El plan de abastecimiento del Gobierno De la Espriella elevó 57,8% la llegada de combustibles a Tumaco

El Plan de Abastecimiento de Combustibles elevó a más de 762.000 barriles los hidrocarburos recibidos en el puerto de Tumaco hasta el 31 de agosto de 2026 - crédito cortesía

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El Plan de Abastecimiento de Combustibles impulsado por el presidente Abelardo de la Espriella comenzó a reflejar resultados en el sur de Colombia. Al 31 de agosto, el puerto de Tumaco, en Nariño, recibió más de 762.000 barriles de hidrocarburos durante 2026, una cifra que superó en 57,8% los 483.000 barriles movilizados en todo 2025.

El incremento ubica a la terminal marítima como una de las alternativas logísticas para reducir el riesgo de desabastecimiento de gasolina y diésel en Nariño y otros territorios del Pacífico colombiano. La estrategia apunta a disminuir la dependencia de las rutas terrestres, que han enfrentado bloqueos, protestas y problemas de seguridad.

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La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port S.A. informó que el volumen acumulado hasta agosto representa un aumento de cerca de 279.000 barriles frente al total registrado el año anterior. El dato adquiere relevancia porque la región ha sufrido interrupciones recurrentes en el suministro de combustibles, con consecuencias sobre el transporte, el comercio y las actividades productivas.

Tumaco superó el volumen de combustibles de todo 2025

La llegada de combustibles por vía marítima permitió que el puerto de Tumaco superara antes de septiembre el volumen total que había recibido durante los 12 meses de 2025. La terminal pasó de cerca de 483.000 barriles netos el año pasado a más de 762.000 barriles acumulados en 2026.

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El puerto de Tumaco superó antes de septiembre en 57,8% el volumen de combustibles movilizado durante todo 2025 en Nariño - crédito cortesía

El crecimiento responde a la aplicación del plan de abastecimiento para el suroccidente del país, que contempla el uso del puerto nariñense para recibir cargamentos de gasolina y diésel destinados al mercado regional. El objetivo consiste en garantizar entregas regulares ante eventuales dificultades en los corredores viales que conectan a Nariño con el resto de Colombia.

Guillermo Londoño, gerente de la Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port, sostuvo que el resultado está vinculado con el cumplimiento del plan definido por el Ministerio de Minas y Energía. “Estamos optimistas con el cumplimiento estricto del Plan de Abastecimiento del Ministerio de Minas porque así se puede garantizar la seguridad energética del departamento de Nariño”, afirmó.

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El directivo agregó que la operación requiere coordinación con la Dirección General Marítima, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entidades que intervienen en los procedimientos de ingreso, supervisión y manejo de las cargas.

El buque Mockingbird descargó 25.000 barriles de gasolina y 35.000 de diésel

Como parte de las operaciones recientes, el buque Mockingbird, de bandera de Singapur, llegó al puerto procedente de Buenaventura en una operación de cabotaje. Fue la primera descarga de combustibles de esa motonave en la terminal de Tumaco.

La terminal marítima de Tumaco se consolidó como alternativa logística para reducir el riesgo de desabastecimiento de gasolina y diésel en el Pacífico colombiano - crédito cortesía

La embarcación transportó 60.000 barriles de hidrocarburos, distribuidos entre 25.000 barriles de gasolina y 35.000 de diésel. El cargamento se incorporó a la cadena de abastecimiento del departamento, en un contexto en el que el traslado por mar gana participación frente a la dependencia exclusiva de los camiones cisterna.

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La Dirección General Marítima, conocida como Dimar, supervisó las maniobras para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad marítima y protección ambiental. La autoridad busca prevenir incidentes durante la entrada de los buques, la descarga y la salida de las embarcaciones.

El capitán de fragata Julián Alejandro Salgado Mesa, capitán de Puerto de Tumaco, afirmó que la actividad portuaria cuenta con monitoreo permanente del tránsito marítimo, acompañamiento en las maniobras y revisión de las condiciones de seguridad. Según indicó, esas medidas permiten que el puerto opere como un punto de recepción de combustibles para la región.

El Willard J. llegará en septiembre con 70.000 barriles desde Cartagena y Buenaventura

El buque Willard J. llegará en septiembre a Tumaco con 70.000 barriles desde Cartagena y Buenaventura, dentro del esquema para sostener inventarios de combustibles en Nariño - crédito cortesía

La programación de nuevos cargamentos continuará durante septiembre. La Sociedad Portuaria Regional Tumaco Pacific Port prevé el arribo del buque Willard J., de bandera de las Islas Marshall, durante la segunda semana del mes.

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La nave realizará una operación combinada de importación y cabotaje desde Cartagena, con escala en Buenaventura antes de su llegada a Tumaco. El cargamento previsto es de 70.000 barriles, de los cuales 25.000 corresponderán a gasolina y 45.000 a diésel.

Con esa escala, el Willard J. completará 26 operaciones en Tumaco desde 2025, de acuerdo con la información suministrada por la terminal. La frecuencia de estas llegadas forma parte del esquema para mantener inventarios disponibles en un departamento donde el suministro ha sido vulnerable a las restricciones terrestres.