el reclamo, se mantiene el resultado registrado en el terreno de juego.

Recursos de reposición y apelación: el club afectado por la decisión puede pedir una reposición ante el mismo Comité Disciplinario, con nuevos argumentos o una solicitud de revisión. También puede presentar una apelación para que el caso pase a la segunda instancia disciplinaria de la Dimayor. La autoridad de segunda instancia puede confirmar, modificar o revocar la sanción.